Qwan Ki Do 2026: Nhịp cầu kết nối và lan tỏa văn hóa Việt Nam ra thế giới

Nhân dịp này, Đại sứ quán Việt Nam tại Romania đã phối hợp với Ủy ban Olympic và Thể thao Romania, Liên đoàn Võ thuật Romania và Liên đoàn Qwan Ki Do Romania tổ chức chuỗi hoạt động quảng bá sản phẩm và du lịch Việt Nam, thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng sở tại và các đại biểu quốc tế.

Các nội dung biểu diễn, đối kháng diễn ra hấp dẫn, kịch tính.

Trình diễn đối kháng tập thể.

Bên cạnh các nội dung biểu diễn, thi đấu như đối kháng, quyền thuật và vũ khí, không gian văn hóa Việt Nam do Đại sứ quán tổ chức đã trở thành điểm nhấn đặc biệt của sự kiện. Gian hàng giới thiệu Việt Nam với nhiều sản phẩm thủ công truyền thống, cà phê, bánh kẹo và đặc sản phong phú đã thu hút đông đảo khách tham quan, góp phần lan tỏa nét đẹp văn hóa và bản sắc Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Đặc biệt, hoạt động quảng bá cà phê Việt Nam nhận được sự quan tâm lớn của các đại biểu và người dân Romania.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Romania Lê Vĩnh Thắng nhấn mạnh võ thuật không chỉ là hoạt động thể thao mà còn là một phần quan trọng trong văn hóa, lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Theo Đại sứ, các môn võ Việt Nam nói chung và Qwan Ki Do nói riêng thể hiện tinh thần của một dân tộc kiên cường, bất khuất nhưng luôn đề cao tính nhân văn và hòa hiếu. Đại sứ khẳng định việc quảng bá võ thuật Việt Nam ra thế giới cũng chính là lan tỏa những giá trị văn hóa, đạo lý và hình ảnh một Việt Nam thân thiện, giàu bản sắc tới cộng đồng quốc tế.

Đại sứ quán tham gia sự kiện với khẩu hiệu “Văn hóa mở đường cho kinh tế”

Giải vô địch thế giới môn Qwan Ki Do năm nay cũng là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa Việt Nam. Đây là môn võ do võ sư Việt Nam Phạm Xuân Tòng sáng lập và phát triển ra thế giới.

Trả lời phỏng vấn bên lề sự kiện, võ sư Phạm Xuân Tòng bày tỏ niềm tự hào sâu sắc về nguồn gốc Việt Nam của môn võ Qwan Ki Do cũng như những đóng góp của võ thuật trong việc quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Ông chia sẻ, mỗi võ sinh không chỉ là người học võ mà còn là “một đại sứ văn hóa Việt Nam”, góp phần lan tỏa tinh thần thượng võ, nhân ái và bản sắc Việt Nam tới cộng đồng quốc tế.

Thông qua việc kết hợp quảng bá thể thao, văn hóa và sản vật quốc gia, sự kiện đã góp phần tăng cường giao lưu nhân dân, quảng bá hình ảnh Việt Nam năng động, hội nhập quốc tế sâu rộng, đồng thời làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Romania.