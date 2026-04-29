"Bước chân vào đời" tập 30: Trang đánh vợ cũ Dũng nhập viện, nguy cơ vướng lao lý

Trong tập 30 của phim truyền hình "Bước chân vào đời", sau vụ ẩu đả căng thẳng, Mai Ly (Lưu Huyền Trang) – vợ cũ của Dũng – phải nhập viện trong tình trạng đáng lo, kéo theo hàng loạt hệ lụy nghiêm trọng.

Trước tình thế này, Thương (Quỳnh Kool) buộc phải thay mặt em gái đến bệnh viện xin lỗi. Tuy nhiên, mọi nỗ lực hàn gắn đều không mang lại kết quả khi Mai Ly tỏ rõ thái độ cứng rắn, thậm chí tuyên bố sẽ đưa Trang (Ngọc Thuỷ) ra pháp luật. Bất chấp lời cầu xin, cô khẳng định sẽ không nhượng bộ và yêu cầu Trang phải trả giá cho hành động của mình.

Chứng kiến tình hình ngày càng căng thẳng, Lâm (Mạnh Trường) chủ động đề nghị chi trả toàn bộ viện phí nhằm xoa dịu sự việc. Dù vậy, Mai Ly vẫn giữ nguyên lập trường, khiến nguy cơ Trang đối mặt với vòng lao lý trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Ở một diễn biến khác, Trang rơi vào trạng thái hoảng loạn khi nghĩ đến khả năng phải ngồi tù. Không có tiền để bồi thường, cô gần như rơi vào bế tắc. Hưng (Trung Đức) tìm cách trấn an, cho rằng phía Mai Ly chỉ đang gây sức ép để đòi tiền. Tuy nhiên, lời động viên này không đủ giúp Trang lấy lại bình tĩnh khi thực tế tài chính của cô hoàn toàn kiệt quệ. Trong cơn tuyệt vọng, Trang dần nhận ra sai lầm của bản thân nhưng mọi thứ dường như đã đi quá xa.

Trong khi đó, Thương quyết định về quê tìm bà ngoại để xoay xở. Biết chuyện từ trước, bà đã cố gắng vay mượn nhưng số tiền vẫn không đáng kể. Trước áp lực phải có khoản bồi thường lớn, Thương đề xuất mượn sổ đỏ của gia đình để thế chấp ngân hàng, hy vọng có thể cứu em gái khỏi vòng lao lý.

Liệu Trang có tìm được lối thoát hay sẽ phải trả giá bằng tự do của mình? Tập phim lên sóng lúc 20h tối 29/4 trên VTV3.