English
/ VĂN HÓA
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Phim kinh dị vẫn thống trị rạp Việt, phim ngoại xâm chiếm top đầu phòng vé

Thứ Hai, 09:39, 29/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Rạp Việt tuần qua chứng kiến sự lên ngôi của loạt phim quốc tế. Trong khi, phim nội địa gần như mất dấu, chìm sâu dưới bảng tổng sắp. Lầu Chú Hỏa là đại diện phim nội địa duy nhất vào top 5.

phim kinh di van thong tri rap viet, phim ngoai xam chiem top dau phong ve hinh anh 1
Ám Ảnh trở lại vị trí số 1 bảng xếp hạng rạp Việt ngày sau khi Minions & Quái Vật giảm nhiệt từ hiệu ứng ra mắt.

Thống kê trên trang Box Office Vietnam cho thấy bảng tổng sắp rạp Việt có sự xáo trộn khá lớn trong tuần qua. Ám Ảnh vươn lên và giành lại vị trí top số 1 trước đó sau khi cơn sốt ra mắt của Minions & Quái Vật giảm nhiệt dù đã tạo được cơn sốt trong 2 ngày ra mắt. Đến hết ngày Chủ Nhật, Ám Ảnh đứng đầu bảng xếp hạng ngày và có tổng doanh thu gần 92 tỷ đồng. Trong khi đó Minions & Quái Vật đã rớt xuống vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng ngày.

phim kinh di van thong tri rap viet, phim ngoai xam chiem top dau phong ve hinh anh 2
Minions & Quái Vật rớt xuống vị trí thứ 8 bảng xếp hạng ngày.

Hai vị trí tiếp theo trên bảng tổng sắp thuộc về Bầy Xác Sống và Câu Chuyện Đồ Chơi 5, 1 phim thuộc thể loại kinh dị và 1 phim hoạt hình kinh điển đã đi vào tiềm thức nhiều thế hệ. Cả hai phim đều từng gây sốt mạnh mẽ tại quê nhà và trên thế giới trước khi được chiếu ở Việt Nam.

phim kinh di van thong tri rap viet, phim ngoai xam chiem top dau phong ve hinh anh 3
Bầy Xác Sống xếp thứ 2 bảng xếp hạng ngày.

Hai vị trí thứ 4 và thứ 5 thuộc về tâm binh Thực Thể Quỷ Quyệt và Lầu Chú Hỏa. Lầu Chú Hỏa vẫn đang có vị trí tốt và khá ổn định trong top 5. Câu chuyện kinh dị mang màu sức viễn tưởng phía sau một cánh cửa bí ẩn Thực Thể Quỷ Quyệt lại có cứ bứt phá ngoạn mục khi leo lên vị trí thứ 4.

phim kinh di van thong tri rap viet, phim ngoai xam chiem top dau phong ve hinh anh 4
Câu chuyện đồ chơi vẫn giữu phong độ của một tác phẩm hoạt hình kinh điển khi ở vị trí thứ 3.

Lầu chú Hỏa là phim Việt hiếm hoi còn trụ lại trong top 5 bảng tổng sắp dù đã qua hơn 2 tuần công chiếu. Dễ thấy, phim kinh dị vẫn là thể loại thống lĩnh rạp Việt ở thời điểm hiện tại, với 4/5 phim dẫn đầu phòng vé. Đồng thời có thể thấy phim ngoại đang chiếm lĩnh top đầu phòng vé khi chỉ có duy nhất 1 đại diện phim Việt trong top 5.

phim kinh di van thong tri rap viet, phim ngoai xam chiem top dau phong ve hinh anh 5
Bộ phim kinh dị mang màu sắc viễn tưởng Thực Thể Quỷ Quyệt giữ vị trí thứ 4.

Tuần qua, một cái tên gây tiếc nuối là Supergirl, khi có mở màn khá ảm đạm ở rạp Việt với doanh thu chưa đầy 3 tỷ đồng. Thể loại siêu anh hùng thời gian gần đây không còn sức ảnh hưởng quá mạnh mẽ tại rạp Việt. Chưa kể, nữ siêu nhân của DC cũng không phải thương hiệu quá quen thuộc với khán giả Việt.

phim kinh di van thong tri rap viet, phim ngoai xam chiem top dau phong ve hinh anh 6
Lầu Chú Hỏa là đại diện duy nhất của Việt Nam trong top 5 phòng vé.

