"Bước chân vào đời" tập 13: Mẹ Quân về tận quê xúc phạm gia cảnh của Thương

Tập 13 của "Bước chân vào đời" tiếp tục đẩy cao mâu thuẫn khi những hiểu lầm và định kiến giữa hai gia đình chưa có dấu hiệu được hóa giải. Nhân vật bà Dung (NSƯT Quách Thu Thương) không chỉ gây sức ép với chị em Thương mà còn trực tiếp tìm về quê để gặp bà ngoại của cô, khiến câu chuyện trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Trong diễn biến mới, bà Dung xuất hiện tại nhà bà ngoại Thương (NSƯT Ngọc Tản) với thái độ lạnh lùng, mang theo những định kiến nặng nề. Trước người lớn tuổi, bà kể lại sự việc liên quan đến Minh (Sơn Tùng) bị nghi phá xe và lấy trộm tiền, đồng thời nhấn mạnh việc mình bỏ qua chỉ vì nể con trai. Cách nói chuyện mang tính áp đặt, có phần trịch thượng của bà khiến bà ngoại Thương không khỏi bàng hoàng.

Không chấp nhận những lời đánh giá phiến diện, bà ngoại Thương lên tiếng bảo vệ các cháu. Bà khẳng định dù hoàn cảnh khó khăn nhưng các cháu đều được dạy dỗ tử tế, biết suy nghĩ đúng sai. Tuy nhiên, bà Dung vẫn giữ quan điểm cho rằng chính xuất thân thiếu thốn sẽ khiến Thương có xu hướng tìm chỗ dựa để đổi đời. Nhận thấy sự xúc phạm ngày càng đi xa, bà ngoại Thương thẳng thắn phản ứng, yêu cầu bà Dung rời khỏi nhà.

Ở một diễn biến khác, sau khi xác nhận Minh không liên quan đến số tiền 100 triệu bị mất, bà Dung buộc phải đến cơ quan công an rút đơn tố cáo. Dù vậy, thái độ của bà vẫn thể hiện sự miễn cưỡng và chưa thực sự tin tưởng. Việc Minh được minh oan phần nào giúp giảm căng thẳng, nhưng những nghi ngờ của bà Dung với gia đình Thương vẫn chưa chấm dứt.

Trở về nhà, bà tiếp tục trút giận lên con trai là Quân (Huỳnh Anh), yêu cầu anh chấm dứt mối quan hệ với Thương. Bất chấp sự giải thích và bảo vệ từ Quân, bà Dung vẫn giữ định kiến tiêu cực, thậm chí dùng những lời lẽ nặng nề khi nhắc đến Minh và môi trường xung quanh chị em Thương.

Tình thế hiện tại khiến mối quan hệ giữa Quân và Thương đứng trước nhiều thử thách. Sự phản đối gay gắt từ phía gia đình Quân cùng những hiểu lầm chưa được giải tỏa đặt ra câu hỏi liệu cặp đôi có thể tiếp tục đồng hành.

Những diễn biến tiếp theo của "Bước chân vào đời" tập 13 sẽ lên sóng vào 20h tối 23/3 trên VTV3, hứa hẹn mang đến nhiều tình tiết kịch tính xoay quanh xung đột gia đình và lựa chọn của các nhân vật trẻ.