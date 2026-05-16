中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ốc mượn hồn: Tiểu Vy tủi thân khi bị nhận xét “biểu cảm cứng đơ, bình hoa di động

Thứ Bảy, 10:07, 16/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hoa hậu Tiểu Vy đã có những trải lòng khi đối mặt với nhiều ý kiến trái chiều và danh xưng “bình hoa di động”. Tại buổi giới thiệu dự án Ốc mượn hồn, Hoa hậu Việt Nam 2018 nói cô cảm giác sợ, không biết nên vui hay buồn khi luôn bị gắn với cụm từ đó.

Ốc mượn hồn là dự án điện ảnh tiếp theo của Hoa hậu Trần Tiểu Vy. Đây là dự án đầu tiên cô nhận vai chính trong phim sau “Bộ tứ báo thủ” của Trấn Thành đầu năm 2025. Sự trở lại điện ảnh của hoa hậu nhận nhiều sự chú ý cùng không ít ý kiến trái chiều. Nhiều khán giả cho rằng nàng hậu chỉ xinh đẹp, nhưng diễn xuất yếu, biểu cảm cứng đơ nên chỉ luôn là bình hoa di động.

Trailers phim Ốc mượn hồn.

“Tôi vui vì được công nhận là một bông hoa nhưng có lẽ không có cô gái nào muốn mình bị gọi là “bình hoa di động”. Khi bị nhắc tên kèm như thế, tôi khá tủi thân. Tôi hy vọng sẽ được mọi người gọi là một bông hoa đang trong hành trình toả hương thay vì danh xưng kia”, Trần Tiểu Vy bày tỏ.

Oc muon hon tieu vy tui than khi bi nhan xet bieu cam cung do, binh hoa di dong hinh anh 1
Hoa hậu Tiểu Vy bày tỏ sự tủi thân khi bị gọi là “bình hoa di động”.

8 năm sau khi đăng quang, và hơn 1 năm sau vai diễn tại “Bộ tứ báo thủ”, Tiểu Vy luôn nỗ lực và làm việc không ngừng. Hơn ai hết, cô ý thức rõ những thiếu sót cần cải thiện. Cô mong mọi người nhìn nhận sự trưởng thành, cầu tiến của mình qua thời gian. Tiểu Vy thừa nhận bản thân vẫn chưa hoàn hảo, nhưng cô luôn khao khát chứng minh sự trưởng thành qua từng vai diễn.

Trái ngược với hình ảnh ngây ngô thường thấy, vai diễn trong Ốc mượn hồn đòi hỏi chiều sâu nội tâm và diễn biến tâm lý phức tạp. Trước những hoài nghi về năng lực, Tiểu Vy khẳng định sự quyết tâm cao độ của mình. Cô phủ nhận chuyện được ưu ái chỉ vì bản thân đẹp hay nổi tiếng. Nàng hậu cho biết đã trải qua nhiều vòng casting khắt khe để có được vai diễn lần này.

Oc muon hon tieu vy tui than khi bi nhan xet bieu cam cung do, binh hoa di dong hinh anh 2

Ốc mượn hồn thuộc thể loại tâm lý, kịch tính do Đinh Tuấn Vũ làm đạo diễn. Tác phẩm khai thác sâu sắc mối quan hệ tình tay ba đầy ngang trái trong hôn nhân. Ngoài ra, còn mạnh dạn bóc trần những bí mật động trời phía sau lớp màn nhung showbiz hào nhoáng. Phim xoay quanh nhân vật chính tên Quân (Quốc Trường thủ vai). Vợ của Quân qua đời nhưng linh hồn cô lại xuất hiện trong thân xác của Ngọc (Tiểu Vy thủ vai). Từ đây những thắt nút trong câu chuyện tình tay ba được mở ra.

Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ chia sẻ, qua buổi tuyển chọn đầu tiên, anh và nhà sản xuất đều thấy sự thể hiện của Hoa hậu Việt Nam 2018 không ổn. Vai diễn này đòi hỏi nhiều tầng lớp tâm lý phức tạp. Tuy nhiên, qua buổi tuyển chọn thứ hai, khi nhìn lại toàn bộ ứng viên anh nhận ra Tiểu Vy thể hiện được hai khía cạnh của nhân vật, một ngây thơ và một đầy toan tính. Anh cũng đánh giá cao nỗ lực của Tiểu Vy trong quá trình chuẩn bị, tập luyện cho vai diễn.

