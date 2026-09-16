Quảng Ninh hoàn thành sớm việc lấy mẫu tại 803 phần mộ liệt sĩ

Sau gần 50 ngày thực hiện, Quảng Ninh đã hoàn thành lấy mẫu 803/803 phần mộ liệt sĩ thiếu thông tin chưa xác định được danh tính hài cốt liệt sĩ.

Ban Chỉ đạo 515 thành phố Quảng Ninh vừa sơ kết “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” trên địa bàn.

Chiến dịch được Quảng Ninh triển khai từ ngày 29/5 đến 14/7/2026 tại 18 nghĩa trang liệt sĩ thuộc 15 xã, phường, đặc khu. Mục tiêu đặt ra là lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN tại 803 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Nghĩa trang liệt sĩ phường Phong Cốc được lựa chọn thực hiện trước để rút kinh nghiệm về quy trình, nhân lực và cách phối hợp. Sau đó, việc khai quật, lấy mẫu được triển khai đồng loạt tại các nghĩa trang còn lại.

Chỉ sau gần 50 ngày, Ban Chỉ đạo 515 thành phố Quảng Ninh đã hoàn thành 100% khối lượng công việc. Qua kiểm tra, có 713 phần mộ có mẫu sinh phẩm hài cốt đủ điều kiện giám định. Các mẫu này đã được bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội để giám định ADN theo quy định. Các phần mộ còn lại do thời gian và điều kiện tự nhiên, hài cốt đã phân huỷ hoàn toàn nên không thể lấy mẫu đạt tiêu chuẩn. Cùng với nguồn mẫu hài cốt, Quảng Ninh đã thu nhận 3.173 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ, bổ sung dữ liệu phục vụ đối sánh trong giai đoạn tiếp theo.

Nghĩa trang liệt sĩ phường Phong Cốc, thành phố Quảng Ninh được làm điểm, thực hiện trước để rút kinh nghiệm về quy trình phối hợp, cách lấy mẫu và nhân lực thực hiện. Sau đó, chiến dịch được thực hiện tại 18 nghĩa trang liệt sĩ còn lại.

Thiếu tướng Khúc Thành Dư, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 3, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 3 cho biết: “Với tinh thần chủ động, tích cực, Quảng Ninh đã triển khai kế hoạch ngay từ đầu và Quảng Ninh đã hoàn thành tốt nội dung này. Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 3 đánh giá rất cao tinh thần, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như là sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân để chiến dịch 500 ngày đêm của Quảng Ninh hoàn thành trọn vẹn".

"Chúng tôi cũng đánh giá rất cao việc huy động các nguồn lực để vừa bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ của chiến dịch, bên cạnh đó là tu bổ, chỉnh trang lại các nghĩa trang liệt sĩ làm nơi để thờ phụng các anh hùng liệt sĩ cũng như giáo dục truyền thống yêu nước đối với lại các thế hệ trẻ” - Thiếu tướng Khúc Thành Dư nói thêm.

Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo 515 thành phố Quảng Ninh tiếp tục rà soát, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ danh tính liệt sĩ; xác minh những thông tin chưa thống nhất, tránh trùng lặp; đồng thời chuẩn hóa, số hóa dữ liệu để phục vụ đối sánh. Các địa phương tiếp tục vận động thân nhân liệt sĩ cung cấp thông tin và mẫu sinh phẩm trong những trường hợp còn thiếu dữ liệu. Kết quả đối sánh đủ căn cứ sẽ được sử dụng để xác định danh tính, bổ sung thông tin cho phần mộ và thông báo tới thân nhân liệt sĩ.