You Can See Everything thắng lớn, Street Fighter dẫn đầu doanh thu phòng vé

You Can See Everything phá kỷ lục

Bộ phim tài liệu You Can See Everything của Elizabeth Holmes đã vượt xa kỳ vọng về doanh thu phòng vé trong tuần mở màn ấn tượng, trong khi Street Fighter giành chiến thắng chung cuộc.

Bộ phim tài liệu dài ba tiếng đồng hồ You Can See Everything của Nathan Fielder và Lance Oppenheim đã thu về 15 triệu USD từ 855 rạp chiếu phim ở Bắc Mỹ, đạt doanh thu trung bình đáng kinh ngạc 17.544 USD mỗi rạp. Con số này vượt xa dự đoán ban đầu cho bộ phim do A24 phát hành, và đã có màn ra mắt lớn nhất kể từ Borat năm 2006 và phá kỷ lục doanh thu ra mắt dành cho những phim phát hành tại dưới 1.000 rạp chiếu. Bộ phim tài liệu về cuộc đời của Holmes, người sáng lập Theranos trước khi bắt đầu thụ án tù, đã có màn ra mắt lớn nhất kể từ sau bộ phim ăn khách Fahrenheit 9/11/2004 của Michael Moore, vượt qua cả những tác phẩm gần đây hơn như Melania năm 2026 với doanh thu mở màn 7,1 triệu USD.

Cảnh trong phim You Can See Everything của A24.

Sau hơn ba năm được thực hiện bí mật, You Can See Everything đã duy trì được sự bí ẩn thông qua chiến lược tiếp thị hấp dẫn sau buổi ra mắt bất ngờ tại Liên hoan phim Telluride. Bộ phim đã có hơn 2.000 suất chiếu cháy vé trên toàn nước Mỹ vào cuối tuần vừa qua, và các video trên mạng xã hội cho thấy những hàng người xếp dài trong rạp chiếu phim. Khán giả chủ yếu là người trẻ, với 70% dưới 35 tuổi và 55% là nam giới.

Khả năng bộ phim giành giải Oscar càng tăng cao khi You Can See Everything nhận được phản hồi tích cực từ khán giả. Phim đạt tỷ lệ đánh giá tích cực 99% từ giới phê bình trên Rotten Tomatoes và 98 điểm từ khán giả, đồng thời là phim được đánh giá cao nhất trên Letterboxd với 4.8 điểm. Nhà phê bình Angie Han của THR đã ca ngợi bộ phim là “thông minh, hài hước và đầy bất ngờ”.

Street Fighter nhận được điểm B- vẫn dẫn đầu phòng vé

Ttheo Rentrak, tổng doanh thu phòng vé nội địa Mỹ cuối tuần qua ước tính đạt 101,6 triệu USD, cao hơn 45% so với cùng kỳ năm 2025, khi Black Phone 2 ra mắt ở vị trí số 1 với 27,3 triệu USD. Năm nay, doanh thu nội địa đã đạt khoảng 8,2 tỷ USD, vượt xa con số 6,8 tỷ USD của năm ngoái tính đến thời điểm này nhưng vẫn thấp hơn mức trước đại dịch năm 2019, khi đạt 8,9 tỷ USD.

Cảnh trong phim Street Fighter của Paramount Pictures.

Với doanh thu mở màn thấp hơn dự kiến, Street Fighter thu về 31 triệu USD từ 3.575 rạp chiếu phim ở Bắc Mỹ. Là tác phẩm đầu tiên trong thỏa thuận phân phối giữa Paramount và Legendary, hãng phim đã kỳ vọng doanh thu ra mắt của bộ phim chuyển thể từ trò chơi điện tử của Capcom do Kitao Sakurai đạo diễn sẽ ở mức khoảng 30 triệu USD. Phim thu thêm 20,1 triệu USD từ 65 thị trường quốc tế.

Street Fighter có sự góp mặt của dàn diễn viên ăn khách đóng vai chính gồm Noah Centineo, Andrew Koji và Callina Liang với kinh phí sản xuất lên tới 82 triệu USD, xoay quanh một giải đấu võ thuật.

Street Fighter nhận được điểm B- từ khán giả trên CinemaScore, giống như bộ phim cùng tên năm 1994 đã khởi đầu loạt phim với Jean-Claude Van Damme trong vai chính. Bộ phim mới này gặp khó khăn trong việc chinh phục giới phê bình, chỉ đạt 41% tỷ lệ ủng hộ từ các nhà phê bình trên Rotten Tomatoes (cao hơn so với 20 điểm của giới phê bình dành cho phiên bản Street Fighter năm 1994), cùng với điểm số từ khán giả là 79. Trong bài đánh giá của nhà phê bình Frank Scheck, ông gọi Street Fighter là “một mớ hỗn độn về mặt cảm xúc” và “chỉ thỉnh thoảng mới gây cười”.