Đại diện Việt Nam dự Hội nghị điện ảnh quy tụ Netflix, Disney tại Pháp

Ngày 7/9, Hội nghị Thượng đỉnh Lumière đã chính thức diễn ra tại Fondation Maeght, Saint-Paul-de-Vence (miền Nam nước Pháp). Sự kiện do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đồng chủ trì, quy tụ khoảng 200 đại diện gồm các nhà quản lý, nhà sáng tạo và lãnh đạo các tổ chức điện ảnh đến từ hơn 60 quốc gia trên thế giới.

Hội nghị Thượng đỉnh Lumière có sự góp mặt của nhiều gương mặt nổi tiếng như George Clooney, Juliette Binoche và Pedro Almodóvar. Ảnh: Syspeo/Pool/Bestimage

Đây được xem là diễn đàn quốc tế quan trọng nhằm thảo luận về cấu trúc và tương lai của ngành công nghiệp hình ảnh. Hội nghị ghi nhận sự tham gia của nhiều lãnh đạo cấp cao trong ngành giải trí toàn cầu như ông Ted Sarandos - CEO Netflix, bà Dana Walden - Chủ tịch Disney, bà Donna Langley - Chủ tịch NBCUniversal Entertainment, cùng đại diện các đơn vị lớn như Sony Pictures, CAA và nhiều tổ chức điện ảnh quốc tế.

Trong khuôn khổ sự kiện, các đại biểu đã tập trung trao đổi về những chủ đề then chốt đang tác động mạnh mẽ đến ngành điện ảnh hiện đại. Bàn nghị sự xoay quanh việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), xây dựng các mô hình kinh tế mới, sự thay đổi trong hành vi khán giả, tương lai của hệ thống rạp chiếu, phương thức phát hành - phân phối, cũng như chiến lược phát triển điện ảnh độc lập và công tác bảo tồn di sản nghệ thuật.

Đạo diễn Minh Beta tham dự sự kiện.

Thị trường Việt Nam có ba đại diện tham dự sự kiện này. Trong đó, ông Bùi Quang Minh (Minh Beta) - Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Beta Group - tham dự theo thư mời cá nhân từ Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Mang đến diễn đàn góc nhìn từ một thị trường đang trên đà tăng trưởng tại Đông Nam Á, đại diện Việt Nam đã chia sẻ những trải nghiệm thực tiễn từ hơn 12 năm vận hành, phát triển hệ thống rạp chiếu và nắm bắt nhu cầu khán giả trong nước, đồng thời tham gia các phiên thảo luận về điện ảnh độc lập.

Đánh giá về ý nghĩa của sự kiện, đạo diễn Minh Beta cho biết điện ảnh trong nước những năm qua đã có những bước phát triển đáng kể cả về quy mô thị trường lẫn sức hút đối với công chúng. Việc hiện diện tại một diễn đàn tầm cỡ quốc tế được kỳ vọng sẽ tạo đà thúc đẩy các kết nối mới, giúp thị trường Việt Nam tăng cường giao lưu và tham gia sâu hơn vào hệ sinh thái điện ảnh toàn cầu trong thời gian tới.

Sự xuất hiện của đại diện thị trường Việt Nam tại diễn đàn quy tụ những tên tuổi lớn của ngành điện ảnh thế giới đã đặt thị trường trong nước vào một cuộc đối thoại rộng hơn về tương lai công nghiệp hình ảnh. Khi thị trường nội địa tiếp tục mở rộng, các kết nối quốc tế từ Hội nghị Thượng đỉnh Lumière được đánh giá sẽ trở thành cầu nối quan trọng, giúp Việt Nam tiếp cận các công nghệ mới, kinh nghiệm quản trị tiên tiến và mô hình phát triển hiện đại, đồng thời đưa tiếng nói bản địa vào các cuộc thảo luận mang tính toàn cầu.