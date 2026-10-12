English
/ SÂN KHẤU - ĐIỆN ẢNH
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cục Điện ảnh: Phim chưa được cấp phép không được gửi tham dự sự kiện quốc tế

Thứ Hai, 12:41, 12/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cục Điện ảnh (Bộ VHTT&DL) vừa có công văn về việc chấp hành quy định pháp luật khi gửi phim tham gia sự kiện điện ảnh ở nước ngoài, gửi các cơ sở điện ảnh sản xuất, phát hành phim cùng các tổ chức, cá nhân Việt Nam có phim đăng ký tham dự sự kiện điện ảnh.

Theo công văn do Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường ký, các tổ chức, cá nhân phải bảo đảm phim đã được cấp Giấy phép phân loại phim hoặc có Quyết định phát sóng trước khi gửi tham gia liên hoan phim, giải thưởng phim, cuộc thi phim, chương trình phim, tuần phim tại nước ngoài.

Cục Điện ảnh cho biết những năm qua, điện ảnh Việt Nam ngày càng khẳng định sự hiện diện tại các liên hoan phim, giải thưởng và sự kiện điện ảnh quốc tế. Nhiều tác phẩm được giới thiệu, ghi nhận, góp phần thể hiện năng lực sáng tạo của đội ngũ làm phim, quảng bá văn hóa, con người Việt Nam và mở rộng cơ hội hợp tác quốc tế.

Tuy nhiên, qua công tác quản lý nhà nước về điện ảnh, Cục Điện ảnh nhận thấy có trường hợp tổ chức, cá nhân gửi bản phim hoặc cấp quyền truy cập bản phim cho ban tổ chức liên hoan phim, giải thưởng phim, cuộc thi phim, chương trình phim, tuần phim ở nước ngoài khi phim chưa được cấp Giấy phép phân loại phim hoặc chưa có Quyết định phát sóng.

cuc Dien anh phim chua duoc cap phep khong duoc gui tham du su kien quoc te hinh anh 1
Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường

Có trường hợp đến sát thời hạn công chiếu của sự kiện mới nộp hồ sơ đề nghị thẩm định, chỉnh sửa theo yêu cầu của cơ quan quản lý hoặc đề nghị xem xét, giải quyết trong thời gian ngắn. Theo Cục Điện ảnh, thực trạng này làm phát sinh nguy cơ vi phạm pháp luật, gây bị động cho công tác thẩm định và hạn chế khả năng hỗ trợ kịp thời đối với những tác phẩm có chất lượng.

Cục Điện ảnh dẫn khoản 1 Điều 40 Luật Điện ảnh số 05/2022/QH15, quy định phim tham gia liên hoan phim, giải thưởng phim, cuộc thi phim, chương trình phim, tuần phim tại Việt Nam và nước ngoài phải là phim đã được cấp Giấy phép phân loại phim hoặc Quyết định phát sóng.

Bản phim gửi tham dự phải đúng với bản đã được cấp phép. Trường hợp thay đổi nội dung phim, tổ chức, cá nhân phải thực hiện thủ tục đề nghị cấp lại Giấy phép phân loại phim trước khi sử dụng bản phim thay đổi để tham dự sự kiện. Việc được cấp phép sau thời điểm đã gửi phim cho tổ chức nước ngoài không đương nhiên miễn trừ trách nhiệm đối với hành vi vi phạm đã thực hiện trước đó.

Cục Điện ảnh cũng yêu cầu các đơn vị chủ động kế hoạch, căn cứ thời hạn nhận phim của từng sự kiện để hoàn thiện bản phim, chuẩn bị hồ sơ và thực hiện thủ tục cấp phép. Thời hạn do ban tổ chức sự kiện ấn định không phải căn cứ để rút ngắn quy trình, bỏ qua yêu cầu về hồ sơ hoặc giải quyết thủ tục không đúng trình tự, thời hạn theo quy định.

Một nội dung khác được nhấn mạnh là việc lựa chọn sự kiện và công bố giải thưởng. Trước khi gửi phim, tổ chức, cá nhân cần tìm hiểu về tư cách pháp lý, lịch sử tổ chức, uy tín nghề nghiệp, điều lệ, cơ cấu tuyển chọn, thành phần ban giám khảo, hệ thống giải thưởng, phạm vi phổ biến phim và các khoản phí.

Cục Điện ảnh đề nghị thận trọng với những sự kiện có dấu hiệu thương mại hóa giải thưởng, trao giải tràn lan hoặc sử dụng danh nghĩa quốc tế nhưng thiếu quy trình tuyển chọn, thẩm định rõ ràng. Với giấy chứng nhận tuyển chọn, giải chuyên đề, giải do đơn vị đồng hành trao, giải danh dự hoặc các hình thức ghi nhận ngoài hạng mục tranh giải chính, tổ chức, cá nhân cần công bố đúng tên gọi và vị trí trong cơ cấu giải thưởng của sự kiện.

