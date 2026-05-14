“Bước chân vào đời” khép lại, cái kết để lại nhiều tranh luận

Quân xuất hiện ở phút cuối, khán giả tiếc cho Lâm

Trong tập cuối Bước chân vào đời, bà cháu Thương (Quỳnh Kool) trở về quê sau khi nghe tin có người muốn mua lại căn nhà của gia đình. Tuy nhiên, người xuất hiện lại là Bờm (Phan Thắng), kẻ từng cho vay nặng lãi và có ý đồ xấu với Thương trước đó. Không chỉ muốn mua nhà để xây khu nhà nghỉ, Bờm còn buông lời trêu đùa thiếu tôn trọng với cô.

Đúng lúc này, Lâm (Mạnh Trường) tiếp tục xuất hiện để bảo vệ Thương. Anh tuyên bố nếu bà ngoại có ý định bán nhà, anh sẽ mua lại căn nhà ấy, không để Bờm lợi dụng hoàn cảnh của gia đình cô. Sau biến cố này, Thương và các em quyết tâm giữ lại căn nhà do bố mẹ để lại.

Tập cuối cũng khép lại một số tuyến nhân vật. Thương tiếp tục công việc giáo viên với sự chín chắn hơn. Trang trưởng thành, chăm chỉ đi làm thêm để phụ giúp gia đình. Giang đủ dũng cảm ly hôn, rời khỏi người chồng vũ phu để bắt đầu cuộc sống mới. Lâm và mẹ cũng hóa giải hiểu lầm sau quãng thời gian dài tổn thương.

Tuy nhiên, điểm gây chú ý nhất nằm ở những phút cuối. Trong cuộc gặp giữa Thương và Lâm, Lâm nói về chuyện “bước tiếp hay dừng lại” trong tình yêu. Khi Thương thừa nhận rất khó để quên một người từng cho mình cảm giác được yêu thương và trân trọng, Quân (Huỳnh Anh) bất ngờ xuất hiện sau thời gian đi du học. Ánh mắt vui mừng của Thương gợi mở khả năng cô vẫn hướng về Quân, để lại một cái kết mở cho chuyện tình Thương - Quân.

Ngay sau khi tập cuối lên sóng, cái kết của Bước chân vào đời trở thành chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội. Phản ứng nổi bật nhất là sự tiếc nuối dành cho nhân vật Lâm.

Ở chặng cuối phim, Lâm được xây dựng là người luôn có mặt mỗi khi Thương gặp khó khăn. Anh giúp cô cả về vật chất lẫn tinh thần, đứng ra xử lý những rắc rối cho gia đình cô và nhiều lần âm thầm bảo vệ Thương. Sự quan tâm của Lâm, cộng với những màn đối đáp tự nhiên giữa anh và Thương, khiến không ít khán giả tích cực “đẩy thuyền” cặp đôi này.

Vì vậy, khi Quân bất ngờ trở lại ở phút cuối, nhiều người xem cảm thấy hụt hẫng. Một khán giả bình luận: “Đáng lẽ mọi thứ sẽ hoàn hảo ở tập cuối cho đến khi Quân xuất hiện. Tụt mood, cảm giác vai của Lâm và Hưng chỉ để gỡ rối”.

Ý kiến này nhận được sự đồng tình của nhiều người xem. Với họ, Lâm là nhân vật tử tế, luôn đồng hành cùng Thương, nhưng cuối cùng lại giống như người đứng ngoài chuyện tình cảm của cô. Một số khán giả còn mỉa mai: “Chưa thấy tổng tài nào rảnh vậy”, khi Lâm dường như lúc nào cũng xuất hiện đúng thời điểm để giải quyết rắc rối cho Thương.

Không chỉ tiếc cho Lâm, nhiều khán giả còn cho rằng cái kết Thương - Quân chưa đủ thuyết phục. Trước đó, Thương từng bị gia đình Quân phản đối gay gắt, đặc biệt là bà Dung (Quách Thu Phương), mẹ Quân. Bà nhiều lần coi thường hoàn cảnh của Thương và dùng lời lẽ nặng nề với cô. Vì vậy, việc Thương vẫn thừa nhận “khó quên” Quân khiến một bộ phận người xem không hài lòng.

