Qwan Ki Do 2026: Nhịp cầu kết nối và lan tỏa văn hóa Việt Nam ra thế giới

Thứ Năm, 05:55, 28/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tại Bucharest, Romania vừa diễn ra Giải vô địch Qwan Ki Do (Quán Khí Đạo) thế giới 2026 với sự tham gia của hơn 2.000 võ sĩ, huấn luyện viên, trọng tài và đại biểu đến từ 21 quốc gia thuộc 4 châu lục.

Nhân dịp này, Đại sứ quán Việt Nam tại Romania đã phối hợp với Ủy ban Olympic và Thể thao Romania, Liên đoàn Võ thuật Romania và Liên đoàn Qwan Ki Do Romania tổ chức chuỗi hoạt động quảng bá sản phẩm và du lịch Việt Nam, thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng sở tại và các đại biểu quốc tế.

Các nội dung biểu diễn, đối kháng diễn ra hấp dẫn, kịch tính.
Trình diễn đối kháng tập thể.

Bên cạnh các nội dung biểu diễn, thi đấu như đối kháng, quyền thuật và vũ khí, không gian văn hóa Việt Nam do Đại sứ quán tổ chức đã trở thành điểm nhấn đặc biệt của sự kiện. Gian hàng giới thiệu Việt Nam với nhiều sản phẩm thủ công truyền thống, cà phê, bánh kẹo và đặc sản phong phú đã thu hút đông đảo khách tham quan, góp phần lan tỏa nét đẹp văn hóa và bản sắc Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Đặc biệt, hoạt động quảng bá cà phê Việt Nam nhận được sự quan tâm lớn của các đại biểu và người dân Romania.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Romania Lê Vĩnh Thắng nhấn mạnh võ thuật không chỉ là hoạt động thể thao mà còn là một phần quan trọng trong văn hóa, lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Theo Đại sứ, các môn võ Việt Nam nói chung và Qwan Ki Do nói riêng thể hiện tinh thần của một dân tộc kiên cường, bất khuất nhưng luôn đề cao tính nhân văn và hòa hiếu. Đại sứ khẳng định việc quảng bá võ thuật Việt Nam ra thế giới cũng chính là lan tỏa những giá trị văn hóa, đạo lý và hình ảnh một Việt Nam thân thiện, giàu bản sắc tới cộng đồng quốc tế.

Đại sứ quán tham gia sự kiện với khẩu hiệu “Văn hóa mở đường cho kinh tế”

Giải vô địch thế giới môn Qwan Ki Do năm nay cũng là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa Việt Nam. Đây là môn võ do võ sư Việt Nam Phạm Xuân Tòng sáng lập và phát triển ra thế giới.

Trả lời phỏng vấn bên lề sự kiện, võ sư Phạm Xuân Tòng bày tỏ niềm tự hào sâu sắc về nguồn gốc Việt Nam của môn võ Qwan Ki Do cũng như những đóng góp của võ thuật trong việc quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Ông chia sẻ, mỗi võ sinh không chỉ là người học võ mà còn là “một đại sứ văn hóa Việt Nam”, góp phần lan tỏa tinh thần thượng võ, nhân ái và bản sắc Việt Nam tới cộng đồng quốc tế.

Võ sư Phạm Xuân Tòng bày tỏ niềm tự hào sâu sắc về nguồn gốc Việt Nam của môn võ Qwan Ki Do cũng như những đóng góp của võ thuật trong việc quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Thông qua việc kết hợp quảng bá thể thao, văn hóa và sản vật quốc gia, sự kiện đã góp phần tăng cường giao lưu nhân dân, quảng bá hình ảnh Việt Nam năng động, hội nhập quốc tế sâu rộng, đồng thời làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Romania.

Văn hóa Việt lan tỏa tại thủ đô Moscow

VOV.VN - Ngày 23/5, không gian văn hóa Việt Nam đã được tái hiện đầy màu sắc tại Đại học Ngôn ngữ Moscow (MGLU) thông qua chương trình “Ngày Việt Nam 2026” với chủ đề “Việt Nam tinh hoa”.

Hải Đăng/VOV-Praha
Tag: Qwan Ki Do văn hóa Việt Nam Romania người Việt ở nước ngoài
Ngọn lửa quê hương thắp sáng tình đoàn kết kiều bào tại Udon Thani

VOV.VN - Ngày 27/5, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Thái Lan từ ngày 27-29/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có chuyến thăm tới Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Udon Thani. Sự kiện mang đến niềm xúc động sâu sắc cho cộng đồng người Việt xa xứ.

Sinh viên Việt Nam tại Nga “kết nối tri thức, lan tỏa văn hóa, kiến tạo tương lai”

VOV.VN - Diễn ra trong hai ngày 23-24/5, tại thủ đô Moscow, Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tại Nga lần thứ II, nhiệm kỳ 2026-2028 đã thành công tốt đẹp. 27 ủy viên được bầu vào Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tại Nga khóa II, nhiệm kỳ 2026-2028.

Kiều bào Việt Nam tại Thái Lan: Những nhịp cầu bền chặt hướng về quê hương

VOV.VN - Trong dòng chảy hơn 100 năm hình thành và phát triển của cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan, điều còn nguyên vẹn đến nay không chỉ là tiếng mẹ đẻ, phong tục truyền thống hay ký ức về quê hương, mà còn là tình cảm gắn bó sâu nặng với đất nước.

