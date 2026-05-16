Ốc mượn hồn: Tiểu Vy tủi thân khi bị nhận xét “biểu cảm cứng đơ, bình hoa di động

Ốc mượn hồn là dự án điện ảnh tiếp theo của Hoa hậu Trần Tiểu Vy. Đây là dự án đầu tiên cô nhận vai chính trong phim sau “Bộ tứ báo thủ” của Trấn Thành đầu năm 2025. Sự trở lại điện ảnh của hoa hậu nhận nhiều sự chú ý cùng không ít ý kiến trái chiều. Nhiều khán giả cho rằng nàng hậu chỉ xinh đẹp, nhưng diễn xuất yếu, biểu cảm cứng đơ nên chỉ luôn là bình hoa di động.

“Tôi vui vì được công nhận là một bông hoa nhưng có lẽ không có cô gái nào muốn mình bị gọi là “bình hoa di động”. Khi bị nhắc tên kèm như thế, tôi khá tủi thân. Tôi hy vọng sẽ được mọi người gọi là một bông hoa đang trong hành trình toả hương thay vì danh xưng kia”, Trần Tiểu Vy bày tỏ.

8 năm sau khi đăng quang, và hơn 1 năm sau vai diễn tại “Bộ tứ báo thủ”, Tiểu Vy luôn nỗ lực và làm việc không ngừng. Hơn ai hết, cô ý thức rõ những thiếu sót cần cải thiện. Cô mong mọi người nhìn nhận sự trưởng thành, cầu tiến của mình qua thời gian. Tiểu Vy thừa nhận bản thân vẫn chưa hoàn hảo, nhưng cô luôn khao khát chứng minh sự trưởng thành qua từng vai diễn.

Trái ngược với hình ảnh ngây ngô thường thấy, vai diễn trong Ốc mượn hồn đòi hỏi chiều sâu nội tâm và diễn biến tâm lý phức tạp. Trước những hoài nghi về năng lực, Tiểu Vy khẳng định sự quyết tâm cao độ của mình. Cô phủ nhận chuyện được ưu ái chỉ vì bản thân đẹp hay nổi tiếng. Nàng hậu cho biết đã trải qua nhiều vòng casting khắt khe để có được vai diễn lần này.

Ốc mượn hồn thuộc thể loại tâm lý, kịch tính do Đinh Tuấn Vũ làm đạo diễn. Tác phẩm khai thác sâu sắc mối quan hệ tình tay ba đầy ngang trái trong hôn nhân. Ngoài ra, còn mạnh dạn bóc trần những bí mật động trời phía sau lớp màn nhung showbiz hào nhoáng. Phim xoay quanh nhân vật chính tên Quân (Quốc Trường thủ vai). Vợ của Quân qua đời nhưng linh hồn cô lại xuất hiện trong thân xác của Ngọc (Tiểu Vy thủ vai). Từ đây những thắt nút trong câu chuyện tình tay ba được mở ra.

Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ chia sẻ, qua buổi tuyển chọn đầu tiên, anh và nhà sản xuất đều thấy sự thể hiện của Hoa hậu Việt Nam 2018 không ổn. Vai diễn này đòi hỏi nhiều tầng lớp tâm lý phức tạp. Tuy nhiên, qua buổi tuyển chọn thứ hai, khi nhìn lại toàn bộ ứng viên anh nhận ra Tiểu Vy thể hiện được hai khía cạnh của nhân vật, một ngây thơ và một đầy toan tính. Anh cũng đánh giá cao nỗ lực của Tiểu Vy trong quá trình chuẩn bị, tập luyện cho vai diễn.

Là nam chính đóng cặp cùng Tiểu Vy, Quốc Trường cho biết vốn có kinh nghiệm nên thường chủ động chỉ dẫn đàn em. Anh khẳng định: “Trong lúc quay, tôi phải sống thật với nhân vật để tạo ra sự liên kết tốt nhất. Còn khi đạo diễn hô cắt, bản thân phải lập tức thoát vai”.

Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ cho biết những ý tưởng đầu tiên về phim xuất hiện từ 5 năm trước và được thực hiện trong khoảng một năm rưỡi vừa qua.

Theo Quốc Trường, trước khi bước vào dự án nào, anh đều tìm hiểu kỹ bạn diễn. Nếu vai của anh có tình cảm với bất kỳ ai, anh sẽ theo dõi, nắm bắt những điều mà bản thân thấy ấn tượng, thích về bạn diễn. Từ đó, họ có thể có sự tương tác, những tình cảm chân thật hơn trong lúc đóng phim. Tuy nhiên, khi phim đóng máy cũng là lúc ranh giới được vạch lại rõ ràng để tránh những cảm xúc từ phim đi ra đời thật.

Với nam diễn viên, sự tôn trọng tuyệt đối dành cho kịch bản, đạo diễn, cùng việc xây dựng niềm tin và bàn bạc kỹ lưỡng với bạn diễn chính là chìa khóa để hoàn thành xuất sắc những phân đoạn nhạy cảm. Quốc Trường cũng thừa nhận anh lo lắng khi đây là một trong những vai diễn nặng tâm lý nhất của anh trong quá trình làm nghề.

Bên cạnh Quốc Trường và Tiểu Vy, phim còn quy tụ dàn diễn viên như Anh Phạm, Lương Gia Huy, Yên Đan, Xuân An, Trâm Ngô, Nguyễn Phi Long…

Dự kiến phim sẽ có các suất chiếu sớm trong ba ngày 29, 30 và 31/5, trước khi công chiếu vào ngày 5/6.