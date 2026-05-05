"Bước chân vào đời" tập 32: Lâm ra tay, Mai Ly hết đường gây khó dễ cho Thương

Trong tập 32 phim “Bước chân vào đời”, Hưng (Trung Đức) một lần nữa đứng ra bảo vệ Trang (Ngọc Thuỷ) giữa lúc cô rơi vào khủng hoảng. Trong khi đó, Lâm (Mạnh Trường) cũng ra tay giúp chị em Thương (Quỳnh Kool) giải quyết rắc rối với Mai Ly (Lưu Huyền Trang).

Lâm đã đứng ra trả 300 triệu đồng tiền đền bù cho Mai Ly để giúp chị em Thương. Không chỉ đưa tiền, anh còn yêu cầu Mai Ly ký giấy xác nhận rõ ràng, đồng thời trả lại cho Thương 3 triệu đồng mà cô từng gửi vợ cũ của Dũng (Hoàng Anh Vũ) trong lần đầu vào thăm ở viện.

Khi Mai Ly tỏ ý chê bai phía Thương quá keo kiệt, tính toán, Lâm lập tức đáp trả: “Ăn tiền thiên hạ không dễ đâu”. Câu nói cho thấy Lâm không chỉ giúp Thương về tiền bạc mà còn muốn bảo vệ cô trước sự chèn ép của Mai Ly.

Ở một diễn biến khác, Dũng gặp giám đốc công ty đối thủ của nơi anh từng làm việc. Anh tỏ ra hả hê khi công ty cũ lao đao vì vỡ thầu sau vụ lộ clip demo dự án con đường di sản. Dù vậy, Dũng vẫn phủ nhận mình là người tung clip và đổ lỗi cho Trang.

Khi nghe giám đốc Venus nói có ý định mời Trang về làm giám đốc marketing, Dũng mỉa mai: “Anh Vượng khéo lật kèo thế. Nhưng bạn ấy bây giờ đang bận chạy ngược chạy xuôi gánh em còng cả lưng”.

Trong khi đó, Hưng tiếp tục trở thành người đứng về phía Trang. Sau khi đăng clip bóc trần Dũng lên mạng, anh đã giúp Trang phần nào được minh oan. Khi Trang cảm ơn, Hưng nói anh làm vậy không phải vì cô mà vì không ưa những kẻ “phông bạt”, thích lợi dụng phụ nữ.

Trang sau đó thừa nhận cô biết tình cảm Hưng dành cho mình. Cô cũng hiểu bản thân nhiều lần ích kỷ khi lợi dụng sự chân thành ấy. Đáp lại, Hưng chỉ nói: “Là anh tự nguyện mà”. Câu thoại này khiến mối quan hệ giữa Hưng và Trang càng thêm nhiều cảm xúc, nhất là khi Hưng luôn âm thầm ở bên cô trong những lúc khó khăn nhất.

Liệu Hưng đã làm gì để bóc phốt Dũng? Trang có chấp nhận tình cảm của Hưng? Diễn biến chi tiết “Bước chân vào đời” tập 32 lên sóng lúc 20h tối 5/5 trên VTV3.