Một ý kiến bức xúc: “Xem cái kết mà thấy chán thật sự. Thương luôn bị bố mẹ của Quân coi thường, xong lại kêu từ chối lời đề nghị của bác rồi lại kêu thật khó để quên. Bó tay luôn”.

Với nhóm khán giả này, sự trở lại của Quân không tạo cảm giác lãng mạn mà khiến những tổn thương trước đó trở nên chưa được giải quyết thỏa đáng. Nếu phim muốn để Thương và Quân có cơ hội bước tiếp, nhiều người cho rằng cần có thêm thời lượng để Quân thể hiện sự thay đổi hoặc một cuộc đối thoại rõ ràng hơn, thay vì chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc cuối cùng.

36 tập phim với nhiều chi tiết khiến người xem ức chế

Không chỉ tập cuối, Bước chân vào đời vốn đã là bộ phim gây nhiều tranh luận trong suốt thời gian phát sóng. Ra mắt từ tháng 2, phim kể về ba chị em Thương, Trang (Ngọc Thủy) và Minh (Sơn Tùng) sau khi bố mẹ qua đời, từ vùng quê nghèo lên thành phố học tập, lập nghiệp. Họ liên tục đối mặt với áp lực cơm áo gạo tiền, tình yêu, gia đình và những mối quan hệ phức tạp.

Dù đề tài gần gũi, phim nhiều lần vấp phải ý kiến trái chiều về cách xây dựng nhân vật và xử lý tình tiết. Một trong những điểm bị nhắc đến nhiều là tạo hình của Thương. Dù xuất thân nghèo khó, gánh vác gia đình sau biến cố mất cha mẹ, nhân vật này lại thường xuất hiện với hình ảnh quá chỉn chu: tóc tai bóng mượt, trang phục cầu kỳ, thậm chí trang điểm lộng lẫy trong một số cảnh ra mắt gia đình người yêu.

Việc Thương khóc nhiều xuyên suốt bộ phim cũng khiến khán giả cảm thấy mệt mỏi. Một bộ phận người xem cho rằng nhân vật bị đặt vào quá nhiều biến cố, nhưng cách thể hiện lặp lại khiến hành trình trưởng thành chưa thật sự tạo cảm giác mạnh mẽ.

Bên cạnh đó, nhiều chi tiết bị nhận xét là thiếu thực tế. Việc Trang chỉ là sinh viên thực tập nhưng được giao phụ trách dự án lớn từng gây bàn tán. Đến tập cuối, chi tiết Trang tốt nghiệp thủ khoa nhưng vẫn tất bật chạy bàn cũng khiến khán giả tranh luận. Một ý kiến cho rằng: “Trang tốt nghiệp thủ khoa nhưng cuối cùng vẫn tất bật chạy bàn, cảm giác như mọi cố gắng học hành và nỗ lực vươn lên chỉ để đổi lấy một cú tát vào sự kỳ vọng của khán giả”.

Các tuyến nhân vật phụ cũng là điểm khiến người xem bất mãn. Bờm, kẻ từng có ý đồ xấu với Thương, đến tập cuối vẫn xuất hiện ngang nhiên. Một khán giả nhận xét: “Kẻ xấu xa, ức hiếp, đè nén người khác như thằng Bờm đến tập cuối vẫn nhơn nhơn xuất hiện như trêu ngươi khán giả”.

Bà Dung cũng là nhân vật gây nhiều ức chế. Theo một số khán giả, bà vẫn giữ vị thế bề trên, vẫn coi thường người nghèo như điều hiển nhiên. Một bình luận viết: “Kẻ giàu, khinh người như bà Dung mãi mãi vẫn là bề trên, vẫn coi thường và thiếu tôn trọng người nghèo như đó là đặc quyền đương nhiên của mình”.

Không ít khán giả cũng bức xúc khi những nhân vật như Dũng (Hoàng Anh Vũ), Linh (Vũ Thu Hoài), Ly (Lưu Huyền Trang) không phải trả giá rõ ràng. Trong khi đó, những người tốt như Lâm hay Hưng lại không có một cái kết tương xứng về mặt cảm xúc. Một ý kiến gay gắt cho rằng: “Người tốt như Hưng, Lâm thì mãi chỉ là phương án dự phòng, bị lợi dụng lòng tốt như quả chanh vắt xong rồi bỏ”.

