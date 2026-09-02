Ba phim Việt ra rạp dịp Quốc khánh 2/9: Kỳ vọng và doanh thu lệch nhịp

Sau mùa phim Tết và cao điểm 30/4, kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 tiếp tục là một trong những thời điểm được chú ý của phòng vé Việt. Năm nay, ba phim nội địa cùng hiện diện với ba màu sắc khác nhau: "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu" thiên về gia đình, cảm xúc; "Quý tử vượt giàu" lựa chọn hài hước, gần gũi; còn "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh" theo đuổi hướng huyền sử, hành động.

Điểm đáng chú ý là sau những ngày đầu, tương quan giữa ba tác phẩm không hoàn toàn đi theo mức độ kỳ vọng trước khi ra mắt. Một bộ phim phát hành sớm tiếp tục giữ lợi thế, một tác phẩm ít ồn ào hơn lại bám đuổi phía sau, trong khi dự án được chú ý bởi quy mô và dàn diễn viên phải thay đổi bản dựng chỉ ít ngày sau khi công chiếu.

"Nghỉ hè sợ nghỉ hưu": Lợi thế của người nhập cuộc sớm

Trong ba phim Việt hiện diện ở mùa lễ năm nay, "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu" là tác phẩm xuất phát sớm nhất.

Phim của đạo diễn Huỳnh Lập khởi chiếu chính thức từ ngày 21/8, sau chuỗi suất chiếu sớm bắt đầu từ 14/8. Điều này đồng nghĩa khi "Quý tử vượt giàu" và "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh" cùng ra mắt ngày 28/8, tác phẩm của Huỳnh Lập đã có khoảng hai tuần tiếp cận khán giả.

Cảnh trong phim "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu"

Phim xoay quanh Trí Bình (Cody Nam Võ), một chàng trai gen Z trở về quê nghỉ hè cùng ông nội Thời (NSƯT Cao Minh), một cựu chiến binh sống cô độc. Từ những hiện tượng kỳ lạ, Trí Bình dần bước vào hành trình tìm hiểu quá khứ của ông, qua đó biết thêm về những hy sinh của thế hệ đi trước và giá trị của cuộc sống hòa bình hôm nay.

So với hai đối thủ ra mắt sát kỳ nghỉ, "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu" không phải chờ đến những ngày cao điểm 2/9 mới bắt đầu tạo độ nhận diện. Khoảng thời gian phát hành trước đó giúp phim tích lũy lượng khán giả, suất chiếu và sự chú ý trước khi đường đua trở nên đông đúc hơn.

Khi hai phim Việt mới đã chính thức nhập cuộc, "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu" vẫn giữ vị trí dẫn đầu doanh thu phòng vé trong ngày và tạo khoảng cách với các phim Việt còn lại. Tính đến chiều 1/9, phim vượt mốc doanh thu 155 tỷ đồng.

Diễn biến này khiến "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu" trở thành trường hợp đáng chú ý của mùa phim 2/9 năm nay. Thông thường, một tác phẩm đã bước sang tuần chiếu tiếp theo sẽ phải chia sẻ sự chú ý khi những phim mới đồng loạt xuất hiện. Tuy nhiên, ít nhất trong những ngày đầu của kỳ nghỉ, bộ phim của Huỳnh Lập vẫn duy trì được vị trí thuận lợi.

Lợi thế ấy càng rõ khi đặt cạnh hai tác phẩm cùng khởi chiếu ngày 28/8.

"Quý tử vượt giàu": Ít ồn ào nhưng bám đuổi phía sau

Nếu "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu" đã có thời gian tạo hiệu ứng, "Quý tử vượt giàu" bước vào phòng vé từ ngày 28/8 với một hướng tiếp cận khá quen thuộc: phim gia đình pha hài.

Tác phẩm do Nguyễn Quang Dũng đạo diễn, xoay quanh vợ chồng Diệp (Thu Trang), Phát (Tiến Luật) và cậu con trai Phú Quý. Từ câu chuyện của một gia đình, phim khai thác những khác biệt trong hoàn cảnh sống, cách nuôi dạy con cũng như kỳ vọng của cha mẹ đối với con cái.

"Quý tử vượt giàu" được Việt hóa từ Successor, bộ phim Trung Quốc từng đạt doanh thu khoảng 3,327 tỷ NDT. Đây cũng không phải lần đầu Nguyễn Quang Dũng thực hiện một dự án remake. Trước đó, đạo diễn từng đứng sau Tháng năm rực rỡ và Tiệc trăng máu. Trong khi đó, Thu Trang - Tiến Luật là những gương mặt quen thuộc với nhóm khán giả yêu thích phim hài và phim gia đình.

Trước khi ra rạp, "Quý tử vượt giàu" không phải tác phẩm tạo ra mức độ chú ý nổi bật nhất trong ba phim Việt của mùa lễ. So với "Hộ linh tráng sĩ" với quy mô sản xuất, màu sắc huyền sử và dàn diễn viên đông đảo, bộ phim của Nguyễn Quang Dũng đi theo công thức nhẹ nhàng và quen thuộc hơn.

Tuy nhiên, diễn biến những ngày đầu lại cho thấy một tương quan khác.

Tính đến chiều 1/9, "Quý tử vượt giàu" đứng thứ hai về doanh thu trong ngày, chỉ sau "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu" và xếp trên "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh" với hơn 25 tỷ đồng.