Hai phim Việt Mesdames Thanh Sắc và Ốc mượn hồn đều tụt sâu. Ốc mượn hồn hiện đã hầu như không bán được vé, ngày rời rạp không còn xa. Mesdames Thanh Sắc của Thanh Hằng đối diện nguy cơ thua lỗ khi phim tới nay mới mang về 14 tỷ, trong khi ngưỡng hòa vốn theo dự đoán tối thiểu ở mức 60 tỷ.

phim-ma-xo-3-1636-8900.jpg.jpg

Nỗi lo đằng sau cơn sốt phim kinh dị đang càn quét phòng vé Việt

VOV.VN - Liên tiếp xuất hiện những bộ phim trăm tỷ, dòng phim kinh dị đang trở thành hiện tượng nổi bật của phòng vé Việt. Tuy nhiên, đằng sau những con số doanh thu ấn tượng là nỗi lo về tình trạng chạy theo công thức, lạm dụng yếu tố giật gân và nguy cơ bão hòa nếu chất lượng tác phẩm không được nâng lên tương xứng.

Thư Vũ/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Dàn cast tuổi teen Thái Lan chiến đấu với sự nguyền rủa trong Đồng Dao Ma Quái
Dàn cast tuổi teen Thái Lan chiến đấu với sự nguyền rủa trong Đồng Dao Ma Quái

VOV.VN - Truyền thuyết dân gian Thái Lan và trò chơi bị nguyền rủa trong Đồng Dao Ma Quái (Ghost Board) đưa khán giả bước vào cuộc sinh tồn của một nhóm học sinh (do dàn cast tuổi teen nổi tiếng thủ vai) vô tình đánh thức những thế lực siêu nhiên đáng sợ.

Dàn cast tuổi teen Thái Lan chiến đấu với sự nguyền rủa trong Đồng Dao Ma Quái

Dàn cast tuổi teen Thái Lan chiến đấu với sự nguyền rủa trong Đồng Dao Ma Quái

VOV.VN - Truyền thuyết dân gian Thái Lan và trò chơi bị nguyền rủa trong Đồng Dao Ma Quái (Ghost Board) đưa khán giả bước vào cuộc sinh tồn của một nhóm học sinh (do dàn cast tuổi teen nổi tiếng thủ vai) vô tình đánh thức những thế lực siêu nhiên đáng sợ.

Đồng Dao Ma Quái: 5 thế lực tâm linh trong truyền thuyết Thái Lan trên màn ảnh
Đồng Dao Ma Quái: 5 thế lực tâm linh trong truyền thuyết Thái Lan trên màn ảnh

VOV.VN - Trong bối cảnh phim kinh dị Thái Lan liên tục ra rạp tại Việt Nam, Đồng Dao Ma Quái (Ghost Board) là một trong những tác phẩm nhận được sự quan tâm khi kết hợp chất liệu truyền thuyết dân gian với mô-típ trò chơi bị nguyền rủa.

Đồng Dao Ma Quái: 5 thế lực tâm linh trong truyền thuyết Thái Lan trên màn ảnh

Đồng Dao Ma Quái: 5 thế lực tâm linh trong truyền thuyết Thái Lan trên màn ảnh

VOV.VN - Trong bối cảnh phim kinh dị Thái Lan liên tục ra rạp tại Việt Nam, Đồng Dao Ma Quái (Ghost Board) là một trong những tác phẩm nhận được sự quan tâm khi kết hợp chất liệu truyền thuyết dân gian với mô-típ trò chơi bị nguyền rủa.

Đội bóng Thiếu Lâm: Hành trình 25 năm của một tượng đài điện ảnh thể thao
Đội bóng Thiếu Lâm: Hành trình 25 năm của một tượng đài điện ảnh thể thao

VOV.VN - Năm 2011, tạp chí danh tiếng TIME của Mỹ gây bất ngờ khi điền tên Đội bóng Thiếu Lâm (2001) vào danh sách “25 bộ phim hay nhất mọi thời đại về chủ đề thể thao”. Giữa một rừng tác phẩm của Hollywood, đại diện đến từ Hong Kong của Châu Tinh Trì đứng đó như một biểu tượng độc nhất vô nhị.

Đội bóng Thiếu Lâm: Hành trình 25 năm của một tượng đài điện ảnh thể thao

Đội bóng Thiếu Lâm: Hành trình 25 năm của một tượng đài điện ảnh thể thao

VOV.VN - Năm 2011, tạp chí danh tiếng TIME của Mỹ gây bất ngờ khi điền tên Đội bóng Thiếu Lâm (2001) vào danh sách “25 bộ phim hay nhất mọi thời đại về chủ đề thể thao”. Giữa một rừng tác phẩm của Hollywood, đại diện đến từ Hong Kong của Châu Tinh Trì đứng đó như một biểu tượng độc nhất vô nhị.