Tuyến Giang (Lê Bống) cũng để lại nhiều tranh luận. Dù cuối phim cô ly hôn, tự giải thoát khỏi người chồng vũ phu, nhưng trước đó, những câu thoại thể hiện sự cam chịu, sống dựa vào chồng khiến một số người xem thất vọng. Có khán giả cho rằng Giang “tự tay đạp đổ toàn bộ hình ảnh tốt đẹp đã xây dựng trước đó”, bởi cô từng là người động viên học sinh, bạn bè nỗ lực vươn lên nhưng chính mình lại có lúc chấp nhận bạo hành.

Có khán giả cho rằng sau 36 tập, hành trình “bước vào đời” của ba chị em chưa tạo được cảm giác thay đổi rõ rệt: “Ba đứa cháu gần như chẳng có gì đổi thay ngoài việc khiến khán giả kiệt sức theo dõi cái vòng luẩn quẩn ấy”.

Dẫu làn sóng chê bai khá mạnh, Bước chân vào đời vẫn có những ý kiến bênh vực. Một số khán giả cho rằng cái kết không hoàn hảo, nhưng vẫn có sự nhân văn theo cách riêng.

Một người xem viết: “Mình thấy ok đấy chứ. Cuối cùng rất nhân văn. Lâm và mẹ tìm về bên nhau ấm áp, nhà bà ngoại không bán nhưng vẫn trả xong nợ, tình yêu của đôi trẻ dù có bị chỉ trích thì họ vẫn về bên nhau”.

Người này cũng cho rằng: “Người sống cực đoan như bà Dung thì bị cô độc. Giang cũng tự giải thoát cho mình bằng ly hôn. Dũng, Linh chỉ là gia vị thôi, không phải là cốt chính”.

Theo đó, bộ phim không nhất thiết phải xử lý mọi nhân vật theo hướng trả giá rõ ràng. Điều quan trọng hơn là sau các biến cố, những nhân vật chính vẫn tìm được một hướng đi cho mình. Lâm và mẹ hóa giải hiểu lầm, Giang rời khỏi cuộc hôn nhân đau khổ, nhà bà ngoại được giữ lại, còn Thương và Quân có thể tiếp tục nếu thật sự còn tình cảm.

Một khán giả nhìn nhận nhẹ nhàng hơn: “Dù ở phim hay ở đời thường, cuối cùng cũng mong mọi người bình an và về bên nhau hạnh phúc”.

Nhân vật không hoàn hảo là lựa chọn có chủ đích của biên kịch

Sau khi Bước chân vào đời khép lại, biên kịch Trịnh Khánh Hà cũng có chia sẻ về bộ phim. Chị viết: “Tất cả con đường đều dẫn đến ngày mai, nhưng tương lai của mỗi người lại khác nhau, tuỳ vào cách chúng ta bước đi, cách chúng ta lựa chọn, còn có, những rủi may của số phận”.

Theo biên kịch, Bước chân vào đời là bộ phim về hành trình của những người trẻ trước ngưỡng cửa cuộc đời, nhưng không chỉ có người trẻ mà còn có cha mẹ, người thân của họ. Chị cho rằng các nhân vật trong phim đều không hoàn hảo: “Họ đều là những nhân vật có khiếm khuyết, có vấn đề, có sai lầm... có khi họ đáng thương, có khi họ đáng trách, có khi đáng thương đấy mà không thể không trách”.

Biên kịch cũng khẳng định việc xây dựng những nhân vật nhiều vấn đề là lựa chọn có chủ đích của ê-kíp: “Và đó, lại là lựa chọn của chúng tôi, chủ đích của chúng tôi trong xây dựng nhân vật và phát triển nội dung”.

Trước những khen chê trái chiều, biên kịch thừa nhận: “Chúng tôi hiểu rằng đôi khi giữa mong muốn và thực tế là khoảng cách rất xa xôi, chưa chắc chúng tôi đã thực sự thể hiện hết được những điều mình mong muốn truyền tải”.

Dù vậy, chị cho biết ê-kíp đã dành nhiều tâm huyết cho tác phẩm: “Chắc chắn chúng tôi đã làm hết sức mình trong hành trình này, dành thật nhiều tình yêu và tâm huyết cho Bước chân vào đời”.