Khoảng cách giữa mức độ thảo luận trước khi công chiếu và vị trí thực tế tại phòng vé khiến "Quý tử vượt giàu" trở thành một trong những diễn biến đáng chú ý của bộ ba phim Việt.

Tác phẩm không tạo ra cuộc bứt phá đủ để thay đổi vị trí dẫn đầu, nhưng đang giữ vị trí bám đuổi trong nhóm phim nội địa. Đây cũng là trường hợp cho thấy mức độ được chú ý trước khi phát hành và kết quả bán vé trong những ngày đầu không phải lúc nào cũng đi cùng nhau.

"Hộ linh tráng sĩ": Từ kỳ vọng đến quyết định đổi bản dựng

Ở chiều ngược lại, "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh" là tác phẩm nhận nhiều chú ý trước thời điểm ra rạp.

Phim do Nguyễn Phan Quang Bình đạo diễn, lấy cảm hứng từ truyền thuyết về bảy tráng sĩ nhận nhiệm vụ bảo vệ bí mật nơi an táng Đinh Tiên Hoàng. Theo câu chuyện được phim khai thác, sau khi nhà vua qua đời, 99 cỗ quan tài được đưa đi theo bảy hướng khác nhau nhằm đánh lạc hướng những kẻ muốn tìm kiếm và phá hoại lăng mộ.

So với hai phim còn lại, "Hộ linh tráng sĩ" lựa chọn hướng đi khác biệt khi kết hợp yếu tố huyền sử và hành động. Dự án có kinh phí khoảng 100 tỷ đồng, quy tụ nhiều diễn viên như Tuấn Trần, Trần Thiên Tú, Johnny Trí Nguyễn, NSND Tự Long, Đỗ Thị Hải Yến, Hứa Vĩ Văn, Quách Ngọc Ngoan...

Phim khởi chiếu toàn quốc ngày 28/8 với bản dựng dài 155 phút.

Tuy nhiên, sau những phản hồi đầu tiên từ khán giả, ê-kíp quyết định chỉnh sửa tác phẩm và rút thời lượng xuống còn 135 phút. Bản dựng mới được đưa ra rạp từ chiều 30/8. Đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình cùng đạo diễn dựng Hàm Trần thực hiện việc chỉnh sửa và hoàn thiện phiên bản mới để xin duyệt lại.

Việc một bộ phim đã chính thức phát hành nhưng tiếp tục thay đổi bản dựng là diễn biến đáng chú ý. Với "Hộ linh tráng sĩ", quyết định này diễn ra chỉ hai ngày sau thời điểm khởi chiếu toàn quốc.

Trong khi đó, vị trí phòng vé của tác phẩm chưa tương xứng với mức độ chú ý trước ngày công chiếu. Đến chiều 1/9, phim đứng sau hai tác phẩm Việt còn lại trong bảng doanh thu trong ngày với hơn 18 tỷ đồng.

Bản dựng 135 phút vì thế trở thành thay đổi lớn nhất của "Hộ linh tráng sĩ" kể từ khi chính thức đến với khán giả. Kết quả của phiên bản mới ra sao vẫn cần thêm thời gian để ghi nhận khi kỳ nghỉ Quốc khánh bước vào những ngày tiếp theo.

Nếu chỉ nhìn vào thể loại, ba phim Việt dịp 2/9 năm nay gần như không cạnh tranh trực tiếp hoàn toàn với nhau. "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu" lựa chọn câu chuyện gia đình, cảm xúc, có những lát cắt về ký ức chiến tranh và khoảng cách thế hệ. "Quý tử vượt giàu" nghiêng về tiếng cười, đời sống gia đình và mối quan hệ cha mẹ - con cái. "Hộ linh tráng sĩ" đặt trọng tâm vào huyền sử, hành động và một câu chuyện lấy cảm hứng từ lịch sử.

Ba hướng đi tạo cho khán giả ba lựa chọn khá rõ ràng. Tuy nhiên, khi bước vào phòng vé, sự khác biệt đáng chú ý lại nằm ở chính vị trí của từng bộ phim so với kỳ vọng ban đầu.

Tác phẩm ra mắt sớm nhất vẫn đang giữ ưu thế. Bộ phim không quá ồn ào trước ngày công chiếu lại đứng ở vị trí bám đuổi. Trong khi đó, dự án có quy mô lớn và nhận nhiều sự chú ý phải chỉnh sửa bản dựng ngay sau những ngày đầu phát hành.

Diễn biến này chưa phải kết quả cuối cùng của mùa phim Quốc khánh. "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu" đã bước sang tuần chiếu tiếp theo, còn "Quý tử vượt giàu" và "Hộ linh tráng sĩ" mới ra rạp từ ngày 28/8. Kỳ nghỉ lễ vẫn là khoảng thời gian quan trọng để cả ba tác phẩm tiếp tục tiếp cận khán giả.

Nhưng ít nhất ở giai đoạn đầu, đường đua đã cho thấy một điều khá rõ: mức độ kỳ vọng trước khi phim ra mắt và vị trí trên bảng doanh thu chưa hoàn toàn trùng khớp.

"Nghỉ hè sợ nghỉ hưu" đang có lợi thế của người đi trước; "Quý tử vượt giàu" giữ vị trí tốt hơn so với mức độ chú ý ban đầu; còn "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh" bước vào những ngày cao điểm của kỳ nghỉ với phiên bản mới ngắn hơn 20 phút.

Ba phim, ba cách tiếp cận và cũng đang ở ba thế trận khác nhau khi phòng vé bước vào cao điểm Quốc khánh 2/9.