Trúc Diễm và khoảnh khắc “trượt nhịp” giữa giấc mơ Victoria’s Secret

Ở buổi casting của Victoria's Secret tại Los Angeles, Trương Tri Trúc Diễm bước ra sân khấu với nụ cười rạng rỡ, đôi chân dài quen thuộc và giấc mơ mà nhiều người mẫu từng theo đuổi: Được đứng trong thế giới của những “thiên thần nội y”. Nhưng rồi chỉ một cú bung quai giày ngay ở phần pose đầu tiên đã khiến mọi thứ lệch khỏi quỹ đạo.

Trên mạng xã hội, đoạn video catwalk nhanh chóng lan truyền. Những bình luận xuất hiện dày đặc: “walk chưa chắc”, “thiếu thần thái”, “bước đi loạng choạng”. Có người thất vọng vì kỳ vọng dành cho Trúc Diễm quá lớn. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, khán giả vẫn nhớ cô như một biểu tượng nhan sắc của thời kỳ người mẫu ảnh Việt Nam lên ngôi. Vì thế, họ chờ đợi nhiều hơn ở màn trở lại này.

Điều đáng chú ý là Trúc Diễm không né tránh phản ứng trái chiều. Cô thừa nhận mình buồn, nhưng chấp nhận đó là một phần của nghề nghiệp. Trong thời đại mạng xã hội, mọi cú bước hụt đều có thể bị tua đi tua lại hàng nghìn lần. Một khoảnh khắc mất cân bằng dễ trở thành “định nghĩa” cho cả màn trình diễn.

Song phía sau những lời chê bai, câu chuyện của Trúc Diễm lại gợi ra một điều khác: Sự can đảm của một người dám quay lại sân khấu sau nhiều năm. Ở tuổi gần 40, khi nhiều người chọn sự an toàn, cô vẫn xuất hiện tại một trong những buổi casting khắc nghiệt nhất ngành thời trang. Không phải để chứng minh mình hoàn hảo, mà để thử xem bản thân còn có thể đi xa tới đâu.

Trương Tri Trúc Diễm tại buổi casting của Victoria's Secret ở Los Angeles, Mỹ.

Trúc Diễm nói cô xem trải nghiệm tại Victoria’s Secret là cơ hội bước ra khỏi vùng an toàn và làm mới bản thân.

Victoria’s Secret ngày nay cũng không còn là hình ảnh cũ của những năm 2000 - nơi vẻ đẹp được đóng khung trong sự hoàn mỹ tuyệt đối. Thương hiệu này đang cố gắng kể những câu chuyện đa dạng hơn về phụ nữ, về tuổi tác, cá tính và hành trình riêng. Và theo cách nào đó, chính sự “không hoàn hảo” của Trúc Diễm lại khiến màn casting của cô trở nên có cảm xúc hơn nhiều màn catwalk trơn tru khác.

Bởi đôi khi, điều khiến khán giả nhớ nhất không phải một bước đi hoàn hảo. Mà là khoảnh khắc một người vẫn cố giữ thần thái, tiếp tục bước tiếp dù biết mình vừa gặp sự cố ngay giữa ánh đèn.