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“Hope”: Bom tấn 70 tỷ won khiến điện ảnh Hàn Quốc đặt cược vào một cuộc chơi mới

Thứ Ba, 10:00, 15/09/2026
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VOV.VN - Không chỉ là một bộ phim về cuộc đối đầu với sinh vật ngoài hành tinh, “Hope” đang trở thành phép thử cho tham vọng của điện ảnh Hàn Quốc: Liệu một nền điện ảnh vốn nổi tiếng với những câu chuyện tâm lý và xã hội có thể tạo ra một bom tấn thể loại đủ sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế?

Điện ảnh Hàn Quốc năm 2026 có một canh bạc đáng chú ý mang tên “Hope” (Vùng tử địa). Với mức kinh phí được ước tính khoảng 50–70 tỷ won (khoảng 50 triệu USD), bộ phim thuộc nhóm dự án tốn kém nhất từng được thực hiện tại Hàn Quốc. Con số này không đơn thuần nói về tiền bạc. Nó cho thấy một sự thay đổi trong cách các nhà làm phim Hàn Quốc nhìn vào dòng phim bom tấn.

“Hope” không chọn chiến tranh, siêu anh hùng hay những thương hiệu truyện tranh quen thuộc. Bộ phim đưa khán giả tới một vùng quê ven biển, nơi con người bất ngờ phải đối mặt với một sinh vật đến từ ngoài Trái đất.

Một ý tưởng tưởng như thuộc về Hollywood lại được đặt vào tay đạo diễn Na Hong Jin.

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“Hope” là một trong những dự án điện ảnh Hàn Quốc được chú ý nhất năm 2026. (Ảnh: Forged Films)

Một cuộc chơi lớn hơn màn ảnh Hàn

Na Hong Jin từng được biết đến qua những bộ phim có quy mô không quá lớn nhưng giàu sức nặng về tâm lý và không khí. “The Chaser”, “The Yellow Sea” hay “The Wailing” đều cho thấy sở trường của đạo diễn nằm ở việc đẩy nhân vật vào những tình huống ngày càng căng thẳng.

Với “Hope”, cách làm ấy được đặt vào một sân chơi hoàn toàn khác. Lần này, đạo diễn phải xử lý một câu chuyện đòi hỏi thế giới rộng hơn, nhiều cảnh hành động hơn và quan trọng nhất là một sinh vật không tồn tại trong đời thực.

Đây chính là thử thách lớn. Một bộ phim quái vật có thể bắt đầu bằng một ý tưởng đơn giản: Con người bị săn đuổi. Nhưng để trở thành một bom tấn thuyết phục, bộ phim cần nhiều hơn thế. Sinh vật phải đủ đáng sợ, không gian phải đủ lớn và cuộc chiến phải khiến khán giả tin rằng những gì đang diễn ra thực sự có thể xảy ra trong thế giới của bộ phim.

“Hope” đang thử giải bài toán đó bằng ngôn ngữ điện ảnh quen thuộc của Na Hong Jin: Căng thẳng, trực diện và có phần dữ dội.

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Bộ phim từng gây chú ý khi xuất hiện tại Liên hoan phim Cannes 2026. (Ảnh: Forged Films)
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Bộ phim gây chú ý với mức kinh phí lên tới 50-70 tỷ won. (Ảnh: Forged Films)

Khi ngôi sao Hollywood bước vào câu chuyện Hàn Quốc

Một trong những yếu tố khiến dự án được chú ý ngay từ trước khi ra mắt là dàn diễn viên.

Hwang Jung Min và Jo In Sung là hai gương mặt lớn của điện ảnh Hàn Quốc. Jung Ho Yeon, sau dấu ấn quốc tế từ “Squid Game”, tiếp tục mở rộng sự nghiệp điện ảnh.

Bên cạnh họ là Alicia Vikander và Michael Fassbender – hai diễn viên đã có vị trí riêng tại Hollywood.

Sự kết hợp này mang đến cho “Hope” một diện mạo khác. Bộ phim vẫn là một sản phẩm Hàn Quốc về câu chuyện, nhân vật và cách tiếp cận, nhưng ngay từ lực lượng diễn viên, nó đã hướng tới khán giả bên ngoài thị trường nội địa.

