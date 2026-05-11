Bước chân vào đời tập 34: Hưng nhận làm chồng Trang khi đi khám thai

Trong tập 34 của “Bước chân vào đời” phát sóng tối 11/5, Hưng (Trung Đức) tiếp tục ở bên động viên Trang (Ngọc Thuỷ) sau khi biết cô mang thai. Anh an ủi Trang bằng câu nói: “Sai thì sửa, chửa thì đẻ”, đồng thời tự nhận mình sẽ là “phao cứu sinh” cho cô lúc này.

Khi cùng Trang đến bệnh viện khám thai, Hưng còn vui vẻ nhận là chồng của cô để làm thủ tục. Trang cũng thoải mái nói rằng Hưng có thể nhận là chồng hoặc người yêu của mình đều được.

Sau đó, Hưng bất ngờ tặng hoa chúc mừng Trang sắp làm mẹ và tiếp tục đứng tên với tư cách chồng của cô trong giấy tờ bệnh viện.

Ở một diễn biến khác, Thương (Quỳnh Kool) ngày càng thân thiết với mẹ con bà Hạnh (NSND Lan Hương) và Lâm (Mạnh Trường). Cô xúc động cảm ơn hai mẹ con đã giúp đỡ ba chị em mình trong lúc khó khăn nhất.

“Nếu không nhờ có anh tác động mọi chuyện sẽ không được êm xuôi như vậy. Thật sự cảm ơn anh rất nhiều”, Thương nói với Lâm.

Hưng nhận làm bố của con Trang

Thương ngày càng thân thiết với mẹ con Lâm

Đáp lại, Lâm hỏi thăm tình hình của Trang và khuyên em gái Thương nên tập trung hoàn thành việc học trước. Anh cũng thoải mái mời Thương ở lại dùng bữa cùng hai mẹ con như người trong nhà.

Trong khi đó, Minh (Sơn Tùng) phát hiện cô giáo Giang (Lê Bống) liên tục đeo khẩu trang khi nói chuyện với mình. Giang giải thích cô bị tái phát bệnh xoang, tuy nhiên Minh vẫn nghi ngờ.

Sau khi tìm cách kéo khẩu trang xuống, Minh nhìn thấy vết thương ở khoé miệng cô giáo. Dù Giang nói mình vô tình va vào cửa nhưng Minh không tin và cho rằng cô bị chồng bạo hành. Cậu bé còn tuyên bố sau này lớn lên sẽ “xử đẹp” giúp cô giáo.

Diễn biến chi tiết “Bước chân vào đời” tập 34 lên sóng lúc 20h tối 11/5 trên VTV3.