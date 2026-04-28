"Bước chân vào đời" tập 29: Trang ê chề vì bị Dũng lợi dụng rồi biến mất

Trong tập 29 Bước chân vào đời lên sóng tối nay 28/4 trên VTV3, câu chuyện của Trang (Ngọc Thủy) tiếp tục trở thành tâm điểm khi cô rơi vào tình huống vô cùng éo le. Sau thời gian tin tưởng và bị cuốn vào mối quan hệ với Dũng (Hoàng Anh Vũ), Trang không ngờ mình lại bị chính người đàn ông này lợi dụng một cách đau đớn.

Ở công ty, sự việc nghiêm trọng xảy ra khi đoạn clip demo dự án mới bị phát tán từ chính email của Trang. Điều này khiến cô lập tức trở thành người bị nghi ngờ nhiều nhất. Linh (Vũ Thu Hoài) là người phát hiện ra vấn đề và chất vấn Trang. Tuy nhiên, Trang một mực phủ nhận, không chấp nhận việc mình có thể liên quan đến chuyện làm lộ thông tin nội bộ của công ty.

Tình thế càng căng thẳng hơn khi sếp Tuấn yêu cầu phải có lời giải thích rõ ràng, thuyết phục. Nếu không tìm được nguyên nhân thực sự, không chỉ Trang gặp rắc rối mà Linh, với vai trò phụ trách dự án, cũng có nguy cơ phải rời khỏi vị trí hiện tại. Điều này khiến mâu thuẫn trong công ty bị đẩy lên cao, đồng thời đặt Trang vào thế vô cùng bất lợi.

Không chỉ gặp biến cố tại nơi làm việc, Trang còn tiếp tục bị tổn thương trong chuyện tình cảm. Cô tìm đến nhà Dũng với mong muốn làm rõ mọi chuyện, nhưng bất ngờ bắt gặp vợ cũ của Dũng là Mai Ly (Lưu Huyền Trang) đang ở đó. Sự xuất hiện của Mai Ly khiến Trang bối rối, còn Mai Ly lại tỏ ra sắc sảo, như thể đã biết rõ những gì vừa xảy ra.

Mai Ly không ngần ngại buông những lời mỉa mai, đánh thẳng vào sự tự tin và lòng kiêu hãnh của Trang. Cách nói chuyện đầy châm chọc của Mai Ly khiến Trang càng thêm ê chề khi nhận ra mình có thể chỉ là một quân cờ trong tay Dũng. Từ một cô gái luôn tự tin, Trang giờ đây đứng trước nguy cơ mất cả tình cảm lẫn sự nghiệp.

Đúng lúc Trang rơi vào tình huống khó xử, Hưng xuất hiện kịp thời tại nhà Dũng. Sự có mặt của Hưng được xem như màn “giải cứu” đúng lúc, giúp Trang thoát khỏi cảnh bị Mai Ly dồn ép. Tuy nhiên, việc Hưng xử lý tình huống này ra sao vẫn là chi tiết khiến khán giả tò mò.

Trang sẽ phản ứng thế nào khi biết mình bị Dũng lừa? Cô có thể minh oan trong vụ lộ clip dự án hay không? Những diễn biến tiếp theo của Bước chân vào đời tập 29 sẽ được hé lộ lúc 20h tối nay trên VTV3.