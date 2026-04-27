“Bước chân vào đời” tập 28: Minh ức chế vì bị chị gái kiểm soát việc học

Thương (Quỳnh Kool) ngày càng thể hiện rõ sự lo lắng dành cho em trai khi quyết định trực tiếp đưa đón Minh (Sơn Tùng) đến trường. Trước nguy cơ Minh sao nhãng việc học trong năm cuối cấp quan trọng, Thương chọn cách kiểm soát sát sao hơn. Tuy nhiên, điều này lại khiến Minh phản ứng dữ dội. Cậu cho rằng chị gái đang can thiệp quá sâu vào cuộc sống cá nhân và không thực sự hiểu áp lực của học sinh cuối cấp. Dù vấp phải sự phản đối, Thương vẫn kiên quyết giữ quan điểm, cho thấy khoảng cách thế hệ và cách yêu thương khác biệt giữa hai chị em.

Trong khi đó, cô giáo Giang (Lê Bống) bị ốm nặng nhưng không nhận được sự quan tâm từ người chồng vô tâm. Giang rơi vào trạng thái kiệt sức và ngất xỉu ngay tại nhà. Việc cô bất ngờ không đến lớp khiến Minh lo lắng, quyết định tìm đến tận nơi để kiểm tra. Linh cảm có chuyện chẳng lành, Minh cùng Thương liều lĩnh trèo tường vào nhà cô giáo. Tình huống này không chỉ đẩy cao kịch tính mà còn hé lộ sự gắn bó, quan tâm chân thành của Minh dành cho Giang.

Ở một diễn biến khác, Lâm (Mạnh Trường) đóng vai trò như người “cầm trịch” khi chủ động sắp xếp cuộc gặp giữa Thương và Quân (Huỳnh Anh) trước khi Quân lên đường du học. Đây được xem như một phép thử cuối cùng cho tình cảm của hai người. Trong khi Quân hồi hộp chờ đợi, anh vẫn không khỏi lo lắng Thương sẽ không xuất hiện. Dẫu vậy, Quân quyết định ở lại, hy vọng vào một câu trả lời rõ ràng cho mối quan hệ còn nhiều bỏ ngỏ.

Liệu Thương có đến điểm hẹn để đối diện với tình cảm của mình? Minh có kịp thời phát hiện và giúp đỡ cô giáo Giang? Những nút thắt quan trọng sẽ dần được tháo gỡ trong tập 28 “Bước chân vào đời”, phát sóng lúc 20h tối nay trên VTV3.