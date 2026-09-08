Việt Nam ghi dấu ấn tại Liên hoan phim ASEAN+3 ở Cộng hòa Séc

Tới dự Liên hoan phim ASEAN+3 có Thứ trưởng Bộ Văn hóa Cộng hòa Séc, các Đại sứ, Đại diện các Đại sứ quán Praha, lãnh đạo một số Bộ ngành, Ngoại giao đoàn và khán giả Cộng hòa Séc.

Phát biểu tại buổi khai mạc, ngài Pichit Boonsud, Đại sứ Thái Lan kiêm Chủ tịch luân phiên Ủy ban ASEAN tại Praha bày tỏ vui mừng khi được chào đón các đại diện đến từ các Bộ ban ngành Séc và các thành viên Đại sứ quán của các quốc gia tronng sự kiện lần này.

Tuần lễ Liên hoan phim ASEAN+3 năm 2026 sẽ diễn ra từ 7/9 đến 14/9 tại thủ đô Praha, Cộng hòa Séc.

Ông Pichit Boonsud khẳng định, kể từ khi ra mắt vào năm 2022, Liên hoan phim ASEAN +3 đã mang đến những cơ hội trải nghiệm đặc sắc về văn hóa, đất nước, con người của các nước châu Á qua màn ảnh cho các đối tượng công chúng tại Séc. Những câu chuyện, video ngắn, các bộ phim đặc sắc năm nay đã được ban tổ chức tuyển chọn kỹ lưỡng, được trình chiếu miễn phí, hy vọng sẽ mang lại đầy đủ các cung bậc cảm xúc cho khán giả tại Cộng hòa Séc.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa Cộng hòa Séc Jiří Bubeníček đánh giá cao sáng kiến tổ chức Tuần lễ phim ASEAN do Đại sứ quán các nước ASEAN tại Praha chủ trì phối hợp tổ chức cùng Đại sứ quán các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc. Sự kiện này đã góp phần tăng cường hiểu biết, kết nối giữa các nền văn hóa với nhau, qua đó giúp người dân Séc hiểu hơn về đất nước con người của các quốc gia châu Á đang phát triển rất mạnh mẽ.

Đại sứ Việt Nam tại Séc, Dương Hoài Nam khẳng định, tuần lễ phim sẽ giúp người dân Séc hiểu hơn sự đa dạng văn hóa cũng như nét đẹp của quê hương, đất nước, của các nước ASEAN nói chung và của Việt Nam nói riêng.

Chia sẻ với phóng viên VOV, Đại sứ Việt Nam tại Séc, Dương Hoài Nam cho biết, đây là lần thứ 5 Ủy ban ASEAN cùng với Đại sứ quán ba nước châu Á khác là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc tổ chức tuần lễ phim ASEAN+ 3.

Các đại diện Đại sứ quán các nước chụp ảnh lưu niệm.

Ông Dương Hoài Nam khẳng định: “Năm nay cũng như mọi năm, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc rất là tích cực tham gia chuẩn bị ngay từ đầu và đây cũng là bước chuẩn bị cho việc Việt Nam sẽ đảm nhận các vị chủ tịch ASEAN từ tháng 1 năm 2027. Lần này đến với tuần lễ phim ASEAN+3, Việt Nam đã chuẩn bị 3 bộ phim, một phim ngắn và hai phim giới thiệu về đất nước con người Việt Nam và phim Đất Rừng Phương Nam cũng như là bộ phim Mưa đỏ.

Đây cũng là 2 bộ phim đã nói lên rất nhiều và giới thiệu được vể đẹp của đất nước, con người Việt Nam. Mục đích của việc tổ chức cái tuần lễ phim như thế này để mang lại cho người dân Séc hiểu hơn sự đa dạng văn hóa cũng như nét đẹp của quê hương, đất nước, của các nước ASEAN nói chung và của Việt Nam nói riêng”.