Là nam chính đóng cặp cùng Tiểu Vy, Quốc Trường cho biết vốn có kinh nghiệm nên thường chủ động chỉ dẫn đàn em. Anh khẳng định: “Trong lúc quay, tôi phải sống thật với nhân vật để tạo ra sự liên kết tốt nhất. Còn khi đạo diễn hô cắt, bản thân phải lập tức thoát vai”.

Oc muon hon tieu vy tui than khi bi nhan xet bieu cam cung do, binh hoa di dong hinh anh 3
Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ cho biết những ý tưởng đầu tiên về phim xuất hiện từ 5 năm trước và được thực hiện trong khoảng một năm rưỡi vừa qua.

Theo Quốc Trường, trước khi bước vào dự án nào, anh đều tìm hiểu kỹ bạn diễn. Nếu vai của anh có tình cảm với bất kỳ ai, anh sẽ theo dõi, nắm bắt những điều mà bản thân thấy ấn tượng, thích về bạn diễn. Từ đó, họ có thể có sự tương tác, những tình cảm chân thật hơn trong lúc đóng phim. Tuy nhiên, khi phim đóng máy cũng là lúc ranh giới được vạch lại rõ ràng để tránh những cảm xúc từ phim đi ra đời thật.

Với nam diễn viên, sự tôn trọng tuyệt đối dành cho kịch bản, đạo diễn, cùng việc xây dựng niềm tin và bàn bạc kỹ lưỡng với bạn diễn chính là chìa khóa để hoàn thành xuất sắc những phân đoạn nhạy cảm. Quốc Trường cũng thừa nhận anh lo lắng khi đây là một trong những vai diễn nặng tâm lý nhất của anh trong quá trình làm nghề.

Bên cạnh Quốc Trường và Tiểu Vy, phim còn quy tụ dàn diễn viên như Anh Phạm, Lương Gia Huy, Yên Đan, Xuân An, Trâm Ngô, Nguyễn Phi Long…

Dự kiến phim sẽ có các suất chiếu sớm trong ba ngày 29, 30 và 31/5, trước khi công chiếu vào ngày 5/6.

dien_anh_viet_2026_3.jpg

Khi “ngôi sao phòng vé” không còn là lá bùa doanh thu

VOV.VN - Mùa phim lễ 30/4-1/5 trở thành lát cắt đáng chú ý của điện ảnh Việt nửa đầu 2026 khi nhiều phim có ê-kíp tên tuổi nhưng doanh thu không như kỳ vọng, cho thấy khán giả ngày càng coi trọng trải nghiệm, cảm xúc và hiệu ứng truyền miệng hơn danh tiếng.

Thư Vũ/VOV.VN
Tag: Tiểu Vy Tiểu Vy tủi thân khi bị nhận xét “biểu cảm cứng đơ bình hoa di động”
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Khán giả bật cười với tình tiết khó đỡ trong phim về hoa hậu trên sóng giờ vàng
Khán giả bật cười với tình tiết khó đỡ trong phim về hoa hậu trên sóng giờ vàng

VOV.VN - Phim hoa hậu của VTV Lời hứa đầu tiên tiếp tục gây tranh cãi vì tình tiết Vi Minh yêu cầu trẻ em vùng cao bôi kem chống nắng trước khi ăn bánh chuối. Nhiều khán giả cho rằng chi tiết này thiếu thực tế, gượng gạo và giống lồng ghép quảng cáo hơn là diễn biến tự nhiên của phim.

Khán giả bật cười với tình tiết khó đỡ trong phim về hoa hậu trên sóng giờ vàng

Khán giả bật cười với tình tiết khó đỡ trong phim về hoa hậu trên sóng giờ vàng

VOV.VN - Phim hoa hậu của VTV Lời hứa đầu tiên tiếp tục gây tranh cãi vì tình tiết Vi Minh yêu cầu trẻ em vùng cao bôi kem chống nắng trước khi ăn bánh chuối. Nhiều khán giả cho rằng chi tiết này thiếu thực tế, gượng gạo và giống lồng ghép quảng cáo hơn là diễn biến tự nhiên của phim.