Cơ quan quản lý đồng thời lưu ý không sử dụng những hình thức ghi nhận trên để khẳng định tác phẩm đã đạt giải thưởng chính hoặc được giới chuyên môn quốc tế ghi nhận rộng rãi. Phim được trao giải ở bất kỳ hạng mục nào cũng không làm thay đổi trách nhiệm pháp lý nếu được gửi tham gia khi chưa đáp ứng điều kiện theo quy định.

Cục Điện ảnh cho biết tôn trọng quyền tự do sáng tạo, quyền lựa chọn đề tài và quyền phản ánh đời sống xã hội đa chiều trong khuôn khổ pháp luật; đồng thời khuyến khích giới thiệu những tác phẩm có chất lượng nghệ thuật, bản sắc, giá trị lịch sử, nhân văn và cách tiếp cận thuyết phục.

Khi phát hiện dấu hiệu phim được gửi tham dự khi chưa đủ điều kiện, bản phim không đúng với bản đã được cấp phép hoặc thông tin về hạng mục, giải thưởng được công bố không chính xác, Cục Điện ảnh sẽ kiểm tra, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền xác minh và xử lý theo quy định.

b9f1ccdd2adbaa85f3ca.jpg

Cục Điện ảnh nói gì về việc kiểm soát phim ngắn AI trên mạng?

VOV.VN - Phim ngắn, phim sử dụng công nghệ AI đang phát triển nhanh trên không gian mạng, đặt ra không ít thách thức trong công tác quản lý. Cục Điện ảnh cho biết đã kiểm tra, xử lý một số nền tảng, phim vi phạm, song thừa nhận không thể phát hiện ngay và hết khi số lượng nội dung quá lớn.

Hà Phương/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cục Điện ảnh yêu cầu rà soát, ngăn chặn “phim ngắn” vi phạm trên mạng
Cục Điện ảnh yêu cầu rà soát, ngăn chặn “phim ngắn” vi phạm trên mạng

VOV.VN - Cục Điện ảnh yêu cầu các nền tảng, ứng dụng và kho ứng dụng rà soát hoạt động cung cấp phim, “phim ngắn” trên không gian mạng; kịp thời ngăn chặn những trường hợp chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện, thủ tục và yêu cầu về phân loại phim theo quy định.

Cục Điện ảnh yêu cầu rà soát, ngăn chặn “phim ngắn” vi phạm trên mạng

Cục Điện ảnh yêu cầu rà soát, ngăn chặn “phim ngắn” vi phạm trên mạng

VOV.VN - Cục Điện ảnh yêu cầu các nền tảng, ứng dụng và kho ứng dụng rà soát hoạt động cung cấp phim, “phim ngắn” trên không gian mạng; kịp thời ngăn chặn những trường hợp chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện, thủ tục và yêu cầu về phân loại phim theo quy định.

Cục Điện ảnh yêu cầu gỡ bỏ một phim 18+ có nội dung dâm ô, trụy lạc
Cục Điện ảnh yêu cầu gỡ bỏ một phim 18+ có nội dung dâm ô, trụy lạc

VOV.VN - Cục Điện ảnh yêu cầu iQIYI gỡ phim 18+ “Playboyy: Trò đùa nguy hiểm (Mùa 1)” sau khi xác định tác phẩm có nội dung dâm ô, trụy lạc, mô tả chi tiết hành vi tình dục với thời lượng kéo dài và tần suất liên tục.

Cục Điện ảnh yêu cầu gỡ bỏ một phim 18+ có nội dung dâm ô, trụy lạc

Cục Điện ảnh yêu cầu gỡ bỏ một phim 18+ có nội dung dâm ô, trụy lạc

VOV.VN - Cục Điện ảnh yêu cầu iQIYI gỡ phim 18+ “Playboyy: Trò đùa nguy hiểm (Mùa 1)” sau khi xác định tác phẩm có nội dung dâm ô, trụy lạc, mô tả chi tiết hành vi tình dục với thời lượng kéo dài và tần suất liên tục.

Cục Điện ảnh: Chưa có cơ sở nói phim Hoàng hậu cuối cùng sai lệch lịch sử
Cục Điện ảnh: Chưa có cơ sở nói phim Hoàng hậu cuối cùng sai lệch lịch sử

VOV.VN - Trước những tranh luận quanh dự án điện ảnh "Hoàng hậu cuối cùng", Cục Điện ảnh cho rằng hiện chưa có cơ sở kết luận bộ phim sai lệch lịch sử do tác phẩm chưa hoàn thành và chưa được thẩm định.

Cục Điện ảnh: Chưa có cơ sở nói phim Hoàng hậu cuối cùng sai lệch lịch sử

Cục Điện ảnh: Chưa có cơ sở nói phim Hoàng hậu cuối cùng sai lệch lịch sử

VOV.VN - Trước những tranh luận quanh dự án điện ảnh "Hoàng hậu cuối cùng", Cục Điện ảnh cho rằng hiện chưa có cơ sở kết luận bộ phim sai lệch lịch sử do tác phẩm chưa hoàn thành và chưa được thẩm định.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc