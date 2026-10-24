Nhà văn hóa tổ dân phố Xuân La 2: Điểm hẹn văn hóa và công nghệ

Hà Nội ra mắt mô hình nhà văn hóa kiểu mẫu đầu tiên: Điểm nhấn từ thôn Vạn Điểm

VOV.VN - Ngày 4/8, tại Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn Vạn Điểm, xã Phú Xuyên, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp UBND xã Phú Xuyên tổ chức lễ ra mắt mô hình tổ chức hoạt động tại thiết chế văn hóa cơ sở. Đây là mô hình đầu tiên được triển khai thí điểm đổi mới phương thức sinh hoạt thường xuyên của cộng đồng.