NSND Bùi Bài Bình nhớ thời làm phim thiếu điện, ngủ nhờ nhà dân
NSND Bùi Bài Bình nhớ thời làm phim thiếu điện, ngủ nhờ nhà dân

VOV.VN - Nhắc lại quãng thời gian đóng phim "Thị trấn yên tĩnh", NSND Bùi Bài Bình bồi hồi nhớ về một thời làm phim đầy thiếu thốn, cả đoàn phải sống trong ánh đèn dầu, ngủ nhờ nhà dân nhưng luôn tràn đầy nhiệt huyết với nghệ thuật.

NSND Bùi Bài Bình nhớ thời làm phim thiếu điện, ngủ nhờ nhà dân

NSND Bùi Bài Bình nhớ thời làm phim thiếu điện, ngủ nhờ nhà dân

VOV.VN - Nhắc lại quãng thời gian đóng phim "Thị trấn yên tĩnh", NSND Bùi Bài Bình bồi hồi nhớ về một thời làm phim đầy thiếu thốn, cả đoàn phải sống trong ánh đèn dầu, ngủ nhờ nhà dân nhưng luôn tràn đầy nhiệt huyết với nghệ thuật.

Chuyện chưa kể về phim Việt kinh phí vỏn vẹn 400 triệu đồng khiến nước Mỹ sửng sốt
Chuyện chưa kể về phim Việt kinh phí vỏn vẹn 400 triệu đồng khiến nước Mỹ sửng sốt

VOV.VN - "Thung lũng hoang vắng" của NSND Phạm Nhuệ Giang từng khiến khán giả quốc tế bất ngờ khi được thực hiện với kinh phí chỉ khoảng 400 triệu đồng. Đằng sau thành công của bộ phim là hành trình vượt khó đầy đặc biệt.

Chuyện chưa kể về phim Việt kinh phí vỏn vẹn 400 triệu đồng khiến nước Mỹ sửng sốt

Chuyện chưa kể về phim Việt kinh phí vỏn vẹn 400 triệu đồng khiến nước Mỹ sửng sốt

VOV.VN - "Thung lũng hoang vắng" của NSND Phạm Nhuệ Giang từng khiến khán giả quốc tế bất ngờ khi được thực hiện với kinh phí chỉ khoảng 400 triệu đồng. Đằng sau thành công của bộ phim là hành trình vượt khó đầy đặc biệt.

Phim Hàn 2026: Siêu năng lực và xuyên không trở thành “vũ khí” gây cười nghiên ngả
Phim Hàn 2026: Siêu năng lực và xuyên không trở thành “vũ khí” gây cười nghiên ngả

VOV.VN - Các bộ phim Hàn 2026 mới ra mắt khán giả trong tháng 5 như “My Royal Nemesis” của SBS và “The Wonderfools” của Netflix đưa các yếu tố hài xuyên không, hài giả tưởng vào bối cảnh hiện đại khiến khán giả phim truyền hình “xứ kim chi” cười nghiêng ngả.

Phim Hàn 2026: Siêu năng lực và xuyên không trở thành “vũ khí” gây cười nghiên ngả

Phim Hàn 2026: Siêu năng lực và xuyên không trở thành “vũ khí” gây cười nghiên ngả

VOV.VN - Các bộ phim Hàn 2026 mới ra mắt khán giả trong tháng 5 như “My Royal Nemesis” của SBS và “The Wonderfools” của Netflix đưa các yếu tố hài xuyên không, hài giả tưởng vào bối cảnh hiện đại khiến khán giả phim truyền hình “xứ kim chi” cười nghiêng ngả.

LHP Cannes: Màn “tái sinh” phim đen trắng và đối đầu kịch tính trong Fatherland
LHP Cannes: Màn “tái sinh” phim đen trắng và đối đầu kịch tính trong Fatherland

VOV.VN - Tại phần tranh giải chính thức của LHP Cannes, đạo diễn từng đoạt giải Oscar Pawel Pawlikowski chính thức trở lạ và ra mắt toàn cầu bộ phim mới nhất của mình, Fatherland.

LHP Cannes: Màn “tái sinh” phim đen trắng và đối đầu kịch tính trong Fatherland

LHP Cannes: Màn “tái sinh” phim đen trắng và đối đầu kịch tính trong Fatherland

VOV.VN - Tại phần tranh giải chính thức của LHP Cannes, đạo diễn từng đoạt giải Oscar Pawel Pawlikowski chính thức trở lạ và ra mắt toàn cầu bộ phim mới nhất của mình, Fatherland.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc