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Điện Biên đưa Cột cờ A Pa Chải lên bản đồ du lịch cấp tỉnh

Thứ Năm, 10:10, 16/07/2026
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VOV.VN - Cột cờ A Pa Chải được kỳ vọng trở thành điểm đến nổi bật tại vùng đất cực Tây Tổ quốc, góp phần phát huy giá trị văn hóa, lịch sử, khẳng định chủ quyền biên giới và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

UBND tỉnh Điện Biên vừa ban hành quyết định công nhận điểm du lịch cấp tỉnh Cột cờ A Pa Chải tại bản Tá Miếu, xã Sín Thầu, tỉnh Điện Biên. Công trình này xây dựng trên đỉnh núi cao 1.459m ở ngã ba biên giới Việt Nam - Lào - Trung Quốc.

Dien bien dua cot co a pa chai len ban do du lich cap tinh hinh anh 1
Cột cờ A Pa Chải là công trình mang ý nghĩa thiêng liêng, khẳng định chủ quyền của Việt Nam ở miền đất cực Tây

Trước đó vào tháng 5/2026, Cột cờ A Pa Chải được UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt đầu tư theo Quyết định số 767, với tổng mức đầu tư 31 tỷ đồng từ nguồn vốn xã hội hóa. Công trình được xây dựng trên đỉnh núi thuộc dãy Khoang La San, cách mốc số 0 - điểm ngã ba biên giới Việt Nam - Lào - Trung Quốc khoảng 1.387m.

 Khuôn viên công trình rộng 407m², gồm sân chào cờ, đường dạo, bồn hoa cảnh quan và cột cờ trung tâm. Cột cờ cao 45,19m, treo lá Quốc kỳ kích thước 7,5m x 5m, diện tích 37,5m². Từ trên cao, tổng thể công trình được tạo hình như bông hoa ban nở giữa núi rừng Tây Bắc. Thân cột cờ được thiết kế theo hình bát giác, chân cột nổi bật với 5 bức phù điêu khắc họa những giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc Tây Bắc, trong khi tuyến đường lên cột cờ gồm 519 bậc cấp bám theo địa hình tự nhiên của sườn núi.

Không chỉ là công trình mang ý nghĩa khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, Cột cờ A Pa Chải còn là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc cho các thế hệ. Việc được công nhận là điểm du lịch cấp tỉnh được kỳ vọng sẽ tạo thêm sức hút cho cung du lịch Điện Biên - cực Tây A Pa Chải, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, thu hút du khách, tạo sinh kế và nguồn thu cho người dân vùng biên.

Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc
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