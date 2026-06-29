Phim kinh dị vẫn thống trị rạp Việt, phim ngoại xâm chiếm top đầu phòng vé

Ám Ảnh trở lại vị trí số 1 bảng xếp hạng rạp Việt ngày sau khi Minions & Quái Vật giảm nhiệt từ hiệu ứng ra mắt.

Thống kê trên trang Box Office Vietnam cho thấy bảng tổng sắp rạp Việt có sự xáo trộn khá lớn trong tuần qua. Ám Ảnh vươn lên và giành lại vị trí top số 1 trước đó sau khi cơn sốt ra mắt của Minions & Quái Vật giảm nhiệt dù đã tạo được cơn sốt trong 2 ngày ra mắt. Đến hết ngày Chủ Nhật, Ám Ảnh đứng đầu bảng xếp hạng ngày và có tổng doanh thu gần 92 tỷ đồng. Trong khi đó Minions & Quái Vật đã rớt xuống vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng ngày.

Minions & Quái Vật rớt xuống vị trí thứ 8 bảng xếp hạng ngày.

Hai vị trí tiếp theo trên bảng tổng sắp thuộc về Bầy Xác Sống và Câu Chuyện Đồ Chơi 5, 1 phim thuộc thể loại kinh dị và 1 phim hoạt hình kinh điển đã đi vào tiềm thức nhiều thế hệ. Cả hai phim đều từng gây sốt mạnh mẽ tại quê nhà và trên thế giới trước khi được chiếu ở Việt Nam.

Bầy Xác Sống xếp thứ 2 bảng xếp hạng ngày.

Hai vị trí thứ 4 và thứ 5 thuộc về tâm binh Thực Thể Quỷ Quyệt và Lầu Chú Hỏa. Lầu Chú Hỏa vẫn đang có vị trí tốt và khá ổn định trong top 5. Câu chuyện kinh dị mang màu sức viễn tưởng phía sau một cánh cửa bí ẩn Thực Thể Quỷ Quyệt lại có cứ bứt phá ngoạn mục khi leo lên vị trí thứ 4.

Câu chuyện đồ chơi vẫn giữu phong độ của một tác phẩm hoạt hình kinh điển khi ở vị trí thứ 3.

Lầu chú Hỏa là phim Việt hiếm hoi còn trụ lại trong top 5 bảng tổng sắp dù đã qua hơn 2 tuần công chiếu. Dễ thấy, phim kinh dị vẫn là thể loại thống lĩnh rạp Việt ở thời điểm hiện tại, với 4/5 phim dẫn đầu phòng vé. Đồng thời có thể thấy phim ngoại đang chiếm lĩnh top đầu phòng vé khi chỉ có duy nhất 1 đại diện phim Việt trong top 5.

Bộ phim kinh dị mang màu sắc viễn tưởng Thực Thể Quỷ Quyệt giữ vị trí thứ 4.

Tuần qua, một cái tên gây tiếc nuối là Supergirl, khi có mở màn khá ảm đạm ở rạp Việt với doanh thu chưa đầy 3 tỷ đồng. Thể loại siêu anh hùng thời gian gần đây không còn sức ảnh hưởng quá mạnh mẽ tại rạp Việt. Chưa kể, nữ siêu nhân của DC cũng không phải thương hiệu quá quen thuộc với khán giả Việt.

Lầu Chú Hỏa là đại diện duy nhất của Việt Nam trong top 5 phòng vé.

Hai phim Việt Mesdames Thanh Sắc và Ốc mượn hồn đều tụt sâu. Ốc mượn hồn hiện đã hầu như không bán được vé, ngày rời rạp không còn xa. Mesdames Thanh Sắc của Thanh Hằng đối diện nguy cơ thua lỗ khi phim tới nay mới mang về 14 tỷ, trong khi ngưỡng hòa vốn theo dự đoán tối thiểu ở mức 60 tỷ.