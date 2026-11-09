"Godzilla Minus Zero" vượt mặt phim "Chị chị em em 3"

Theo dữ liệu của Box Office Vietnam, "Godzilla Minus Zero" hiện đứng đầu bảng xếp hạng phòng vé Việt. Trong sáng 9/11, bộ phim thu về hơn 500 triệu đồng với hơn 5.300 suất chiếu trên hơn 2.000 vé được bán ra. Con số này đã vượt qua doanh thu hơn 317 triệu đồng của phim "Chị chị em em 3" trong sáng 9/11.

"Godzilla Minus Zero" nhận nhiều lời khen về nội dung và thông điệp. Ảnh: Toho

"Godzilla Minus Zero" hiện đạt tổng doanh thu hơn 19,5 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam. Tại thị trường quốc tế, phim nhận nhiều lời khen về nội dung và thông điệp. Phim kể về chiến tranh đã đưa Nhật Bản về con số 0, Godzilla đã kéo con số ấy lao dốc xuống số âm. Đã hai năm kể từ cuộc chiến, đất nước đang đấu tranh để phục hồi và họ cuối cùng đã lấy lại được cuộc sống thường nhật. Ngay khi nhân loại cố bám giữ sự yên bình mong manh vừa giành lại được, thì một mối đe dọa mới xuất hiện, nghiền nát tất cả hy vọng.

Sau nhiều ngày đứng đầu bảng xếp hạng Box Office Vietnam, phim "Chị chị em em 3" đã tụt xuống vị trí thứ hai. Tác phẩm của đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng sau hơn 1 tuần ra mắt. Đây là phim Việt thứ 12 ra mắt trong năm 2026 đạt doanh thu trăm tỷ.

"Chị chị em em 3" kể về Văn Tài - công tử con quan lớn quyền thế - chuẩn bị cưới Thị Mầu, tiểu thư nổi tiếng tài sắc nhất vùng. Tưởng đây là cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối được cả làng mong chờ, nhưng trớ trêu thay Văn Tài lại say đắm Thị Liễu - người chị họ đến từ phương Nam của Thị Mầu, đang tìm đường thoát khỏi cuộc hôn nhân ngột ngạt với người chồng gia trưởng Văn Cường.

"Chị chị em em 3" cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng sau hơn 1 tuần ra mắt. Ảnh: ĐPCC

Đứng thứ ba trong bảng xếp hạng là "Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại" của Ấn Độ. Phim đưa khán giả bước vào thế giới thần thoại Ấn Độ với những trận chiến hoành tráng, khung cảnh kỳ vĩ và câu chuyện giàu cảm xúc về tình yêu, tình thân cùng những lựa chọn trước số phận. Không chỉ gây ấn tượng bằng quy mô sản xuất đồ sộ, tác phẩm còn cho thấy sức sống bền bỉ của một thiên sử thi đã gắn bó với nhiều thế hệ. Phim hiện đạt tổng doanh thu hơn 5,7 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam.

Đứng vị trí thứ tư trong bảng xếp hạng của Box Office Vietnam là một phim Việt vừa ra mắt cuối tuần qua - "Bò sữa bay". Trong sáng 9/11, phim thu về hơn 240 triệu đồng với hơn 3.400 vé bán ra trên hơn 1.800 suất chiếu. Sau 3 ngày ra mắt chính thức, phim đạt tổng doanh thu hơn 11 tỷ đồng.

Phim kể về Trâu là một nông dân nghèo. Anh quyết định tiếp cận San, con gái ông chủ trang trại bò sữa để đánh cắp công thức bí mật nhằm cứu gia đình khỏi cảnh túng quẫn. "Bò sữa bay" quy tụ dàn diễn viên trẻ gồm Nguyễn Hùng, Ngọc Xuân, Võ Điền Gia Huy, Trần Tiểu Vy, Trần Gia Huy...