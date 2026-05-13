Bước chân vào đời tập cuối: Lâm tỏ tình với Thương

Trong tập cuối phim “Bước chân vào đời”, mối quan hệ giữa các nhân vật tiếp tục được đẩy lên cao trào với những diễn biến liên quan đến tình cảm và lựa chọn cá nhân.

Bờm (Phan Thắng) – người từng có quá khứ phức tạp và từng gây áp lực với Thương (Quỳnh Kool) – bất ngờ xuất hiện tại nhà bà ngoại cô ở quê để đề nghị mua lại căn nhà, với mục đích xây dựng khu nghỉ dưỡng. Không chỉ dừng lại ở đó, Bờm còn bày tỏ mong muốn được kết đôi với Thương, đồng thời khẳng định sẽ để bà ngoại cô tiếp tục sinh sống tại đây mà không phải chuyển đi nơi khác.

Trong khi đó, Lâm (Mạnh Trường) có mặt và đưa hai bà cháu Thương trở về. Trên đường đi, Thương nhắn Lâm nên về sớm để kịp chuyến phà sang sông, đồng thời cho biết sẽ sớm hoàn trả số tiền đã vay mẹ con anh. Trước lời nói này, Lâm đáp lại với thái độ nửa đùa nửa thật, cho rằng cô đang “định đuổi khéo” mình và thậm chí đặt ra nghi vấn về lựa chọn tình cảm của Thương.

Sau đó, Lâm chủ động thể hiện sự quan tâm khi đón Thương về nhà và hỏi han cô một cách nhẹ nhàng. Anh không ngần ngại đề nghị được ăn cơm cùng khiến Thương bất ngờ. Trong cuộc trò chuyện, Lâm bày tỏ quan điểm rằng “trong tình yêu không có đúng hay sai”, đồng thời đặt câu hỏi liệu có nên tiếp tục bước tiếp hay dừng lại.

Trước lời bày tỏ này, Thương thừa nhận việc rất khó để quên đi một người đã từng mang lại cho mình cảm giác được yêu thương và trân trọng. Lâm sau đó khuyên cô nếu không thể quên thì có thể cân nhắc việc cùng nhau bước tiếp.

Những diễn biến này khiến mối quan hệ giữa Thương, Lâm và Quân tiếp tục trở thành tâm điểm. Câu hỏi đặt ra lúc này là Thương sẽ lựa chọn quay lại với Quân hay đến với Lâm, sẽ được hé lộ trong tập cuối của “Bước chân vào đời” phát sóng trên VTV3 lúc 20h tối nay.