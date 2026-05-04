"Bước chân vào đời" tập 31: Thương bị gã cho vay nặng lãi gạ “đổi tình lấy tiền”

Trong tập 31 của "Bước chân vào đời", lên sóng tối 4/5, câu chuyện của Thương (Quỳnh Kool) tiếp tục rơi vào bế tắc khi cô buộc phải tìm mọi cách xoay xở tiền bạc để giúp em gái. Vì muốn đứng ra gánh khoản đền bù thay cho Mai Ly (Lưu Huyền Trang), Thương liều mình vay nóng số tiền lên tới 500 triệu đồng. Tuy nhiên, cô nhanh chóng choáng váng khi biết mức lãi phải trả mỗi ngày gần 3 triệu đồng – con số vượt quá khả năng chi trả.

Tình thế càng trở nên ngột ngạt khi gã cho vay lãi (Phan Thắng) lộ rõ bản chất, đưa ra đề nghị đổi tình lấy tiền. Trước yêu cầu phản cảm này, Thương lập tức từ chối và quyết định rút lui, dù vẫn chưa tìm được hướng giải quyết cho khoản nợ khổng lồ.

Ở một diễn biến khác, bà Hạnh (Lan Hương) bày tỏ ý định rút tiền tiết kiệm để giúp Thương vượt qua khó khăn. Khi hỏi ý kiến con trai là Lâm (Mạnh Trường), bà nhận được sự ủng hộ. Lâm cho rằng việc sử dụng số tiền tiết kiệm hoàn toàn là quyền của mẹ. Trước hoàn cảnh bế tắc của Thương, anh cũng đồng tình với việc giúp đỡ, bởi nếu không có sự hỗ trợ kịp thời, cô gái hiền lành ấy có thể đánh mất cả tương lai. Dù vậy, bà Hạnh lại muốn Lâm thay mình trực tiếp đứng ra giúp Thương.

Trong khi đó, áp lực tài chính cùng việc chạy vạy khắp nơi để lo khoản bồi thường 300 triệu đồng cho Trang (Ngọc Thuỷ) khiến Thương kiệt sức. Cô ngã gục ngay giữa sân trường khi đang quét dọn. Bà Hạnh là người phát hiện, nhanh chóng đưa cô vào bệnh viện và túc trực chăm sóc. Sau đó, bà liên lạc với Lâm để báo tin cho các em của Thương.

Diễn biến tập 31 đẩy nhân vật Thương vào chuỗi thử thách dồn dập, đồng thời mở ra câu hỏi về sự giúp đỡ từ Lâm và bà Hạnh. Liệu Thương có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này, hay sẽ tiếp tục rơi vào vòng xoáy bế tắc?