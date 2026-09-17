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Hậu trường “điên rồ” của loạt cảnh hành động trong "Hope vùng tử địa"

Thứ Năm, 09:22, 17/09/2026
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VOV.VN - "Hope vùng tử địa" gây chú ý với loạt cảnh hành động quy mô lớn, từ cưỡi ngựa, rượt đuổi ô tô đến đấu súng. Để hoàn thiện các phân đoạn này, ê-kíp đã trải qua nhiều tháng thử nghiệm, huấn luyện và huy động hệ thống thiết bị quay chuyên dụng.

Để hiện thực hóa những cảnh hành động trong Hope vùng tử địa (tựa gốc: Hope), đạo diễn Na Hong-Jin hợp tác với XM2 - đội ngũ quay phim từng tham gia các dự án như 007, Mission: Impossible, John Wick và Star Wars.

Trong phim, ê-kíp sử dụng xe đạp điện, hệ thống camera treo cáp cùng hệ thống ray trượt tốc độ cao có khả năng đạt ngưỡng 200 km/giờ để ghi lại các cảnh chuyển động nhanh.

Đạo diễn hình ảnh Hong Kyung-pyo từng gọi điện cho đạo diễn Lee Chang-dong, thầy giáo của Na Hong-Jin, để nói rằng mình đang thực hiện một “bộ phim điên rồ”.

hau truong dien ro cua loat canh hanh dong trong hope vung tu dia hinh anh 1
"Hope vùng tử địa" gây chú ý với loạt cảnh hành động được thực hiện ở nhiều bối cảnh khác nhau.

“Những cảnh như cảnh Zo In-sung leo lên lưng ngựa đang chạy hay lái xe băng qua một khe vực, tôi hiểu rõ mức độ nguy hiểm của chúng. Chúng tôi đã thực hiện vô số lần thử nghiệm và tự hỏi liệu điều đó có khả thi hay không; vì vậy, việc thực hiện thành công những cảnh quay đó thực sự mang lại cho tôi cảm giác vô cùng phấn khích”, Hong Kyung-pyo chia sẻ.

Một trong những phân đoạn được ê-kíp đầu tư nhiều thời gian là cảnh giải cứu nhân vật Sung-ki do Zo In-sung thủ vai. Khi Sung-ki bị Ma’veyyo, nhân vật của Michael Fassbender, truy đuổi trong rừng, Hyeon-ho xuất hiện trên một con ngựa trắng, túm lấy Sung-ki và đưa anh rời khỏi nguy hiểm.

Để hoàn thành cảnh phim này, ê-kíp đã có 5 tháng tập luyện, 3 tháng thử nghiệm tại Hàn Quốc và thêm 2 tháng huấn luyện thích nghi tại hiện trường. Một số cảnh được thực hiện tại những khu rừng thuộc Vườn quốc gia Retezat của Romania, ở độ cao khoảng 1.300 m.

hau truong dien ro cua loat canh hanh dong trong hope vung tu dia hinh anh 2
Zo In-sung trong một cảnh hành động của Hope vùng tử địa.

Một phân đoạn khác là màn xuất hiện của Sung-ae, nhân vật do Hoyeon thủ vai. Theo Hoyeon, ê-kíp muốn tạo một màn giới thiệu nhân vật ấn tượng nên đã quay từ nhiều góc độ.

“Ê-kíp muốn tạo ra một màn giới thiệu nhân vật thực sự ấn tượng, vì vậy chúng tôi đã quay từ nhiều góc độ và trải qua hơn 20 lần quay thử và quay chính thức”, Hoyeon cho biết. Nữ diễn viên nói thêm: “Họ đã dồn rất nhiều tâm huyết vào cảnh này, đến mức chúng tôi phải dành trọn một ngày chỉ để quay riêng phân đoạn đó”.

Trước khi bấm máy, Hoyeon tập luyện kỹ năng sử dụng súng, các tư thế bắn và những cảnh rượt đuổi bằng ô tô. Trong phim, cô trực tiếp thực hiện một số pha drift xe và cảnh đấu súng.

hau truong dien ro cua loat canh hanh dong trong hope vung tu dia hinh anh 3
Hoyeon đảm nhận vai nữ cảnh sát Sung-ae trong phim.

Phân đoạn rượt đuổi trên cầu Seonggi ở Hapcheon, tỉnh Nam Gyeongsang cũng đòi hỏi quá trình chuẩn bị phức tạp. Cảnh phim kết hợp ngựa, ô tô và một sinh vật truy đuổi phía sau. Do nhiều yếu tố chuyển động diễn ra đồng thời, việc kiểm soát tốc độ và căn chỉnh thời gian được ê-kíp đặc biệt chú trọng.

Bên cạnh Hong Kyung-pyo, bộ phim còn có sự tham gia của thiết kế sản xuất Lee Hwokyoung, điều phối cảnh quay mạo hiểm Yoo Sang Seob và nhà soạn nhạc Michael Abels. Phần nhạc phim được thu âm tại Synchron Stage ở Vienna, Áo với dàn nhạc gồm khoảng 70 nhạc công.

Hà Phương/VOV.VN
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