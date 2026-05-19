  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Sách tranh Việt Nam lần đầu có “sân chơi” riêng

Thứ Ba, 19:08, 19/05/2026
VOV.VN - Lần đầu tiên, sách tranh - một thể loại vốn được xem là “cửa ngõ” đưa trẻ em đến với văn hóa đọc - có một lễ hội riêng, quy tụ đầy đủ các thành tố trong hệ sinh thái sáng tạo, từ tác giả, họa sĩ, nhà xuất bản đến độc giả và các tổ chức giáo dục.

Lễ hội Sách tranh Thiếu nhi Việt Nam 2026 (Vietnam Children’s Picturebook Festival - VCPF 2026) chính thức ra mắt, đánh dấu sự xuất hiện của một không gian văn hóa - giáo dục chuyên biệt dành riêng cho sách tranh tại Việt Nam. Với chủ đề “Sách tranh nâng đỡ trẻ em trong bối cảnh khó khăn”, sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 28 đến 31/5/2026 tại Thư viện Khoa học Tổng hợp TP. HCM.

Theo đại diện Slowbooks - đơn vị khởi xướng lễ hội, sách tranh không chỉ là công cụ hỗ trợ học ngôn ngữ mà còn là một hình thức giáo dục nghệ thuật đặc thù, nơi hình ảnh và ngôn ngữ cùng song hành để chạm tới thế giới nội tâm của trẻ. Tuy nhiên, tại Việt Nam, hệ sinh thái sách tranh vẫn còn thiếu những không gian chung để kết nối, trao đổi chuyên môn và phát triển bền vững.

Đại diện Ban Tổ chức thông tin về Lễ hội Sách tranh Thiếu nhi Việt Nam 2026

VCPF 2026 được kỳ vọng sẽ góp phần lấp đầy khoảng trống đó, đồng thời thúc đẩy văn hóa đọc, nuôi dưỡng cảm xúc và tư duy sáng tạo cho trẻ em. Bên cạnh đó, lễ hội cũng mang tầm nhìn quốc tế, hướng tới việc lan tỏa các tác phẩm mang đậm bản sắc Việt và mở rộng cơ hội đưa sách tranh Việt ra thị trường toàn cầu.

Trong 4 ngày diễn ra lễ hội sẽ có chuỗi hoạt động đa dạng và chuyên sâu. Nổi bật là triển lãm “100 cuốn sách tranh Việt Nam để yêu và nhớ”, tái hiện hành trình phát triển 20 năm của sách tranh nội địa, được tổ chức song song tại Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM và Đường sách TP.HCM.

Sách tranh trở thành cầu nối giúp trẻ khám phá thế giới bằng hình ảnh và cảm xúc

Đáng chú ý, Hàn Quốc được lựa chọn là quốc gia khách mời danh dự, với sự tham gia của Hiệp hội nhà xuất bản sách tranh Hàn Quốc (KPPA), mang đến hơn 90 tác phẩm cùng nhiều hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm từ một trong những nền sách tranh phát triển hàng đầu.

Bên cạnh đó, phòng họp trao đổi bản quyền được thiết kế như một không gian kết nối chuyên nghiệp, thúc đẩy hợp tác giữa các đơn vị xuất bản trong và ngoài nước, với sự tham gia của đại diện đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Singapore, Indonesia, Sri Lanka…

Hoạt động giao lưu góp phần mở rộng cơ hội hợp tác xuất bản sách tranh

Không chỉ dừng lại ở trưng bày và giao dịch, VCPF 2026 còn tạo điều kiện để công chúng tiếp cận sách tranh một cách sinh động thông qua hội chợ sách, các buổi đọc sách tương tác, workshop sáng tạo, giao lưu với tác giả, họa sĩ, cùng chuỗi thảo luận chuyên đề về sách tranh và xuất bản thiếu nhi.

Lễ hội Sách tranh Thiếu nhi Việt Nam 2026 được kỳ vọng không chỉ góp phần định hình rõ nét hơn vị trí của sách tranh trong đời sống văn hóa đọc, mà còn mở ra cơ hội để ngành xuất bản thiếu nhi Việt Nam phát triển theo hướng chuyên nghiệp và hội nhập quốc tế.

Ngọc Xuân/VOV-TP.HCM
Đắk Lắk lan tỏa văn hóa đọc từ sách viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh
VOV.VN - Nhiều hoạt động tọa đàm, giao lưu tại Đắk Lắk đang góp phần lan tỏa văn hóa đọc, đặc biệt là các tác phẩm viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, giúp bồi đắp lý tưởng sống và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ.

Hướng tới kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi "Gia đình đọc sách – Phát triển tủ sách gia đình kết nối yêu thương" lần thứ II, với kỳ vọng tạo cú hích mới cho phong trào xây dựng văn hóa đọc từ nền tảng gia đình.

VOV.VN - Tối ngày 24/4, tại Quảng trường 3-2, phường Nam Định Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các đơn vị liên quan tổ chức khai mạc "Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Ninh Bình lần thứ 5 năm 2026".

