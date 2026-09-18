Quảng Ninh: Bãi Cháy mở hội Trăng rằm Thu Fest 2026

Đây là năm thứ hai Lễ hội Trăng Rằm Bãi Cháy - THU FEST (Quảng Ninh) được tổ chức, kết hợp các hoạt động Trung thu truyền thống với chương trình giải trí hiện đại. Điểm nhấn là chiếc bánh Trung thu nặng 199 kg, đường kính 1,2 m, gồm hai loại nhân thập cẩm và đậu xanh, do các nghệ nhân của thương hiệu bánh Omeli thực hiện.

Trong hai ngày lễ hội còn có màn biểu diễn Mai Hoa Thung - múa lân sư rồng, vũ hội đường phố, chương trình nhạc nước Halo Bay Show, pháo hoa tầm cao và diễu hành ánh sáng với hơn 120 xe mô hình qua các tuyến đường của phường Bãi Cháy. Việc bố trí liên tiếp các hoạt động ban ngày và buổi tối giúp người dân, du khách có thể tham gia nhiều không gian khác nhau trong cùng một chương trình.

Lãnh đạo phường Bãi Cháy kiểm tra công tác chuẩn bị lễ hội.

Không khí lễ hội không chỉ tập trung ở sân khấu chính. Năm nay, các khu phố sau hợp nhất lần đầu cùng tham gia chuẩn bị gian hàng và mâm cỗ Trung thu. Anh Bùi Hữu Lợi, khu phố Hùng Thắng 1, phường Bãi Cháy cho biết: “Khu phố Hùng Thắng 1 được đăng ký hai gian hàng. Một gian là bày bán hàng và một gian trưng bày mâm cỗ, sẽ có rất nhiều hoa quả về mùa thu và ảnh Bác Hồ, mang đậm Trung thu truyền thống và hiện đại. Khu phố đã chuẩn bị trước một tuần với tâm thế rất phấn khởi, vui tươi”.

Đây là năm thứ 2 phường Bãi Cháy tổ chức sự kiện nhằm tạo hoạt động văn hóa vui chơi giải trí dịp Trung thu cho trẻ em, người dân và du khách.

Tối 18/9, chương trình nghệ thuật “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” có sự tham gia giao lưu của cầu thủ Hai Long, Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam; Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Hoa hậu Liên lục địa 2022, Top 6 Hoa hậu Thế giới 2026; cùng ca sĩ, rapper Captain Boy. Bà Vũ Thị Vân Oanh, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Bãi Cháy cho biết, địa phương tổ chức THU FEST trước hết để phục vụ nhu cầu vui chơi dịp Trung thu, đồng thời tạo thêm một sản phẩm văn hóa, giải trí trong mùa thu du lịch. So với năm trước, chương trình được bổ sung nội dung và mở rộng sự tham gia của cộng đồng dân cư.

Lễ hội Trăng Rằm Bãi Cháy - THU FEST 2026 với chủ đề “Tỏa sáng cùng thành phố Quảng Ninh” diễn ra trong hai ngày 18 và 19/9 tại Khu đô thị Halong Marina, phường Bãi Cháy.

“THU FEST là hoạt động mang tính chất xã hội, là nơi trẻ nhỏ cũng như người lớn hướng về văn hóa truyền thống của dân tộc. Chúng tôi cũng kỳ vọng là đây sẽ là một sự kiện mà đánh dấu thương hiệu của phường Bãi Cháy sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Năm nay chúng tôi cũng làm chương trình với những rất nhiều những nội dung khác so với năm ngoái. Đây sẽ là điểm nhấn về văn hóa, chính trị, du lịch và cũng như là thúc đẩy kinh tế để thu hút du khách đến lưu trú và ở lại với phường Bãi Cháy được lâu hơn”, bà Vũ Thị Vân Oanh, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Bãi Cháy cho biết thêm.

Tối 18/9, chương trình nghệ thuật “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” có sự tham gia giao lưu của cầu thủ Hai Long, Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam; Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Hoa hậu Liên lục địa 2022, Top 6 Hoa hậu Thế giới 2026; cùng ca sĩ, rapper Captain Boy.

Từ gian hàng của các khu phố, mâm cỗ Trung thu đến những chương trình biểu diễn và diễu hành buổi tối, THU FEST 2026 mở thêm một không gian sinh hoạt cộng đồng trong dịp rằm tháng Tám. Với du khách, đây cũng là một trải nghiệm về đêm bên cạnh các sản phẩm du lịch biển vốn quen thuộc ở Bãi Cháy, Quảng Ninh. Lễ hội kết thúc vào đêm ngày 19/9.