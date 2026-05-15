  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Trúc Diễm và khoảnh khắc “trượt nhịp” giữa giấc mơ Victoria’s Secret

Thứ Sáu, 12:35, 15/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Màn casting của Trúc Diễm tại Victoria’s Secret gây bàn luận khi video catwalk nhận nhiều ý kiến trái chiều. Người đẹp cho biết cô gặp sự cố bung quai giày ngay trên sân khấu, khiến phần trình diễn thiếu ổn định. Trúc Diễm nói cô xem đây là bài học để hoàn thiện bản thân.

 

Ở buổi casting của Victoria's Secret tại Los Angeles, Trương Tri Trúc Diễm bước ra sân khấu với nụ cười rạng rỡ, đôi chân dài quen thuộc và giấc mơ mà nhiều người mẫu từng theo đuổi: Được đứng trong thế giới của những “thiên thần nội y”. Nhưng rồi chỉ một cú bung quai giày ngay ở phần pose đầu tiên đã khiến mọi thứ lệch khỏi quỹ đạo.

Trên mạng xã hội, đoạn video catwalk nhanh chóng lan truyền. Những bình luận xuất hiện dày đặc: “walk chưa chắc”, “thiếu thần thái”, “bước đi loạng choạng”. Có người thất vọng vì kỳ vọng dành cho Trúc Diễm quá lớn. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, khán giả vẫn nhớ cô như một biểu tượng nhan sắc của thời kỳ người mẫu ảnh Việt Nam lên ngôi. Vì thế, họ chờ đợi nhiều hơn ở màn trở lại này.

Điều đáng chú ý là Trúc Diễm không né tránh phản ứng trái chiều. Cô thừa nhận mình buồn, nhưng chấp nhận đó là một phần của nghề nghiệp. Trong thời đại mạng xã hội, mọi cú bước hụt đều có thể bị tua đi tua lại hàng nghìn lần. Một khoảnh khắc mất cân bằng dễ trở thành “định nghĩa” cho cả màn trình diễn.

Song phía sau những lời chê bai, câu chuyện của Trúc Diễm lại gợi ra một điều khác: Sự can đảm của một người dám quay lại sân khấu sau nhiều năm. Ở tuổi gần 40, khi nhiều người chọn sự an toàn, cô vẫn xuất hiện tại một trong những buổi casting khắc nghiệt nhất ngành thời trang. Không phải để chứng minh mình hoàn hảo, mà để thử xem bản thân còn có thể đi xa tới đâu.

Trương Tri Trúc Diễm tại buổi casting của Victoria's Secret ở Los Angeles, Mỹ.
Trúc Diễm nói cô xem trải nghiệm tại Victoria’s Secret là cơ hội bước ra khỏi vùng an toàn và làm mới bản thân.

Victoria’s Secret ngày nay cũng không còn là hình ảnh cũ của những năm 2000 - nơi vẻ đẹp được đóng khung trong sự hoàn mỹ tuyệt đối. Thương hiệu này đang cố gắng kể những câu chuyện đa dạng hơn về phụ nữ, về tuổi tác, cá tính và hành trình riêng. Và theo cách nào đó, chính sự “không hoàn hảo” của Trúc Diễm lại khiến màn casting của cô trở nên có cảm xúc hơn nhiều màn catwalk trơn tru khác.

Bởi đôi khi, điều khiến khán giả nhớ nhất không phải một bước đi hoàn hảo. Mà là khoảnh khắc một người vẫn cố giữ thần thái, tiếp tục bước tiếp dù biết mình vừa gặp sự cố ngay giữa ánh đèn.

Hải Hà/VOV.VN
World Cup lần đầu có show giữa hiệp: FIFA muốn chung kết thành siêu show thế giới

VOV.VN - FIFA vừa công bố nhóm BTS, Madonna và Shakira sẽ biểu diễn ở trận chung kết World Cup 2026 vào ngày 19/7, nhiều người bất ngờ không phải vì dàn sao quá lớn, mà vì một điều khác: Cuối cùng World Cup cũng có show giữa hiệp.

“Chẳng cần bình yên”: Màn trở lại nhẹ nhàng nhưng nhiều cảm xúc của Hà An Huy

VOV.VN - Không trở lại bằng sự ồn ào hay một chiến dịch truyền thông rầm rộ, Hà An Huy chọn chạm đến khán giả bằng “Chẳng cần bình yên” – bản Pop/R&B buồn, tự sự về một tình yêu chỉ đến từ một phía. Ca khúc vừa vượt mốc hơn 500.000 lượt streams trên các nền tảng sau một tuần ra mắt.

Củng Lợi ở Cannes: Gương mặt khiến thế giới nhìn khác về điện ảnh châu Á

VOV.VN - Từ cô gái lần đầu bước lên thảm đỏ Cannes năm 1988 đến nghệ sĩ Trung Quốc đầu tiên phát biểu khai mạc liên hoan phim danh giá nhất thế giới, Củng Lợi không chỉ trở thành biểu tượng điện ảnh châu Á, mà còn góp phần thay đổi cách phương Tây nhìn về nghệ thuật phương Đông.

Sơn Tùng M-TP, chiếc mặt nạ gỗ và cách “kích nổ” truyền thông không cần ầm ĩ

VOV.VN - Không cần xuất hiện dày đặc hay tạo tranh cãi ồn ào, Sơn Tùng M-TP vẫn luôn biết cách khiến mạng xã hội “dậy sóng” chỉ bằng một teaser ngắn hay hình ảnh chiếc mặt nạ gỗ đầy bí ẩn. Sau mỗi lần xuất hiện, nam ca sĩ tiếp tục cho thấy khả năng biến sự im lặng thành “vũ khí” truyền thông đặc biệt của V-pop.

Vì sao Kylie Jenner liên tục bị “quay lưng” trên Instagram?

VOV.VN - Từng là “nữ hoàng Instagram” với sức ảnh hưởng hàng đầu thế giới, Kylie Jenner nay lại liên tục đối mặt với làn sóng unfollow quy mô lớn. Từ drama với Selena Gomez đến tranh cãi đời tư, thái độ và hình ảnh cá nhân, nhiều người đặt câu hỏi: Vì sao Kylie Jenner liên tục bị “quay lưng” trên Instagram?

Mạng xã hội dậy sóng khi Trúc Diễm lọt vòng casting Victoria’s Secret ở tuổi 39

VOV.VN - Sau khi vượt qua vòng hồ sơ online, Trương Tri Trúc Diễm bất ngờ nhận thư mời tham dự vòng gặp trực tiếp (call-back) của Victoria's Secret tại Los Angeles. Ở tuổi 39, quyết định “ghi danh” vào một trong những sàn diễn khắc nghiệt nhất thế giới của cô nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội.

Met Gala 2026: Khi thảm đỏ thành “diễn đàn quyền lực” của thời trang và nghệ thuật

VOV.VN - Met Gala 2026 không chỉ là “đêm hội thời trang” thường niên tại Metropolitan Museum of Art. Với chủ đề “Costume Art” và dress code “Fashion Is Art”, sự kiện năm nay mở ra một bước chuyển quan trọng: Thời trang không còn đơn thuần để ngắm nhìn, mà trở thành ngôn ngữ biểu đạt và tư duy nghệ thuật đương đại.

