"Bước chân vào đời" tập 27: Quân sốc nặng khi biết mình chỉ là kẻ đổ vỏ

Trong tập 27 phim “Bước chân vào đời” lên sóng tối nay, sau khi nổi giận với cha mẹ vì hiểu lầm, Quân (Huỳnh Anh) mới vỡ lẽ sự thật về cô gái quán bar.

Quân tìm gặp Diễm (Hoàng Khánh Ly), yêu cầu cô không tiếp tục làm phiền gia đình mình, khiến cuộc sống của bố mẹ bị xáo trộn. Anh thẳng thắn cho rằng mọi chuyện xảy ra là do bản thân mình, không muốn liên lụy đến người khác.

Tuy nhiên, Diễm tỏ thái độ khinh thường, cho rằng Quân không đủ khả năng giải quyết nên cô mới phải tìm đến bà Dung (Quách Thu Phương). Dù vậy, Quân vẫn xin lỗi vì đến tận bây giờ mới gặp cô, đồng thời nhấn mạnh mong muốn Diễm chấm dứt mọi liên quan đến gia đình mình.

Không dễ bị thuyết phục, Diễm giả vờ yếu đuối, khóc lóc và nói rằng mình không có duyên với đứa con. Thậm chí, cô còn nuôi ý định bước chân vào gia đình Quân với tư cách con dâu.

Từ những lời nói nửa vời của Diễm, Quân hiểu lầm rằng cô đã phá thai do bị mẹ anh ép buộc. Anh lập tức về nhà làm ầm lên, còn nghi ngờ Lâm cấu kết với bố mẹ để làm chuyện sai trái.

May mắn, Lâm (Mạnh Trường) kịp thời có mặt và nói rõ toàn bộ sự thật: Diễm có quan hệ phức tạp với nhiều người đàn ông cùng lúc, bản thân cô cũng thừa nhận chỉ cần tiền. Đồng thời, bà Dung hoàn toàn không ép Diễm phá thai như Quân nghĩ.

Lâm nghiêm túc nhắc nhở: “Là đàn ông, từ lúc xảy ra chuyện đến giờ, ngoài việc chìm trong bia rượu, em đã làm được gì? Trưởng thành lên đi!”. Anh cũng khuyên Quân phải biết chịu trách nhiệm thay vì đổ lỗi cho người khác.

Ở một diễn biến khác, Thương (Quỳnh Kool) chất vấn em trai Minh (Sơn Tùng) về việc học ngoài giờ, ngay trước mặt cô giáo Giang (Lê Bống). Thương bức xúc khi phát hiện Minh không đi học thêm mà lại đến xưởng gốm – nơi cô Giang đăng ký cho em theo học.

Cô cho rằng đây là năm cuối cấp quan trọng, Minh cần tập trung ôn thi đại học để thay đổi tương lai. Trước sự việc này, Thương không giấu được sự tức giận, khi bản thân làm việc vất vả ngày đêm chỉ mong em trai nên người, nhưng lại bị chính người mình tin tưởng làm trái ý.

Tập 27 phim "Bước chân vào đời" sẽ lên sóng lúc 20 giờ tối nay trên kênh VTV3.