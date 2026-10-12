Cục Điện ảnh: Phim chưa được cấp phép không được gửi tham dự sự kiện quốc tế

Theo công văn do Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường ký, các tổ chức, cá nhân phải bảo đảm phim đã được cấp Giấy phép phân loại phim hoặc có Quyết định phát sóng trước khi gửi tham gia liên hoan phim, giải thưởng phim, cuộc thi phim, chương trình phim, tuần phim tại nước ngoài.

Cục Điện ảnh cho biết những năm qua, điện ảnh Việt Nam ngày càng khẳng định sự hiện diện tại các liên hoan phim, giải thưởng và sự kiện điện ảnh quốc tế. Nhiều tác phẩm được giới thiệu, ghi nhận, góp phần thể hiện năng lực sáng tạo của đội ngũ làm phim, quảng bá văn hóa, con người Việt Nam và mở rộng cơ hội hợp tác quốc tế.

Tuy nhiên, qua công tác quản lý nhà nước về điện ảnh, Cục Điện ảnh nhận thấy có trường hợp tổ chức, cá nhân gửi bản phim hoặc cấp quyền truy cập bản phim cho ban tổ chức liên hoan phim, giải thưởng phim, cuộc thi phim, chương trình phim, tuần phim ở nước ngoài khi phim chưa được cấp Giấy phép phân loại phim hoặc chưa có Quyết định phát sóng.

Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường

Có trường hợp đến sát thời hạn công chiếu của sự kiện mới nộp hồ sơ đề nghị thẩm định, chỉnh sửa theo yêu cầu của cơ quan quản lý hoặc đề nghị xem xét, giải quyết trong thời gian ngắn. Theo Cục Điện ảnh, thực trạng này làm phát sinh nguy cơ vi phạm pháp luật, gây bị động cho công tác thẩm định và hạn chế khả năng hỗ trợ kịp thời đối với những tác phẩm có chất lượng.

Cục Điện ảnh dẫn khoản 1 Điều 40 Luật Điện ảnh số 05/2022/QH15, quy định phim tham gia liên hoan phim, giải thưởng phim, cuộc thi phim, chương trình phim, tuần phim tại Việt Nam và nước ngoài phải là phim đã được cấp Giấy phép phân loại phim hoặc Quyết định phát sóng.

Bản phim gửi tham dự phải đúng với bản đã được cấp phép. Trường hợp thay đổi nội dung phim, tổ chức, cá nhân phải thực hiện thủ tục đề nghị cấp lại Giấy phép phân loại phim trước khi sử dụng bản phim thay đổi để tham dự sự kiện. Việc được cấp phép sau thời điểm đã gửi phim cho tổ chức nước ngoài không đương nhiên miễn trừ trách nhiệm đối với hành vi vi phạm đã thực hiện trước đó.

Cục Điện ảnh cũng yêu cầu các đơn vị chủ động kế hoạch, căn cứ thời hạn nhận phim của từng sự kiện để hoàn thiện bản phim, chuẩn bị hồ sơ và thực hiện thủ tục cấp phép. Thời hạn do ban tổ chức sự kiện ấn định không phải căn cứ để rút ngắn quy trình, bỏ qua yêu cầu về hồ sơ hoặc giải quyết thủ tục không đúng trình tự, thời hạn theo quy định.

Một nội dung khác được nhấn mạnh là việc lựa chọn sự kiện và công bố giải thưởng. Trước khi gửi phim, tổ chức, cá nhân cần tìm hiểu về tư cách pháp lý, lịch sử tổ chức, uy tín nghề nghiệp, điều lệ, cơ cấu tuyển chọn, thành phần ban giám khảo, hệ thống giải thưởng, phạm vi phổ biến phim và các khoản phí.

Cục Điện ảnh đề nghị thận trọng với những sự kiện có dấu hiệu thương mại hóa giải thưởng, trao giải tràn lan hoặc sử dụng danh nghĩa quốc tế nhưng thiếu quy trình tuyển chọn, thẩm định rõ ràng. Với giấy chứng nhận tuyển chọn, giải chuyên đề, giải do đơn vị đồng hành trao, giải danh dự hoặc các hình thức ghi nhận ngoài hạng mục tranh giải chính, tổ chức, cá nhân cần công bố đúng tên gọi và vị trí trong cơ cấu giải thưởng của sự kiện.

Cơ quan quản lý đồng thời lưu ý không sử dụng những hình thức ghi nhận trên để khẳng định tác phẩm đã đạt giải thưởng chính hoặc được giới chuyên môn quốc tế ghi nhận rộng rãi. Phim được trao giải ở bất kỳ hạng mục nào cũng không làm thay đổi trách nhiệm pháp lý nếu được gửi tham gia khi chưa đáp ứng điều kiện theo quy định.

Cục Điện ảnh cho biết tôn trọng quyền tự do sáng tạo, quyền lựa chọn đề tài và quyền phản ánh đời sống xã hội đa chiều trong khuôn khổ pháp luật; đồng thời khuyến khích giới thiệu những tác phẩm có chất lượng nghệ thuật, bản sắc, giá trị lịch sử, nhân văn và cách tiếp cận thuyết phục.

Khi phát hiện dấu hiệu phim được gửi tham dự khi chưa đủ điều kiện, bản phim không đúng với bản đã được cấp phép hoặc thông tin về hạng mục, giải thưởng được công bố không chính xác, Cục Điện ảnh sẽ kiểm tra, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền xác minh và xử lý theo quy định.