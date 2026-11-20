Ân tình của người thầy luôn là mạch nguồn ấm áp mỗi dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Những chuyến đò có thể đã đi qua, người đưa đò có thể đã ở lại phía sau, nhưng lời dạy và tấm gương của thầy cô vẫn tiếp tục đồng hành cùng những người từng được dìu dắt.

“Đò dọc Đò ngang” - Góc nhìn sâu lắng về người thầy

Ký ức về người thầy không chỉ nằm trong những trang sách cũ hay năm tháng dưới mái trường, mà còn được gìn giữ trong chính cách ta sống và trưởng thành mỗi ngày. Để rồi, từ những chuyến đò nghĩa tình ấy, có người lại tiếp nối hành trình làm một người đưa đò, bền bỉ trao truyền tri thức, nhân cách và những giá trị nhân văn cho cuộc đời.

Vượt ra ngoài hình ảnh quen thuộc về những chuyến đò chở học trò qua dòng sông tri thức, tác phẩm “Đò dọc Đò ngang” mở ra một góc nhìn sâu lắng về những người thầy. Hơn ba mươi năm vừa khoác áo blouse trắng nơi bệnh viện, vừa đứng trên bục giảng truyền nghề, Trung tướng, Giáo sư Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Hữu Song thấm thía hơn ai hết rằng dù là cứu người hay trồng người, cả hai hành trình ấy đều gặp nhau ở lòng nhân ái và sự tận tụy vì con người.

Trung tướng, Giáo sư Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Hữu Song, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. (Ảnh: Phạm Hưng)

Tác phẩm “Đò dọc Đò ngang” ra đời ngẫu hứng trong một buổi sáng làm việc. Từ những suy tư lặng lẽ về nghề giáo và những người đã tận tình dìu dắt mình, hình ảnh những chuyến đò đưa người qua sông cứ thế hiện lên dung dị mà da diết trong tâm trí ông.

Khác với hình ảnh quen thuộc về những chuyến đò ngang đưa học trò qua dòng sông tri thức, tứ thơ của vị giáo sư lại mở rộng ra một hành trình dài hơn. Đó là hành trình mỗi con người phải tự mình đi qua trong cuộc đời. Trên hành trình ấy, dòng sông không phải lúc nào cũng êm đềm mà có những chặng đường đầy giông gió, những thời điểm tưởng chừng chẳng thể vượt qua. Nhưng chính trong hoàn cảnh thử thách ấy, sự hiện diện và nâng đỡ của người thầy càng trở nên trân quý.

“Chuyến đò nào đưa chúng em sang sông

Gió lồng lộng, sóng cuộn, dữ dằn, đêm tối

Thầy an định với mái chèo nhẹ nhàng chỉ lối

Đưa chúng em đi, bao thế hệ học trò

Vượt sóng dữ để đến bờ hạnh phúc”.

Trong hình dung của tác giả, người thầy không chỉ trao truyền tri thức mà còn là điểm tựa tinh thần vững chãi cho học trò giữa những biến động của cuộc đời. Giữa “sóng cuộn, dữ dằn, đêm tối”, người thầy điềm tĩnh giữ chắc mái chèo và nhẹ nhàng chỉ lối. Đó là kết tinh của bản lĩnh, trí tuệ, sự từng trải và lòng bao dung từ những người đi trước. Người thầy không đi thay học trò, nhưng chính sự “an định” đã thắp lên trong thế hệ sau niềm tin và phương hướng để vững vàng tự mình vượt qua thử thách.

Ca khúc "Đò dọc Đò ngang". Lời thơ: Trung tướng, Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Hữu Song. Âm nhạc: Thượng tá, nhạc sĩ Phan Đình Quang. (MV: NVCC)

Với Trung tướng, Giáo sư. Tiến sĩ Lê Hữu Song, người thầy không chỉ là những thầy cô từng giảng dạy dưới mái trường phổ thông hay giảng đường đại học. Trong cuộc sống này, có những người chưa từng đứng trên bục giảng, không trực tiếp dạy ta bằng sách vở, nhưng qua hành động, cách ứng xử và sự tận tụy thầm lặng, họ đã để lại những bài học sâu sắc.

Chiêm nghiệm về điều này, ông chia sẻ: “Trong cảm nhận sau hơn 50 năm cuộc đời, tôi thấy rằng không phải chỉ là đò ngang mà còn có những chuyến đò dọc. Thông thường, khi nói đến người thầy ta hay nhớ đến những thầy cô thời ở phổ thông và ở bậc đại học. Còn những người thầy trong cuộc sống. Những người thầy không dạy ta ngày nào, nhưng lại chỉ dẫn ta qua những hành động, những việc làm ý nghĩa. Họ chính là những người thầy vĩ đại”.

