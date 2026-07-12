Rực rỡ đêm nghệ thuật “Eo Gió - Vũ điệu biển xanh” tại Quy Nhơn Đông, Gia Lai

Đêm nghệ thuật “Eo Gió - Vũ điệu biển xanh” là một trong những hoạt động nổi bật hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026.

Đêm nghệ thuật lấy khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ của Eo Gió cùng những vách đá ven biển làm phông nền, tạo nên một sân khấu ngoài trời độc đáo.

Một tiết mục sôi động trong đêm nghệ thuật.

Sự góp mặt của các nghệ sĩ trẻ như Tăng Duy Tân, Dương Edward, Văn Mai Hương... đã đưa khán giả hòa mình vào hành trình âm nhạc trẻ trung, sôi động.

Hai chương “Lời tự tình của sóng” và “Lời hứa của biển gửi đại ngàn” với những tiết mục được dàn dựng công phu đã khuấy động bầu không khí biển đêm. Điểm nhấn của chương trình là màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật kéo dài khoảng 15 phút.

Chương trình nghệ thuật kết hợp âm nhạc với cảnh sắc thiên nhiên, mang lại trải nghiệm thú vị cho du khách.

Những chùm pháo hoa tầm cao đan xen pháo tầm thấp liên tục thắp sáng bầu trời Eo Gió, phản chiếu lung linh trên mặt biển, tạo nên khung cảnh mãn nhãn, khiến hàng nghìn khán giả không ngừng reo hò, trầm trồ.

Pháo hoa đã giúp Eo Gió tỏa sáng rực rỡ trong đêm.

Khép lại đêm hội là màn trình diễn EDM sôi động, biến bờ biển Eo Gió thành một đại tiệc âm nhạc kéo dài đến khuya.

Phát biểu tại đêm nghệ thuật, bà Hương Trần Kiều Dung, Phó Chủ tịch Thường trực Tập đoàn FLC - đơn vị đồng hành cùng tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình - cho biết, “Eo Gió - Vũ điệu biển xanh” là sản phẩm du lịch đêm mới của tỉnh Gia Lai.

Khán giả thích thú với những màn pháo hoa đẹp mắt.

Chương trình mang đến cho du khách cơ hội trải nghiệm trọn vẹn vẻ đẹp của biển Quy Nhơn về đêm, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh một Quy Nhơn năng động, trẻ trung và giàu sức sống.

“Điều còn ở lại không chỉ là cảm xúc của một đêm hội, mà còn là niềm tin về tương lai của một vùng đất đang không ngừng đổi mới và vươn lên. Khi bình minh lên trên biển Eo Gió, chúng ta tin rằng, những cảm hứng được khơi nguồn từ đêm nay sẽ tiếp tục được vun đắp bằng sự đồng lòng, ý chí và tinh thần đổi mới, viết tiếp hành trình để Gia Lai ngày một vươn xa bằng bản lĩnh, bản sắc và khát vọng của mình”, bà Hương cho biết.

Màn pháo hoa trong đêm nghệ thuật.

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