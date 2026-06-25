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Trung Quốc yêu cầu phim ngắn trực tuyến phải có giấy phép mới được phát sóng

Thứ Năm, 10:32, 25/06/2026
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VOV.VN - Tổng cục Phát thanh Truyền hình Trung Quốc ngày 24/6 đã công bố dự thảo “Biện pháp quản lý phát triển phim ngắn trực tuyến” để lấy ý kiến rộng rãi, trong đó đề xuất nhiều quy định mới nhằm tăng cường quản lý và thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của loại hình nội dung đang bùng nổ này.

Theo dự thảo, phim ngắn trực tuyến (micro-drama) sẽ được phân loại thành ba nhóm dựa trên mức đầu tư và nội dung đề tài, bao gồm loại 1, loại 2 và loại 3. Trong đó, phim loại 1 là các dự án có quy mô đầu tư lớn hoặc thuộc các đề tài nhạy cảm như chính trị, quân sự, ngoại giao, an ninh quốc gia, dân tộc, tôn giáo, tư pháp, công an… Phim loại 2 là các tác phẩm thuộc chủ đề thông thường với mức đầu tư không quá cao và phim loại 3 là những phim ngắn có kinh phí thấp với nội dung phổ thông.

Đáng chú ý, cơ quan này đề xuất áp dụng cơ chế phân cấp quản lý chặt chẽ theo từng loại hình. Cụ thể, phim loại 1 và loại 2 sau khi hoàn thành sản xuất bắt buộc phải được thẩm định nội dung và cấp phép phát hành trước khi đưa lên sóng. Cơ quan quản lý phát thanh truyền hình cấp tỉnh hoặc Trung ương sẽ chịu trách nhiệm phê duyệt, trong đó phim loại 1 phải có “Giấy phép phát hành phim ngắn trực tuyến”, còn phim loại 2 phải được cấp văn bản chấp thuận.

Đối với phim loại 3, các đơn vị phát sóng đủ điều kiện sẽ trực tiếp thực hiện khâu kiểm duyệt nội dung trước khi phát hành, đồng thời phải gắn mã số quản lý chương trình. Dự thảo nhấn mạnh, các tác phẩm không có giấy phép, không được phê duyệt hoặc chưa qua kiểm duyệt sẽ không được phép phát sóng cũng như tham gia các hoạt động xét giải, bình chọn.

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Tổng cục Phát thanh Truyền hình Trung Quốc cho biết việc xây dựng quy định mới nhằm thích ứng với sự phát triển nhanh của thị trường phim ngắn trực tuyến, đồng thời bảo đảm định hướng nội dung và chuẩn mực quản lý trong môi trường số. Cơ quan này cũng sẽ ban hành tiêu chí phân loại cụ thể và điều chỉnh linh hoạt theo thực tiễn ngành.

Bên cạnh việc siết chặt quản lý, dự thảo cũng đưa ra các chính sách khuyến khích phát triển, như hỗ trợ sản xuất các tác phẩm hướng ra thị trường quốc tế, tạo điều kiện cho nhân sự sáng tạo nước ngoài tham gia, và thúc đẩy phát sóng đồng thời trong và ngoài nước đối với các tác phẩm chất lượng cao.

Giới quan sát nhận định, động thái này cho thấy Trung Quốc đang tăng cường kiểm soát nội dung trên các nền tảng số, trong bối cảnh phim ngắn trực tuyến trở thành xu hướng giải trí phổ biến và có ảnh hưởng ngày càng lớn đến công chúng.

 

Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
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