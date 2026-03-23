"Bước chân vào đời" tập 13: Mẹ Quân về tận quê xúc phạm gia cảnh của Thương

Thứ Hai, 08:37, 23/03/2026
VOV.VN - Tập 13 "Bước chân vào đời" đẩy mâu thuẫn lên cao khi bà Dung tìm về tận quê gặp bà ngoại Thương, buông lời đánh giá nặng nề về gia cảnh. Dù Minh đã được minh oan, định kiến của mẹ Quân vẫn khiến hai gia đình đối đầu gay gắt, đẩy chuyện tình Quân - Thương vào thế nhiều sóng gió.

Tập 13 của "Bước chân vào đời" tiếp tục đẩy cao mâu thuẫn khi những hiểu lầm và định kiến giữa hai gia đình chưa có dấu hiệu được hóa giải. Nhân vật bà Dung (NSƯT Quách Thu Thương) không chỉ gây sức ép với chị em Thương mà còn trực tiếp tìm về quê để gặp bà ngoại của cô, khiến câu chuyện trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Trong diễn biến mới, bà Dung xuất hiện tại nhà bà ngoại Thương (NSƯT Ngọc Tản) với thái độ lạnh lùng, mang theo những định kiến nặng nề. Trước người lớn tuổi, bà kể lại sự việc liên quan đến Minh (Sơn Tùng) bị nghi phá xe và lấy trộm tiền, đồng thời nhấn mạnh việc mình bỏ qua chỉ vì nể con trai. Cách nói chuyện mang tính áp đặt, có phần trịch thượng của bà khiến bà ngoại Thương không khỏi bàng hoàng.

Không chấp nhận những lời đánh giá phiến diện, bà ngoại Thương lên tiếng bảo vệ các cháu. Bà khẳng định dù hoàn cảnh khó khăn nhưng các cháu đều được dạy dỗ tử tế, biết suy nghĩ đúng sai. Tuy nhiên, bà Dung vẫn giữ quan điểm cho rằng chính xuất thân thiếu thốn sẽ khiến Thương có xu hướng tìm chỗ dựa để đổi đời. Nhận thấy sự xúc phạm ngày càng đi xa, bà ngoại Thương thẳng thắn phản ứng, yêu cầu bà Dung rời khỏi nhà. 

Ở một diễn biến khác, sau khi xác nhận Minh không liên quan đến số tiền 100 triệu bị mất, bà Dung buộc phải đến cơ quan công an rút đơn tố cáo. Dù vậy, thái độ của bà vẫn thể hiện sự miễn cưỡng và chưa thực sự tin tưởng. Việc Minh được minh oan phần nào giúp giảm căng thẳng, nhưng những nghi ngờ của bà Dung với gia đình Thương vẫn chưa chấm dứt.

Trở về nhà, bà tiếp tục trút giận lên con trai là Quân (Huỳnh Anh), yêu cầu anh chấm dứt mối quan hệ với Thương. Bất chấp sự giải thích và bảo vệ từ Quân, bà Dung vẫn giữ định kiến tiêu cực, thậm chí dùng những lời lẽ nặng nề khi nhắc đến Minh và môi trường xung quanh chị em Thương.

 

Tình thế hiện tại khiến mối quan hệ giữa Quân và Thương đứng trước nhiều thử thách. Sự phản đối gay gắt từ phía gia đình Quân cùng những hiểu lầm chưa được giải tỏa đặt ra câu hỏi liệu cặp đôi có thể tiếp tục đồng hành.

Những diễn biến tiếp theo của "Bước chân vào đời" tập 13 sẽ lên sóng vào 20h tối 23/3 trên VTV3, hứa hẹn mang đến nhiều tình tiết kịch tính xoay quanh xung đột gia đình và lựa chọn của các nhân vật trẻ.

Quỳnh Kool gây tranh cãi vì diễn xuất và tạo hình trong "Bước chân vào đời"

VOV.VN - Vai Thương do Quỳnh Kool đảm nhận trong "Bước chân vào đời" đang thu hút sự quan tâm khi nhận nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả. Từ tạo hình, cách thể hiện cảm xúc đến diễn biến tâm lý nhân vật đều trở thành chủ đề bàn luận, trong khi nữ diễn viên cũng đã lên tiếng chia sẻ về dụng ý của ê-kíp.

Hà Phương/VOV.VN
Tag: Bước chân vào đời tập 13 mẹ Quân bà Dung Thương Quỳnh Kool Minh Sơn Tùng bà ngoại Thương phim VTV3 Quân Huỳnh Anh mâu thuẫn gia đình phim truyền hình Việt
VOV.VN - Tập 12 của "Bước chân vào đời" tiếp tục đẩy mâu thuẫn giữa các nhân vật lên cao, xoay quanh biến cố chiếc xe bị phá và khoản tiền 100 triệu khiến mối quan hệ giữa Thương và gia đình Quân rơi vào bế tắc.

VOV.VN - Trong tập 11 phim "Bước chân vào đời", mối quan hệ giữa Quân và Thương đứng trước bước ngoặt lớn khi Quân bất ngờ quyết định cầu hôn bạn gái, bất chấp sự phản đối từ mẹ mình.

VOV.VN - Tập 10 “Bước chân vào đời” xoay quanh bữa tiệc sinh nhật của bà Dung khi Thương lần đầu đến dự theo lời mời của Quân. Tuy nhiên, sự xuất hiện của cô giáo nghèo khiến mẹ bạn trai tỏ rõ thái độ không hài lòng, liên tục nhắc khéo về xuất thân của Thương ngay trước mặt mọi người.

