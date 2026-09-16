“Yêu nhân thần thám” dẫn đầu 3 phim hoạt hình đáng chờ nhất cuối năm 2026

“Yêu Nhân Thần Thám: Kỳ Án Trường An”: 6 năm tạo nên một Trường An độc đáo

Mở đầu chuỗi phim hoạt hình cuối năm 2026, “Yêu Nhân Thần Thám: Kỳ Án Trường An” (tựa tiếng anh: Demon Agent) ra mắt khán giả tại Việt Nam vào ngày 18/9 tới, là phim hoạt hình Trung Quốc kết hợp yếu tố hài hước, trinh thám và kỳ ảo. Được phát triển trong suốt 6 năm, phim được sự chú ý khi là dự án phim hoạt hình hài trinh thám đầu tiên của Trung Quốc, với tham vọng đưa một câu chuyện phá án vào thế giới hoạt hình lấy bối cảnh Đại Đường hoàn toàn khác biệt.

Đứng sau tác phẩm là đạo diễn kiêm biên kịch Trình Đằng, người từng gây dấu ấn lớn với dự án phim hoạt hình thành công “Khương Tử Nha”, hợp tác cùng đồng đạo diễn Hoàng Mân. Trình Đằng đảm nhận vai trò sáng tạo chính của dự án, trong khi Hoàng Mân mang đến kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực hoạt hình và hiệu ứng hình ảnh quốc tế.

Bộ đôi nhân vật trung tâm Địch Thiếu - A Tát phối hợp phá án.

Trung tâm câu chuyện là Địch Thiếu, thiếu niên thiên tài luôn mơ trở thành “Đại thám tử số một Trường An”, và A Tát, tân binh yêu sói của đội tuần tra Đại Lý Tự. Cả hai buộc phải hợp tác sau một vụ án mạng bí ẩn tại thế giới tưởng như hòa bình nhưng tồn tại vấn đề về phân biệt giai cấp và định kiến giữa người với yêu.

Trailer của phim khai thác thế mạnh về worldbuilding, hé lộ hàng loạt hình ảnh quy mô lớn như cổng thành, hệ thống cáp treo, máy móc dưới nước, tàu tốc độ cao, rồng phun nước và thành phố rực sáng trong đêm, tạo sức hút mạnh mẽ với khán giả toàn cầu.

“Hệ thống cơ quan tại Trường An” được đội ngũ làm phim chú trọng xây dựng, quảng bá.

Trước ngày ra mắt tại Việt Nam, "Yêu Nhân Thần Thám: Kỳ Án Trường An" liên tục ghi dấu tại các hoạt động điện ảnh lớn. Bộ phim được vinh danh “Phim hoạt hình được chú ý nhất năm” tại Weibo Movie Night 2026, đồng thời xuất hiện tại Tuần lễ phim hoạt hình quốc tế Trùng Khánh và các hoạt động thuộc khuôn khổ Liên hoan phim Quốc tế Thượng Hải lần thứ 28. Tại Thượng Hải, đạo diễn Trình Đằng, tổng chế tác Tào Tử Kiến, nhà sản xuất Lý Oánh Oánh và đạo diễn lồng tiếng Trương Triết cùng góp mặt trên thảm đỏ, trong khi hình ảnh Địch Thiếu - A Tát được đưa tới sự kiện thông qua các hoạt động quảng bá và tương tác với khán giả.

“Hòn đảo quên lãng”: Dự án hoạt hình gốc mới của DreamWorks

“Hòn đảo quên lãng” mang đậm văn hóa Philippines. Phim mở ra một hành trình hoàn toàn khác khi đưa khán giả đến Nakali, hòn đảo huyền bí lấy cảm hứng sâu sắc từ văn hóa và thần thoại Philippines. Đây là phim hoạt hình gốc mới của DreamWorks Animation, được phát hành qua Universal Pictures. Phim do Joel Crawford và Januel Mercado đồng biên kịch, đồng đạo diễn, với Mark Swift trong vai trò nhà sản xuất. Đây cũng chính là đội ngũ đứng sau bộ phim hoạt hình đình đám “Puss in Boots: The Last Wish”, qua đó tạo thêm kỳ vọng dành cho dự án mới.

Bộ phim nhận về “mưa” lời khen nhờ phong cách đồ họa đột phá cùng cốt truyện đầy cảm xúc.