Ma xó đạt 145 tỷ đồng rồi dừng chiếu, nhà sản xuất nói gì?
Ma xó đạt 145 tỷ đồng rồi dừng chiếu, nhà sản xuất nói gì?

VOV.VN - Dù vẫn duy trì doanh thu ổn định và còn cơ hội chinh phục cột mốc 150 tỷ đồng, "Ma xó" sẽ chính thức rời rạp từ ngày 23/6. Nhà sản xuất Nguyễn Ngọc Thạch cho biết thành tích hiện tại đã vượt xa kỳ vọng ban đầu của ê-kíp và quyết định dừng chiếu được đưa ra để chuẩn bị cho những kế hoạch tiếp theo của dự án.

Ma xó đạt 145 tỷ đồng rồi dừng chiếu, nhà sản xuất nói gì?

Ma xó đạt 145 tỷ đồng rồi dừng chiếu, nhà sản xuất nói gì?

VOV.VN - Dù vẫn duy trì doanh thu ổn định và còn cơ hội chinh phục cột mốc 150 tỷ đồng, "Ma xó" sẽ chính thức rời rạp từ ngày 23/6. Nhà sản xuất Nguyễn Ngọc Thạch cho biết thành tích hiện tại đã vượt xa kỳ vọng ban đầu của ê-kíp và quyết định dừng chiếu được đưa ra để chuẩn bị cho những kế hoạch tiếp theo của dự án.

Toy Story 5 kể tiếp câu chuyện thế giới đồ chơi trường tồn dài hơn 3 thập kỷ
Toy Story 5 kể tiếp câu chuyện thế giới đồ chơi trường tồn dài hơn 3 thập kỷ

VOV.VN - Toy Story 5 đang viết tiếp câu chuyện thế giới đồ chơi kỳ diệu. Toy Story (Câu Chuyện Đồ Chơi) của hãng Pixar từ lâu đã không còn là một cái tên xa lạ đối với những tín đồ yêu điện ảnh. Trải qua hơn ba thập kỷ kể từ phần phim đầu ra mắt và thay đổi thế giới hoạt hình, thế giới đồ chơi mang một sức mạnh kỳ diệu

Toy Story 5 kể tiếp câu chuyện thế giới đồ chơi trường tồn dài hơn 3 thập kỷ

Toy Story 5 kể tiếp câu chuyện thế giới đồ chơi trường tồn dài hơn 3 thập kỷ

VOV.VN - Toy Story 5 đang viết tiếp câu chuyện thế giới đồ chơi kỳ diệu. Toy Story (Câu Chuyện Đồ Chơi) của hãng Pixar từ lâu đã không còn là một cái tên xa lạ đối với những tín đồ yêu điện ảnh. Trải qua hơn ba thập kỷ kể từ phần phim đầu ra mắt và thay đổi thế giới hoạt hình, thế giới đồ chơi mang một sức mạnh kỳ diệu

Ám Ảnh (Obsession): Phim kinh dị ám ảnh Oscar 2026 đến Việt Nam
Ám Ảnh (Obsession): Phim kinh dị ám ảnh Oscar 2026 đến Việt Nam

VOV.VN - Mỗi mùa giải thưởng ảnh đi qua, Hollywood luôn chứng minh một sản phẩm đặc biệt xuất hiện để phá vỡ mọi quy tắc, quy định và định hình lại khu vực vé toàn cầu. Tại đường đua hướng tới Oscar 2026 đã bị ám ảnh bởi Ám Ảnh (Obsession), bộ phim kinh dị độc lập với kinh phí chỉ 750.000 USD.

Ám Ảnh (Obsession): Phim kinh dị ám ảnh Oscar 2026 đến Việt Nam

Ám Ảnh (Obsession): Phim kinh dị ám ảnh Oscar 2026 đến Việt Nam

VOV.VN - Mỗi mùa giải thưởng ảnh đi qua, Hollywood luôn chứng minh một sản phẩm đặc biệt xuất hiện để phá vỡ mọi quy tắc, quy định và định hình lại khu vực vé toàn cầu. Tại đường đua hướng tới Oscar 2026 đã bị ám ảnh bởi Ám Ảnh (Obsession), bộ phim kinh dị độc lập với kinh phí chỉ 750.000 USD.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc