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Hà Nội ra mắt mô hình điểm thiết chế văn hóa cơ sở:

Nhà văn hóa tổ dân phố Xuân La 2: Điểm hẹn văn hóa và công nghệ

Thứ Bảy, 14:52, 24/10/2026

VOV.VN - Sáng 24/10, mô hình điểm đại diện cho nhóm phường xa trung tâm, Nhà văn hóa tổ dân phố Xuân La 2 (phường Xuân Đỉnh) chính thức ra mắt, là lời khẳng định của Hà Nội đưa các thiết chế văn hóa cơ sở thoát khỏi tình trạng “cửa đóng then cài”, thực sự là không gian sinh hoạt cộng đồng thiết thực, gắn kết người dân.

Thư Vũ/VOV.VN
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Sáng 24/10/2026, Lễ ra mắt mô hình điểm tổ chức hoạt động tại thiết chế văn hóa tổ dân phố Xuân La 2 đã được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với UBND phường Xuân Đỉnh long trọng tổ chức.
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Sự kiện này nằm trong chuỗi hoạt động triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, tạo dấu ấn quan trọng trong việc đổi mới phương thức quản lý và phát huy hiệu quả không gian công cộng tại các khu dân cư.
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Được chọn làm mô hình đại diện cho nhóm phường xa trung tâm, Nhà văn hóa tổ dân phố Xuân La 2 (phường Xuân Đỉnh) sở hữu lợi thế về không gian rộng rãi với tổng diện tích 700m², bao gồm công trình 2 tầng khang trang và khu thể thao ngoài trời.
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Điểm nổi bật của mô hình này là sự kết hợp đồng bộ giữa các hoạt động truyền thống và hiện đại.
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Không chỉ đáp ứng nhu cầu hội họp, sinh hoạt chi bộ và các đoàn thể, nơi đây còn duy trì hiệu quả các câu lạc bộ văn nghệ, dưỡng sinh, khiêu vũ thể thao, bóng chuyền hơi và cầu lông…
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Đặc biệt, khu cộng đồng số và phòng đọc sách được đầu tư bài bản đã trở thành điểm hẹn quen thuộc để người dân tra cứu thông tin, nâng cao kỹ năng số và tiếp cận dịch vụ công trực tuyến.
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Một điểm nhấn đặc sắc khác là khả năng kết nối linh hoạt với các không gian lịch sử lân cận như đình Quán La, chùa Khai Nguyên, cây di sản... tạo điều kiện cho các câu lạc bộ nghệ thuật truyền thống như ca trù, hát xẩm có thêm không gian sinh hoạt và lan tỏa giá trị di sản.
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Phát biểu tại buổi lễ, bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, nhấn mạnh việc vận hành các thiết chế văn hóa cần lấy người dân làm trung tâm, gắn trách nhiệm quản lý của chính quyền địa phương với sự tham gia tự giác của cộng đồng.
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“Chúng ta có thể hình thành một sản phẩm du lịch ở đây để đón khách, trình diễn nghệ thuật và giới thiệu di sản do chính người dân thực hiện. Chúng ta đang thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa, Nghị quyết số 26-NQ/TW về phát triển du lịch. Cho nên các hoạt động chúng ta sẽ phải gắn kết và thế mạnh của Thủ đô chúng ta là du lịch văn hóa”, bà Vũ Thu Hà gợi mở.
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Tại lễ ra mắt, ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch UBND phường Xuân Đỉnh khẳng định: “Việc xây dựng mô hình không đơn thuần là bổ sung trang thiết bị hay tổ chức thêm các hoạt động, mà hướng tới đổi mới phương thức quản lý, khai thác và phát huy công năng của nhà văn hóa theo hướng đa chức năng, thiết thực, hiệu quả, lấy người dân làm trung tâm phục vụ”.
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Ông Đặng Quang Đạo, Trưởng Ban công tác mặt trận phường Xuân Đỉnh bày tỏ: “Chúng tôi tin rằng với các hoạt động văn hóa, thể thao, đọc sách, chuyển đổi số… nhà văn hóa sẽ trở thành không gian sinh hoạt phong phú, nơi truyền thống và hiện đại được kết nối, đồng thời góp phần giáo dục thế hệ trẻ về tình yêu quê hương, ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc”.
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Theo đó, Nhà văn hóa tổ dân phố Xuân La 2 không chỉ là nơi tổ chức hội họp, sinh hoạt của tổ dân phố mà còn là không gian để nhân dân giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, học tập.
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Đồng thời là địa chỉ gắn với các hoạt động chuyển đổi số, hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số phục vụ đời sống.
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Hoạt động của các câu lạc bộ tại Nhà văn hóa tổ dân phố Xuân La 2 được duy trì thường xuyên, tạo không khí vui tươi, môi trường văn hóa lành mạnh và nâng cao sức khỏe cho người dân địa phương.
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Không gian đọc sách yên tĩnh, mát mẻ là điểm hẹn của nhiều thế hệ tới tìm hiểu, nâng cao kiến thức.
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Không gian di sản, văn hóa đa dạng, rộng rãi giúp các hoạt động thể thao, vui chơi ở cả trong nhà và ngoài trời đều có không gian riêng, tạo điều kiện sinh hoạt cho người dân.

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