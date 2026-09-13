Người trẻ Gia Lai sáng tạo nội dung số, lan tỏa sắc màu văn hóa

Những người trẻ ở Gia Lai đang trở thành những nhà sáng tạo nội dung, góp phần đưa hình ảnh Tây Nguyên đến gần hơn với công chúng.

Với chàng trai Jarai đa tài Rơ Châm Blinh, ở xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai, sáng tạo đã trở thành một phần của cuộc sống. Tốt nghiệp ngành hội họa, nhưng anh lại thành công trong lĩnh vực âm nhạc với những ca khúc song ngữ Jarai – Việt mang âm hưởng Tây Nguyên, lan tỏa mạnh mẽ trên không gian mạng. Sở hữu chất giọng khàn lạ, khỏe khoắn cùng phong cách thể hiện đậm chất đại ngàn, những video “triệu view” của Rơ Châm Blinh mang đến cho người nghe nhiều điều mới mẻ. Qua âm nhạc, anh mong muốn giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc mình.

Anh Rơ Châm Blinh (mặc thổ cẩm đỏ) lan tỏa văn hóa Jarai bằng sáng tạo nghệ thuật.

Hưởng ứng Năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, Rơ Châm Blinh tham gia Cuộc thi video du lịch với chủ đề “Mỗi người dân Gia Lai là một đại sứ du lịch” và được khán giả bình chọn “Video được yêu thích nhất”. Tại Hội nghị KOL tỉnh Gia Lai 2026, Rơ Châm Blinh chia sẻ: “Tôi rất vinh dự khi được Công an tỉnh Gia Lai mời tham dự Hội nghị KOL Gia Lai 2026. Tại đây, tôi có cơ hội gặp gỡ và giao lưu với nhiều anh chị em sáng tạo nội dung đến từ Quy Nhơn cũng như các địa phương khác. Đây là dịp tuyệt vời để cộng đồng sáng tạo cùng học hỏi, kết nối và quảng bá hình ảnh quê hương. Bản thân tôi luôn mong muốn các nhà sáng tạo nội dung sẽ tích cực giới thiệu nhiều hơn nữa về nét đẹp văn hóa, phong tục tập quán và các lễ hội đặc sắc của vùng đất này”.

Cũng bằng những video đời thường, chị Rah Lan H’Wĩ, ở thôn Kte Lớn A, xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai, đang góp phần lan tỏa sắc màu văn hóa Jarai trên không gian mạng. Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng, những video về văn hóa truyền thống được chị thực hiện ngay tại buôn làng và trong gia đình đã thu hút hàng triệu lượt xem. Từ lễ cúng vòng, lễ thổi lỗ tai, lễ gọi hồn đến những món ăn quen thuộc như lá mì xào, cá um lá chuối, giã cà đắng..., H’Wĩ đưa văn hóa Jarai đến với người xem bằng những hình ảnh gần gũi. Mới đây, video ghi lại cảnh người mẹ làm rượu cần Jarai truyền thống tiếp tục nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Với H’Wĩ, sáng tạo nội dung vừa là sinh kế, vừa là cách lan tỏa văn hóa quê hương.

“Tôi làm nội dung trên TikTok, chủ yếu chia sẻ về hành trình kiếm tiền để xây nhà cho bố mẹ. Những nội dung đó nhận được sự quan tâm, theo dõi và ủng hộ của rất nhiều người. Được tham dự Hội nghị KOL tỉnh Gia Lai là một niềm vui và cũng là động lực rất lớn đối với tôi. Trên hành trình làm nội dung, tôi luôn biết ơn những người đã yêu mến, ủng hộ và đồng hành cùng mình. Chính nhờ sự quan tâm của mọi người mà tôi mới có được ngày hôm nay. Qua hội nghị lần này, tôi cũng mong muốn đóng góp một phần nhỏ công sức của mình để quảng bá, lan tỏa những hình ảnh của địa phương”, H’Wĩ chia sẻ.

Các KLO ở xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai góp phần lan tỏa văn hóa Jarai.

Không chỉ những người trẻ làm nội dung về văn hóa, đời sống, lực lượng Công an cũng đang vận dụng mạng xã hội để đưa hình ảnh gần gũi, thiết thực đến với người dân. Thiếu tá Lại Văn Đạt, cán bộ Tổ An ninh, Công an xã Phú Thiện, là một trong những KOL của tỉnh Gia Lai được cộng đồng mạng biết đến với mô hình “Công an về làng”. Trong quá trình công tác, tiếp xúc với bà con, anh tự học tiếng Jarai để tuyên truyền pháp luật bằng tiếng dân tộc; đồng thời vận động trao tặng 500 chiếc cặp cho học sinh khó khăn khi bước vào năm học mới. Những hình ảnh từ cơ sở được Thiếu tá Lại Văn Đạt ghi lại, chia sẻ trên mạng xã hội với nội dung thiết thực, thu hút hàng vạn lượt xem. Theo anh, việc tự học tiếng Jarai, am hiểu văn hóa của bà con giúp công tác tuyên truyền, vận động gần dân và hiệu quả hơn.

“Khi tôi tự học và biết nói tiếng dân tộc thiểu số là người Jarai thì trong công tác cảm thấy dễ dàng, gần gũi hơn nên hiểu được tâm tư nguyện vọng của bà con nhân dân. Từ đó chúng tôi có biện pháp công tác, tuyên truyền vận động sâu sát với thực tiễn, nên được người dân vui vẻ đồng tình ủng hộ trong quá trình chúng tôi tuyên truyền bằng tiếng Jarai cũng như giúp đỡ nhân dân”, Thiếu tá Lại Văn Đạt cho biết.

Hội nghị KOL tỉnh Gia Lai năm 2026, với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh - Lan tỏa niềm tin số”, được tổ chức trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia 2026, nhằm kết nối cộng đồng, chia sẻ kinh nghiệm và cùng quảng bá văn hóa, du lịch, con người Gia Lai. Đó là cuộc gặp của những góc nhìn, những câu chuyện và những con người đang từng ngày dùng sức ảnh hưởng của mình để lan tỏa thông tin chân thực. Qua đó, xây dựng một không gian số an toàn, văn minh và đáng tin cậy.