Câu chuyện bắt đầu khi đôi bạn thân Jo và Raissa đứng trước ngưỡng cửa chia xa sau nhiều năm gắn bó. Trong đêm cuối cùng bên nhau, cả hai vô tình bước qua một cánh cổng bí ẩn và bị đưa đến Nakali, nơi những sinh vật thần thoại mà họ từng nghe kể từ gia đình Philippines xuất hiện ngoài đời thực. Đồng hành cùng họ là Raww, một chú sói vụng về, trong khi Manananggal - sinh vật đáng sợ nhất hòn đảo trở thành mối đe dọa lớn nhất.

Điểm khiến “Hòn đảo quên lãng” nổi bật là cách bộ phim đặt yếu tố thần thoại Philippines vào trung tâm câu chuyện. Dàn diễn viên lồng tiếng cũng quy tụ nhiều nghệ sĩ gốc Philippines như H.E.R., Liza Soberano và biểu tượng sân khấu Lea Salonga, góp phần củng cố màu sắc văn hóa cho tác phẩm.

“Hòn đảo quên lãng” dự kiến khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 25/09/2026.

Qua những suất chiếu giới thiệu tại các sự kiện điện ảnh quốc tế, “Hòn đảo quên lãng” sớm thu hút sự chú ý nhờ phần hình ảnh giàu sáng tạo và câu chuyện giàu cảm xúc. Những phản hồi tích cực dành cho tác phẩm thậm chí khiến bộ phim được đặt cạnh “KPop Demon Hunters” - hiện tượng hoạt hình từng tạo tiếng vang trên thị trường quốc tế và vừa giành tượng vàng Oscar 2026. Qua đó tăng kỳ vọng về khả năng trở thành một ứng viên đáng chú ý trong mùa giải thưởng sắp tới.

“The Angry Birds movie 3”: Thương hiệu quen thuộc tái xuất

Sau gần 7 năm, “The Angry Birds movie 3” khép lại danh sách phim hoạt hình cuối năm 2026. Sau phần phim đầu tiên ra mắt năm 2016 và phần hai năm 2019, thương hiệu hoạt hình chuyển thể từ trò chơi nổi tiếng của Rovio trở lại màn ảnh rộng sau gần một thập kỷ.

“The Angry Birds movie” trở lại sau gần một thập kỷ.

Lần này, Red không chỉ phải tiếp tục cứu thế giới mà còn phải đối mặt với một nhiệm vụ hoàn toàn mới: làm cha. Trailer giới thiệu hình ảnh Red đang xoay xở với ba đứa con, biến cuộc sống gia đình thành một “nhiệm vụ” không kém phần khó nhằn so với những cuộc chiến trước đây.

Khán giả mong đợi trước sự xuất hiện của loạt tên tuổi mới như Emma Myers, Keke Palmer, Lily James,...

Bên cạnh dàn diễn viên lồng tiếng cũ gồm Jason Sudeikis, Josh Gad, Rachel Bloom và Danny McBride, “The Angry Birds movie 3” còn bổ sung loạt tên tuổi mới như Emma Myers, Keke Palmer, Lily James, Marcello Hernández, Walker Scobell, Maitreyi Ramakrishnan và MrBeast. Đáng chú ý, Psalm West - con trai Kim Kardashian cũng tham gia lồng tiếng, tạo thêm điểm nhấn hướng đến khán giả trẻ.

“The Angry Birds movie 3” dự kiến khởi chiếu tại Việt Nam vào 01/01/2027, nối dài mùa phim hoạt hình từ cuối năm 2026 sang dịp đầu năm mới.

Nếu “Yêu nhân thần thám: Kỳ án Trường An” xây dựng thế giới trinh thám kỳ ảo với “Trường An cơ quan” đầy tham vọng, thì “Hòn đảo quên lãng” đặt tình bạn và văn hóa Philippines vào trung tâm của một cuộc phiêu lưu thần thoại, còn “The Angry Birds movie 3” lại khai thác sức hút của thương hiệu quen thuộc qua một chương mới về gia đình. Điểm thú vị của ba dự án nằm ở việc mỗi phim lựa chọn một hướng tiếp cận khác nhau, hứa hẹn mang đến những màu sắc đa dạng cho mùa phim hoạt hình cuối năm 2026 và đầu năm 2027.