Kể về những ngày đầu bước vào ngành y với bao bỡ ngỡ, ông bồi hồi nhắc tới những người y tá, điều dưỡng và nhân viên công vụ đã kiên nhẫn chỉ bảo cho mình từ những công việc nhỏ nhặt nhất. Những bài học ấy tuy không nằm trong giáo trình hàn lâm, nhưng lại đặt nền móng vững chắc cho tác phong, trách nhiệm và nhân cách của một người thầy thuốc. Từ nề nếp làm việc, cách ứng xử với đồng nghiệp đến sự tận tụy với người bệnh, từng điều bình dị đều hóa thành bài học sâu sắc theo ông suốt cuộc đời.

Chính vì vậy, trong suy nghĩ của ông, người thầy có mặt ở nhiều vị trí và hoàn cảnh khác nhau. Có người truyền dạy cho ta bằng tri thức sách vở, có người dìu dắt bằng kinh nghiệm thực tế, và có người trở thành tấm gương qua những hành động âm thầm. Dù là “đò ngang” hay “đò dọc”, tất cả đều góp phần đưa mỗi người cập bến bờ trưởng thành.

“Học thầy, học bạn, học anh em

Học để làm từ những điều nhỏ nhất”

Từ ký ức về hành trình được nâng đỡ, “Đò dọc Đò ngang” tiếp tục gợi mở suy ngẫm về sự tiếp nối giữa các thế hệ. Nếu ngày hôm qua, mỗi người từng là một học trò được thầy cô dìu dắt, thì hôm nay, họ lại trở thành người truyền trao tri thức, kinh nghiệm và những điều tử tế cho thế hệ kế cận.

Từng nhận được sự chỉ bảo tận tình từ thế hệ thầy cô, đồng nghiệp và những người đi trước, nay Giáo sư Lê Hữu Song cũng trực tiếp tham gia giảng dạy, đào tạo. Hành trình từ người học trò đến người thầy ấy đã giúp những câu thơ trong tác phẩm mang chiều sâu chiêm nghiệm.

Từ những câu thơ mộc mạc, qua phần phổ nhạc của Thượng tá, nhạc sĩ Phan Đình Quang, “Đò dọc Đò ngang” được chắp cánh bằng giai điệu ấm áp, sâu lắng, lan tỏa tự nhiên những tình cảm thiêng liêng về người thầy. Ca khúc không chỉ gợi nhớ kỷ niệm những năm tháng dưới mái trường, mà còn nhắc mỗi người sống chậm lại một nhịp để trân trọng những ân tình đã đón nhận trên đường đời. Những bài học đôi khi bắt đầu từ việc nhỏ bé, bình dị nhất nhưng theo ta suốt cuộc đời.

Với Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Hữu Song, viết “Đò dọc Đò ngang” cũng là dịp để ông nhìn lại hành trình trưởng thành của chính mình: từ một người học trò được thầy cô dìu dắt đến người thầy đang tiếp tục trao truyền tri thức, kinh nghiệm cho lớp trẻ. Ông luôn tâm niệm, nếu không có những lời dạy bảo tận tình của thầy cô, sẽ không có ông của ngày hôm nay.

Với Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Hữu Song, viết “Đò dọc Đò ngang” cũng là dịp để nhìn lại hành trình trưởng thành của chính mình. (Ảnh: Phạm Hưng)

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, bác sĩ Lê Hữu Song xúc động: “Tôi rất may mắn vì mình vừa có hai nghề: nghề thầy thuốc và nghề thầy giáo. Tôi đã từng là học trò và cho đến bây giờ vẫn là học trò, rất may mắn gặp được những người thầy giáo, cô giáo đã truyền đạt cho mình những kiến thức vô cùng tuyệt vời để đúc kết được nhiều kinh nghiệm trong chuyên môn cũng như trong cuộc sống.

Tôi biết ơn và xin bày tỏ lòng tri ân tới các thầy cô. Kính chúc toàn thể các thầy cô giáo sức khỏe, hạnh phúc và tiếp tục có nhiều cống hiến hơn nữa trong công tác giảng dạy, đào tạo để nền giáo dục của đất nước ngày càng phát triển”.

Ngày 20/11 là dịp để mỗi người nhớ về những người đã từng dìu dắt mình, nhưng lòng biết ơn chân thành không chỉ dừng lại ở một ngày kỷ niệm. Lòng biết ơn ấy hiện hữu trong chính cách mỗi người đang sống, làm việc, trân trọng những bài học đã nhận được và lan tỏa những điều tốt đẹp đến xung quanh và trao truyền đến thế hệ mai sau.