Vì sao các nhà mốt lớn ngày càng thích tổ chức show ở bảo tàng?

Khi Dior mang show Cruise 2027 tới bảo tàng LACMA ở Los Angeles, điều gây chú ý không chỉ là quần áo hay dàn sao Hollywood. Chính không gian bảo tàng mới là thứ tạo nên dư âm đặc biệt cho đêm diễn.

Trong nhiều năm trở lại đây, các nhà mốt lớn ngày càng rời xa sàn runway truyền thống để tìm tới bảo tàng, phòng triển lãm hay các công trình kiến trúc mang tính biểu tượng. Từ Dior ở LACMA, Louis Vuitton tại Fondation Maeght, Gucci ở Castel del Monte cho tới Met Gala vừa qua tại Bảo tàng Metropolitan, thời trang cao cấp đang gắn chặt hơn bao giờ hết với nghệ thuật.

Điều này không đơn thuần là lựa chọn địa điểm đẹp để chụp hình mà đó là cách các thương hiệu thời trang muốn định vị mình như một phần của văn hóa đương đại.

Không gian bê tông và ánh sáng điện ảnh tại LACMA khiến sàn diễn Dior giống một tác phẩm nghệ thuật thị giác.

Show Dior Cruise 2027 được tổ chức tại bảo tàng LACMA ở Los Angeles, đánh dấu màn ra mắt lớn của Jonathan Anderson với Dior.

Không gian bảo tàng giúp các show diễn thời trang tạo nên trải nghiệm thị giác giàu tính văn hóa và điện ảnh.

Thời trang đang kể câu chuyện lớn hơn

Trong quá khứ, runway chủ yếu là nơi giới thiệu bộ sưu tập cho khách mua hàng và báo chí. Nhưng hiện nay, một show diễn còn phải trở thành sự kiện văn hóa, nội dung mạng xã hội và trải nghiệm thị giác.

Bảo tàng giúp các nhà mốt đạt được điều đó. Không gian nghệ thuật tạo cho thời trang cảm giác “cao cấp văn hóa” rõ rệt hơn. Khi một bộ sưu tập xuất hiện giữa những công trình kiến trúc nổi tiếng hay các không gian trưng bày nghệ thuật, quần áo không còn chỉ là sản phẩm thương mại. Chúng được nhìn như một phần của nghệ thuật thị giác.

Đó là lý do Dior chọn LACMA - một trong những bảo tàng nghệ thuật quan trọng nhất nước Mỹ cho màn ra mắt lớn của Jonathan Anderson. Show diễn giữa bê tông thô, ánh đèn kiểu điện ảnh và xe mui trần cổ khiến cả không gian giống một sắp đặt nghệ thuật hơn là runway thông thường.

Không gian kiến trúc hiện đại của LACMA giúp show Dior mang cảm giác như một sắp đặt nghệ thuật đương đại.

Với Dior, việc tổ chức show ở LACMA còn là cách thương hiệu khẳng định định hướng mới dưới thời Jonathan Anderson. Anderson vốn nổi tiếng là nhà thiết kế có tư duy nghệ thuật mạnh. Trước đây tại Loewe, anh thường xuyên kết nối thời trang với thủ công mỹ nghệ, điêu khắc và nghệ thuật đương đại. Vì vậy, việc đưa Dior tới bảo tàng không phải lựa chọn ngẫu nhiên.

Nó cho thấy Dior muốn trở thành một “thế giới văn hóa” thay vì chỉ là thương hiệu quần áo xa xỉ. Trong đêm diễn Cruise 2027, người xem không chỉ nhìn thấy váy áo mà còn cảm nhận điện ảnh Hollywood, kiến trúc hiện đại, âm nhạc, ánh sáng và nghệ thuật trình diễn hòa vào nhau. Đó cũng là xu hướng chung của thời trang cao cấp hiện nay: Biến mỗi bộ sưu tập thành một trải nghiệm văn hóa hoàn chỉnh.

Các nhà mốt lớn ngày càng ưu ái bảo tàng vì muốn biến runway thành trải nghiệm văn hóa thay vì chỉ trình diễn quần áo.

Đêm diễn tại LACMA cho thấy ranh giới giữa thời trang, nghệ thuật và triển lãm ngày càng mờ đi.

Met Gala cho thấy thời trang và nghệ thuật đang hòa làm một

Không chỉ runway, Met Gala vừa qua cũng là ví dụ rõ nhất cho việc thời trang đang tiến gần nghệ thuật hơn bao giờ hết. Về bản chất, Met Gala là sự kiện gây quỹ cho Viện Trang phục của Bảo tàng Metropolitan ở New York. Nhưng nhiều năm qua, nó đã trở thành “thảm đỏ văn hóa” lớn nhất thế giới.

Mỗi chủ đề của Met Gala đều xoay quanh lịch sử thời trang, nghệ thuật, kiến trúc hoặc bản sắc văn hóa. Các bộ trang phục không còn đơn thuần để mặc đẹp mà giống tác phẩm trình diễn thị giác. Từ Rihanna, Zendaya tới Kim Kardashian, các ngôi sao bước lên thảm đỏ như đang tham gia một cuộc triển lãm sống.

Điều đó phản ánh một thay đổi quan trọng: Thời trang hiện đại ngày càng muốn được nhìn nhận như nghệ thuật, thay vì chỉ là ngành công nghiệp tiêu dùng.

Met Gala là sự kiện thời trang thường niên được tổ chức tại Bảo tàng Metropolitan ở New York, nơi thời trang và nghệ thuật gặp nhau.

Thảm đỏ Met Gala nhiều năm qua được xem như "triển lãm thời trang sống" của văn hóa đại chúng toàn cầu.

Từ Met Gala tới Dior Cruise 2027, bảo tàng đang trở thành "sân khấu mới" của thời trang xa xỉ toàn cầu.

Thời trang đang trở thành một phần của nghệ thuật đương đại

Trong thời đại mạng xã hội, các thương hiệu hiểu rằng một show diễn phải đủ mạnh về hình ảnh để được nhớ tới. Và bảo tàng mang lại điều đó.

Kiến trúc đặc biệt, ánh sáng, không gian rộng và cảm giác văn hóa khiến các show diễn dễ tạo ra những khung hình mang tính biểu tượng. Dior tại LACMA là ví dụ rõ nhất: Chỉ cần nhìn ánh sáng xanh lạnh giữa bê tông và xe cổ, người xem lập tức nhận ra hình ảnh của show diễn này.

Nhiều nhà thiết kế hiện nay không còn muốn chỉ làm quần áo đẹp. Họ muốn tạo ra trải nghiệm, cảm xúc và dấu ấn văn hóa và Bảo tàng trở thành nơi hoàn hảo cho tham vọng đó.