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Rộn ràng Tết Độc lập ở bản làng vùng cao Điện Biên

Thứ Tư, 19:11, 02/09/2026
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VOV.VN - Tết Độc lập 2/9 không chỉ rộn ràng ở trung tâm tỉnh Điện Biên, mà còn lan tới từng bản làng vùng cao. Trong sắc cờ đỏ, đồng bào khoác lên mình những bộ trang phục truyền thống, hòa vào tiếng khèn, tiếng hát, những trò chơi dân gian và các hoạt động đón khách.

Tại bản Tù Lu Tìa Ló, xã Pu Nhi, không khí ngày hội càng đặc biệt khi mô hình du lịch cộng đồng của bản chính thức ra mắt, mở thêm kỳ vọng về sinh kế ngay trên quê hương. 161 hộ, 781 nhân khẩu, 100% là đồng bào Mông, Tù Lu Tìa Ló đang từng bước chuyển từ sản xuất nông, lâm nghiệp sang gắn với thương mại, dịch vụ và du lịch.

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Tại bản Tù Lu Tìa Ló, xã Pu Nhi, không khí ngày Tết Độc lập càng đặc biệt khi mô hình du lịch cộng đồng của bản chính thức ra mắt.

Năm 2024, bản được đầu tư hơn 170 triệu đồng xây dựng cổng chào. Năm 2025 tiếp tục đầu tư hơn   7 tỷ đồng xây dựng nhà trưng bày, các phòng giới thiệu sản phẩm, sân khấu, hệ thống điện chiếu sáng và hạ tầng kỹ thuật. Người dân đóng góp hơn 1.000 ngày công cùng 150 triệu đồng xã hội hóa xây dựng nhà văn hóa.

Đến nay, 15 hộ đăng ký làm du lịch điểm, trong đó 5 hộ phát triển homestay quy mô nhỏ. Những bộ trang phục Mông, tiếng khèn, dân ca, dân vũ, ẩm thực và phong tục truyền thống đang trở thành những sản phẩm văn hóa níu chân du khách.

Chị Thào Thị Pà Sang, người dân bản Tù Lu Tìa Ló, phấn khởi nói: "Sáng nay em chuẩn bị từ rất sớm, dậy từ lúc 4 giờ... Đến đây em thấy rất vui và phấn khởi. Đường làng sạch đẹp, cờ hoa rực rỡ, bà con và du khách đến rất đông, em cảm thấy rất vui".

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Từ lâu Tết Độc lập 2/9 đã trở thành ngày hội của đồng bào các dân tộc vùng cao ở Điện Biên.

Giữa ngày hội, những cối bánh dày được chuẩn bị. Người già, người trẻ cùng tham gia, du khách cũng hòa vào không gian văn hóa bản địa. Với đồng bào Mông, làm bánh dày trong những dịp lễ, Tết không chỉ để thưởng thức, mà còn là cách gìn giữ ký ức và văn hóa của dân tộc.

Ông Vừa A Sếnh, người dân bản Tù Lu Tìa Ló, cho biết: "Bánh dày là bánh truyền thống của dân tộc Mông. Mỗi dịp lễ, Tết chúng tôi vẫn làm để tưởng nhớ tổ tiên, gìn giữ văn hóa của dân tộc. Những năm gần đây vẫn tổ chức giã bánh dày để bà con và du khách cùng tham gia".

Không chỉ người dân địa phương, Tết Độc lập năm nay còn thu hút du khách từ các tỉnh lân cận tìm về Điện Biên. Từ thành phố đến những bản làng vùng cao, du khách khám phá cảnh sắc, thưởng thức sản vật và tìm hiểu đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc.

Ông Lê Hải Chiến, người dân phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu, chia sẻ: "Trong ngày cả nước đang chào mừng Quốc khánh, tôi thấy rất vui. Tôi cũng ngạc nhiên là ở vùng cao nhưng không khí cũng không khác gì ở thành phố, bà con rất đoàn kết, vui vẻ và thân thiện. Tôi rất biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng, Nhà nước và các thế hệ anh hùng đã mang lại độc lập, tự do cho nhân dân".

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Từ không khí lễ hội, những giá trị văn hóa vốn gắn bó với đời sống đồng bào đang được đánh thức thành nguồn lực phát triển.

Từ không khí lễ hội, những giá trị văn hóa vốn gắn bó với đời sống đồng bào đang được đánh thức thành nguồn lực phát triển. Ông Đinh Quang Bạo, Chủ tịch UBND xã Pu Nhi, tỉnh Điện Biên cho biết, địa phương đang từng bước hoàn thiện hạ tầng, xây dựng sản phẩm trải nghiệm, gắn nông nghiệp với thương mại, dịch vụ và du lịch, qua đó tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

"Hòa chung không khí vui tươi cùng nhân dân cả nước chào mừng 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, hôm nay chúng tôi tổ chức ra mắt khu du lịch cộng đồng Tù Lu Tìa Ló. Việc phát triển du lịch sẽ tạo tiền đề để bà con có thêm thu nhập, phát triển sản xuất, tạo nguồn thu cho gia đình và cộng đồng, góp phần phát triển kinh tế xã", ông Bạo nói.

 Trong sắc cờ đỏ, giữa tiếng khèn, tiếng hát và những bộ trang phục truyền thống, đồng bào các dân tộc cùng hòa chung niềm vui với nhân dân cả nước đón Tết độc lập. Từ những bản làng xa xôi, tình yêu quê hương, niềm tự hào về độc lập, tự do được thể hiện bằng những cuộc vui cộng đồng, sự đón tiếp nồng hậu với du khách và nỗ lực gìn giữ văn hóa.

Tết Độc lập rộn ràng, ấm áp đã trở thành sợi dây gắn kết cộng đồng, để bản sắc được gìn giữ, sinh kế được mở rộng và niềm tự hào dân tộc tiếp nối trong đời sống hôm nay.

Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc
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