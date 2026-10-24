Nhà văn hóa tổ dân phố Xuân La 2: Điểm hẹn văn hóa và công nghệ

VOV.VN - Việc ra mắt mô hình điểm thiết chế văn hóa – khu thể thao nhà văn hóa tổ dân phố 4, phường Giảng Võ là bước đi quan trọng trong nỗ lực hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết 80-NQ/TW đến từng khu dân cư, tổ dân phố trên địa bàn Hà Nội.
VOV.VN - Việc ra mắt mô hình điểm thiết chế văn hóa – khu thể thao nhà văn hóa tổ dân phố 4, phường Giảng Võ là bước đi quan trọng trong nỗ lực hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết 80-NQ/TW đến từng khu dân cư, tổ dân phố trên địa bàn Hà Nội.
VOV.VN - Ngày 4/8, tại Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn Vạn Điểm, xã Phú Xuyên, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp UBND xã Phú Xuyên tổ chức lễ ra mắt mô hình tổ chức hoạt động tại thiết chế văn hóa cơ sở. Đây là mô hình đầu tiên được triển khai thí điểm đổi mới phương thức sinh hoạt thường xuyên của cộng đồng.
VOV.VN - Ngày 4/8, tại Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn Vạn Điểm, xã Phú Xuyên, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp UBND xã Phú Xuyên tổ chức lễ ra mắt mô hình tổ chức hoạt động tại thiết chế văn hóa cơ sở. Đây là mô hình đầu tiên được triển khai thí điểm đổi mới phương thức sinh hoạt thường xuyên của cộng đồng.
VOV.VN - Sáng 27/8, tại Hà Nội, Báo Nhân dân đã tổ chức Hội thảo “Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số - Khơi thông điểm nghẽn, phát triển văn hóa số”, nhằm trao đổi và đề xuất giải pháp tháo gỡ các vướng mắc, thúc đẩy bảo hộ và phát triển tài sản trí tuệ trong lĩnh vực văn hóa.
VOV.VN - Sáng 27/8, tại Hà Nội, Báo Nhân dân đã tổ chức Hội thảo “Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số - Khơi thông điểm nghẽn, phát triển văn hóa số”, nhằm trao đổi và đề xuất giải pháp tháo gỡ các vướng mắc, thúc đẩy bảo hộ và phát triển tài sản trí tuệ trong lĩnh vực văn hóa.
VOV.VN - Sáng 11/10, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Làng Văn hóa) đã diễn ra Lễ khai mạc trưng bày chuyên đề “950 năm Quốc Tử Giám Thăng Long (1076 - 2026)”. Sự kiện hứa hẹn mang đến cho công chúng cái nhìn toàn diện và sâu sắc về ngôi trường Quốc học đầu tiên của Việt Nam.
VOV.VN - Sáng 11/10, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Làng Văn hóa) đã diễn ra Lễ khai mạc trưng bày chuyên đề “950 năm Quốc Tử Giám Thăng Long (1076 - 2026)”. Sự kiện hứa hẹn mang đến cho công chúng cái nhìn toàn diện và sâu sắc về ngôi trường Quốc học đầu tiên của Việt Nam.