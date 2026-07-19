Gieo "hạt mầm" cho thế hệ làm phim mới

Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV) đã khép lại, nhưng với nhiều nhà làm phim trẻ, đó mới chỉ là điểm khởi đầu. Những dự án tham gia DANAFF Talents sẽ tiếp tục được hoàn thiện, tìm kiếm đối tác và cơ hội sản xuất. Không phải kịch bản nào cũng trở thành phim, nhưng chương trình đã góp phần hình thành một thế hệ làm phim mới – những người không chỉ có ý tưởng, mà còn được trang bị tư duy phát triển dự án, kỹ năng làm nghề và mạng lưới kết nối để đưa tác phẩm đến gần màn ảnh.

Từ một dự án nhìn ra hành trình của người làm phim trẻ

Trong số các dự án tham gia DANAFF Talents năm nay, Nhà ma (Escape Room) của đạo diễn Trần Nguyễn Hoàng Long và biên kịch Huỳnh Thu Trang là một ví dụ tiêu biểu. Dự án giành DANAFF Award trị giá 5.000 USD ở hạng mục Dự án phim Việt Nam đa thể loại, nhưng với ê-kíp, giải thưởng chỉ là một cột mốc trên hành trình còn rất dài.

DANAFF Talents quy tụ rất nhiều giảng viên, cố vấn chuyên môn quốc tế

Biên kịch Huỳnh Thu Trang cho biết điều đáng nhớ nhất không phải khoảnh khắc được xướng tên, mà là 11 ngày làm việc tại Script Lab. Sau gần bảy tháng phát triển kịch bản, những buổi trao đổi với các giảng viên và cố vấn giúp ê-kíp nhận ra nhiều "điểm mù" mà chính người viết không còn nhìn thấy khi đã gắn bó quá lâu với câu chuyện của mình.

"Giảng viên đọc kịch bản rất kỹ, nhớ cả những chi tiết nhỏ. Vì ở trong câu chuyện quá lâu, có nhiều điều chúng tôi nghĩ khán giả sẽ tự hiểu. Nhưng giảng viên tiếp cận kịch bản như một khán giả với trang giấy trắng, từ đó chỉ ra rất nhiều điểm mù mà chúng tôi không còn nhìn thấy", cô chia sẻ.

Theo nữ biên kịch, giá trị lớn nhất của Script Lab không nằm ở việc chỉnh sửa một kịch bản cụ thể, mà ở phương pháp làm việc. Những cách đặt câu hỏi, phản biện và nhìn lại câu chuyện sẽ tiếp tục được cô áp dụng cho các dự án sau này.

Ý tưởng hay chưa đủ để tạo nên một bộ phim

Không chỉ các học viên, nhiều chuyên gia quốc tế tham gia DANAFF Talents cũng đánh giá cao tinh thần học hỏi của các nhà làm phim trẻ Việt Nam.

Dự án 'Nhà ma' đoạt giải tại DANAFF Talents

Đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất Singapore Anthony Chen – chủ nhân giải Caméra d'Or tại Liên hoan phim Cannes với Ilo Ilo và là mentor của Script Lab – cho biết điều khiến anh ấn tượng nhất là sự cầu thị của các học viên. Theo anh, họ sẵn sàng lắng nghe góp ý và nhìn lại kịch bản từ nhiều góc độ để hoàn thiện tác phẩm.

Anthony Chen nhận định điện ảnh Việt Nam đang có nhiều điều kiện thuận lợi với thị trường sôi động và lớp đạo diễn trẻ giàu tiềm năng. Tuy nhiên, để duy trì sự quan tâm của khán giả, yếu tố quyết định vẫn là chất lượng của mỗi bộ phim.

Ở góc nhìn khác, nhà sản xuất và nhà quản lý nghệ thuật Singapore Yuni Hadi cho rằng DANAFF Talents không chỉ mang đến kiến thức mà còn góp phần hình thành một cộng đồng sáng tạo. Bà ấn tượng khi các học viên dành thời gian đọc, góp ý và hỗ trợ dự án của nhau thay vì chỉ tập trung vào tác phẩm cá nhân.

Theo bà, điện ảnh là một hành trình dài, vì vậy những đồng nghiệp sẵn sàng phản biện và đồng hành sẽ giúp người trẻ đi xa hơn với nghề.

Khoảng cách từ kịch bản đến màn ảnh

Bên cạnh những tín hiệu tích cực, các chuyên gia cũng cho rằng hành trình từ một ý tưởng đến khi trở thành bộ phim hoàn chỉnh vẫn còn nhiều thử thách.

