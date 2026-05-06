“Bước chân vào đời” tập 33: Trang từ chối tình cảm của Hưng

Tại hành lang bệnh viện, khi đến thăm bà Hạnh (NSND Lan Hương), Thương (Quỳnh Kool) gặp lại bà Dung (Quách Thu Phương). Trong cuộc trò chuyện, bà Dung nhắc lại những chuyện cũ liên quan đến Thương nhưng cô cho biết không muốn nhắc lại quá khứ vì mọi chuyện đã qua.

Đúng lúc này, Lâm (Mạnh Trường) mang cháo tới cho mẹ. Chứng kiến cách Lâm và Thương trò chuyện có phần thân mật hơn trước, bà Dung đã hỏi thẳng Thương ngay trước mặt Lâm rằng nếu Quân (Huỳnh Anh) trở về sau khi du học và vẫn còn tình cảm thì cô sẽ xử lý ra sao. Câu hỏi khiến tình huống trở nên khá ngượng ngùng.

Ở diễn biến khác, cách nói chuyện giữa Lâm và Thương cũng có sự thay đổi. Lâm khuyên Thương nên bớt cực đoan để cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Thương đáp lại bằng thái độ bình tĩnh, đồng thời nói cô cảm thấy áy náy vì hay làm phiền Lâm. Tuy nhiên, anh cho rằng nếu người trong cuộc không thấy phiền thì cô không cần quá bận tâm.

Trong một tuyến khác, Trang (Ngọc Thủy) nhắc Minh (Sơn Tùng) cần chú ý học hành để sau này còn giúp đỡ Thương. Trang cũng cho biết cô đã từ chối tình cảm của Hưng (Trung Đức) và dặn Minh không tiếp tục nhắn tin hay lui tới làm phiền anh nữa.

Diễn biến tiếp theo của tập phim sẽ tập trung vào câu trả lời của Thương trước câu hỏi từ bà Dung, cùng những thay đổi trong mối quan hệ giữa các nhân vật.

Tập 33 phim "Bước chân vào đời" sẽ lên sóng lúc 20 giờ tối nay trên kênh VTV3.