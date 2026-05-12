Bước chân vào đời tập 35: Thương bối rối trước đề nghị bất ngờ từ mẹ Quân

Trong "Bước chân vào đời" tập 35, sau khi chia tay Trang (Ngọc Thuỷ), Dũng (Hoàng Anh Vũ) nhanh chóng có người mới. Trớ trêu thay, anh lại đưa bạn gái đến đúng cửa hàng nơi Trang đang làm thêm để mua sắm. Không né tránh, Trang còn cố tình nhắc lại những địa điểm ăn uống, vui chơi mà trước đây Dũng từng đưa cô đi như một cách “cảnh báo” người mới của anh chàng sở khanh.

Ở diễn biến khác, bà Dung (Quách Thu Phương) vẫn đau đáu chuyện Quân (Huỳnh Anh) mất liên lạc. Không thể liên hệ với con trai, bà tìm đến tận nhà Thương (Quỳnh Kool) để dò hỏi tin tức. Tuy nhiên, Thương khẳng định mọi chuyện giữa cô và Quân đã chấm dứt, đồng thời không muốn nhắc lại chuyện cũ.

Cho rằng Thương vẫn còn giữ liên lạc với Quân, bà Dung bất ngờ đưa ra điều kiện: nếu Thương có thể thuyết phục Quân quay về, bà sẽ chấp nhận chuyện tình cảm của cả hai. Đề nghị này khiến Thương không khỏi bối rối.

Trong khi đó, Minh (Sơn Tùng) ngày càng lo lắng cho cô giáo Giang (Lê Bống) khi nhiều lần chứng kiến cô bị chồng bạo hành. Minh đem chuyện kể với chị gái và khẳng định mình chắc chắn về điều đó. Tuy nhiên, Thương cho rằng dù lo cho cô giáo nhưng đó vẫn là cuộc sống riêng của Giang, chị em cô khó có thể can thiệp.

Thấy Minh liên tục quan tâm đặc biệt đến cô giáo Giang, Trang nhận ra em trai dường như đã nảy sinh tình cảm với cô.

Liệu Minh sẽ làm gì để giúp cô giáo Giang? Thương có chấp nhận đề nghị từ bà Dung để đưa Quân trở về? Bước chân vào đời tập 35 phát sóng lúc 20h tối 12/5 trên VTV.