Nhà sản xuất Lorna Tee đưa ra góp ý cho các dự án của Script Lab trong buổi Pitching

Ông Jacob Wong, Giám đốc Chương trình Công nghiệp Điện ảnh Liên hoan phim Quốc tế Hồng Kông (HKIFF Industry), nhận xét một số dự án năm nay vẫn còn "non", chưa khai thác hết tiềm năng của câu chuyện. Tuy nhiên, theo ông, đó không phải điểm yếu mà là dấu hiệu cho thấy các dự án vẫn còn nhiều dư địa để phát triển. Điều người làm phim trẻ cần là thêm thời gian, trải nghiệm và cơ hội được phản biện trước khi bước vào sản xuất.

Cùng quan điểm, nhà sản xuất Hàn Quốc Oh Jung-wan kỳ vọng điện ảnh Việt Nam sẽ tiếp tục xuất hiện nhiều tiếng nói và góc nhìn mới thay vì chỉ lựa chọn những đề tài an toàn.

Trong khi đó, Lorna Tee, Tổng Thư ký Mạng lưới Liên minh Điện ảnh châu Á (NAFAC), đánh giá cao sự đa dạng của các dự án Việt Nam nhưng lưu ý người làm phim cần hiểu thị trường mà không để thị trường giới hạn sức sáng tạo. Theo bà, các chương trình như Script Lab hay pitching chính là cơ hội để dự án được thử nghiệm, phản biện và hoàn thiện trước khi bước vào giai đoạn sản xuất.

Chuẩn bị đủ hành trang để đi đường dài với nghề

Nếu trước đây, các liên hoan phim chủ yếu được biết đến là nơi trình chiếu và trao giải, thì DANAFF IV cho thấy một hướng đi khác khi đầu tư mạnh cho hoạt động phát triển dự án và kết nối công nghiệp điện ảnh.

Song song với Script Lab và các phiên thuyết trình dự án, chuỗi Industry Days đã mở ra không gian gặp gỡ giữa các nhà làm phim với nhà sản xuất, nhà phát hành, hệ thống rạp, quỹ điện ảnh và các đối tác quốc tế.

Theo Lorna Tee, giá trị của DANAFF nằm ở việc tạo ra một không gian kết nối được tổ chức bài bản, giúp các đối tác quốc tế hiểu hơn về thị trường điện ảnh Việt Nam cũng như những dự án đang được phát triển. Nhờ đó, sau khi liên hoan phim khép lại, nhiều dự án không phải bắt đầu lại từ con số không mà đã có nền tảng để tiếp tục các cuộc trao đổi về hợp tác, đồng sản xuất và tìm kiếm nguồn vốn.

Đạo diễn Anthony Chen chia sẻ trong không gian lớp học của Script Lab

Ở góc nhìn của người làm nghề, đạo diễn, nhà sản xuất Võ Thanh Hòa cho rằng giá trị của DANAFF không chỉ dành cho những dự án được tuyển chọn. Ngay cả khi chưa có tác phẩm tham gia Script Lab, các bạn trẻ vẫn có thể học hỏi thông qua việc xem phim, dự tọa đàm, giao lưu với chuyên gia và từng bước xây dựng mạng lưới quan hệ nghề nghiệp.

Theo anh, điều quan trọng không phải là đi nhanh, mà là chuẩn bị đủ hành trang để đi đường dài với nghề.

Nhìn lại tám năm làm nghề, biên kịch Huỳnh Thu Trang cho rằng người trẻ hôm nay may mắn hơn khi có nhiều workshop, cuộc thi và chương trình phát triển dự án trong nước. Tuy nhiên, theo cô, cơ hội chỉ thực sự có ý nghĩa khi người làm phim chủ động nắm lấy.

"Cứ tìm kiếm cơ hội. Thấy chương trình nào phù hợp thì hãy mạnh dạn tham gia và đừng sợ", cô nói.

Không phải mọi dự án bước ra từ Script Lab đều sẽ trở thành phim. Nhưng điều nhiều nhà làm phim trẻ mang theo sau DANAFF IV không chỉ là một bản kịch bản được chỉnh sửa hay một giải thưởng, mà còn là tư duy làm nghề, phương pháp phát triển dự án, những cộng sự mới và sự tự tin để tiếp tục theo đuổi câu chuyện của mình.

Nếu Script Lab, Industry Days cùng các hoạt động kết nối quốc tế tiếp tục được duy trì, thành công của DANAFF sẽ không chỉ được đo bằng số lượng giải thưởng sau mỗi mùa liên hoan phim, mà còn bằng chính những bộ phim được hình thành từ những "hạt mầm" đã được gieo tại đây.