Đây cũng là một chiến lược ngày càng rõ của điện ảnh Hàn Quốc: Thay vì chỉ đưa phim Hàn ra thế giới sau khi hoàn thành, các dự án lớn bắt đầu tính đến thị trường quốc tế ngay từ khâu sản xuất. “Hope” vì thế không chỉ được chờ đợi ở Hàn Quốc.

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“Hope” kết hợp dàn sao Hàn Quốc với những tên tuổi của điện ảnh quốc tế. (Ảnh: Forged Films)

Không phải cứ nhiều tiền là có bom tấn

Mức đầu tư 50–70 tỷ won đồng nghĩa với áp lực rất lớn. Một dự án như “Hope” phải thuyết phục được nhiều nhóm khán giả cùng lúc. Người xem Hàn Quốc kỳ vọng vào một câu chuyện có cá tính riêng. Khán giả quốc tế lại có thể đặt bộ phim cạnh những bom tấn quái vật của Hollywood.

Khoảng cách ấy không dễ thu hẹp. Những cảnh hành động là một trong những điểm đáng chú ý của “Hope”. Bộ phim khai thác không gian tự nhiên rộng lớn thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào trường quay và kỹ xảo. Những cuộc truy đuổi giữa đồng quê, rừng cây và khu dân cư tạo cảm giác gần với một cuộc sinh tồn hơn là một màn trình diễn công nghệ.

Nhưng chính phần kỹ xảo lại là bài toán khó. Khi đặt cạnh những sản phẩm có ngân sách khổng lồ của Hollywood, hình ảnh sinh vật trong “Hope” có thể chưa tạo được cảm giác choáng ngợp tương ứng với kỳ vọng. Một số chi tiết kỹ thuật vẫn để lộ giới hạn, khiến tham vọng lớn của dự án đôi lúc chưa hoàn toàn chuyển hóa thành trải nghiệm hình ảnh.

Đây là vấn đề quan trọng đối với một bộ phim muốn trở thành thương hiệu.

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“Hope” được kỳ vọng mở thêm cánh cửa cho bom tấn thể loại Hàn Quốc trên thị trường quốc tế. (Ảnh: Forged Films)

Điều đáng chờ đợi nằm ở tương lai

Có một lý do khiến “Hope” được nhìn xa hơn một bộ phim độc lập. Na Hong Jin được cho là muốn xây dựng câu chuyện thành một thế giới rộng lớn, thay vì dừng lại ở một cuộc đối đầu duy nhất. Những ý tưởng cho phần tiếp theo đã được phát triển, mở ra khả năng hình thành một chuỗi phim xoay quanh nhiều sinh vật và những mối đe dọa khác nhau.

Nếu kế hoạch này thành hiện thực, “Hope” sẽ trở thành bước khởi đầu cho một thương hiệu điện ảnh mới. Đó là tham vọng không nhỏ.

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Các trường đoạn hành động được dàn dựng quy mô.(Ảnh: Forged Films)

Trong nhiều năm, Hàn Quốc đã chứng minh khả năng tạo ra những bộ phim có sức ảnh hưởng toàn cầu. Nhưng phần lớn thành công quốc tế đến từ những câu chuyện có quy mô vừa phải, dựa vào kịch bản, diễn xuất và ý tưởng.

“Hope” đi theo hướng ngược lại. Bộ phim đặt một khoản đầu tư rất lớn vào thể loại đòi hỏi kinh phí, kỹ thuật và khả năng sản xuất phức tạp. Thành công của nó vì thế sẽ có ý nghĩa rộng hơn doanh thu của một tác phẩm.

Nếu “Hope” được khán giả đón nhận, các nhà sản xuất Hàn Quốc có thêm lý do để tin rằng họ có thể bước sâu hơn vào thị trường bom tấn thể loại. Nếu không, bộ phim cũng cho thấy một thực tế: Để cạnh tranh với Hollywood, một nền điện ảnh không chỉ cần tiền và ngôi sao mà còn phải sở hữu một thế giới đủ hấp dẫn để khán giả muốn quay lại.

Sau màn ra mắt được chú ý tại Cannes 2026 vừa qua, “Hope” đã được khởi chiếu ở Việt Nam từ đầu tháng 9. Bộ phim làm một canh bạc đáng chú ý nhất của điện ảnh Hàn Quốc trong năm 2026. Không phải Hàn Quốc có thể làm một bộ phim quái vật hay không, mà là họ có thể biến một bộ phim quái vật thành một thương hiệu điện ảnh đủ sức đi xa đến đâu.

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Hải Hà/VOV.VN
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