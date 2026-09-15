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“Widow’s Bay” làm nên lịch sử Emmy với kỷ lục 14 tượng vàng

Thứ Ba, 16:16, 15/09/2026
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VOV.VN - Series hài kinh dị của Apple TV+ không chỉ giành giải Series hài xuất sắc mà còn lập kỷ lục với 14 tượng vàng – thành tích chưa từng có đối với một series hài trong một mùa Emmy.

Có lẽ không nhiều series truyền hình bước vào mùa giải đầu tiên với tư thế của một kẻ thách thức rồi rời khỏi Emmy bằng vị thế của người viết lại lịch sử. “Widow’s Bay” là một trường hợp như vậy.

Tại lễ trao giải Emmy lần thứ 78 diễn ra tối 14/9 ở Los Angeles, series hài kinh dị của Apple TV+ đã giành thêm 6 chiến thắng, sau 8 giải có được ở các hạng mục trao trước đó. Tổng cộng, “Widow’s Bay” sở hữu 14 tượng vàng Emmy – con số cao nhất mà một series hài từng giành được trong một mùa giải.

Kỷ lục cũ thuộc về “The Studio”, với 13 giải Emmy vào năm 2025. Nhưng điều khiến chiến thắng của “Widow’s Bay” đặc biệt hơn nằm ở một chi tiết: Đây mới là mùa đầu tiên của series.

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Widow’s Bay” xoay quanh một cộng đồng trên hòn đảo ở New England, nơi những bí ẩn, lời nguyền và thế lực siêu nhiên tạo nên hàng loạt tình huống vừa kỳ quái vừa hài hước. (Ảnh: Apple TV+)
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Hiro Murai, Katie Dippold và Matthew Rhys cùng khoe những tượng vàng Emmy, góp phần làm nên đêm thắng lớn của “Widow’s Bay”. (Ảnh: Reuters)

Từ một series “kỳ quặc” đến kẻ thống trị Emmy

“Widow’s Bay” không phải kiểu tác phẩm dễ dàng được xếp vào một thể loại.

Series xoay quanh một cộng đồng trên một hòn đảo ở New England, nơi những hiện tượng kỳ lạ gắn với một lời nguyền kéo dài hàng thế kỷ. Matthew Rhys vào vai thị trưởng Tom Loftis, nhân vật đứng giữa một cộng đồng đang phải đối mặt với những điều ngày càng khó giải thích.

Nhưng “Widow’s Bay” không kể câu chuyện ấy bằng giọng điệu kinh dị thuần túy. Tác phẩm trộn hài, kinh dị và yếu tố siêu nhiên, biến những tình huống kỳ quặc, đáng sợ thành chất liệu gây cười. Chính sự pha trộn có phần “điên rồ” này tạo nên bản sắc cho series. AP mô tả đây là một tác phẩm “kỳ quặc” theo đúng tinh thần sáng tạo mà ê-kíp theo đuổi.

Và có lẽ, chính sự khác biệt ấy đã giúp “Widow’s Bay” nổi bật giữa một mùa truyền hình vốn có rất nhiều đối thủ nặng ký. Series nhận tới 19 đề cử Emmy cho mùa đầu tiên, đứng thứ ba về tổng số đề cử trong mùa giải. Đáng chú ý, ở một số hạng mục, tác phẩm còn có nhiều diễn viên hoặc tập phim cùng cạnh tranh với chính mình.

Từ một series mới, “Widow’s Bay” nhanh chóng trở thành một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất mùa giải.

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Hiro Murai khoe tượng vàng Đạo diễn xuất sắc series hài với “Widow’s Bay” tại lễ trao giải Primetime Emmy lần thứ 78. (Ảnh: Reuters)

14 giải Emmy: Một cuộc “quét” gần như tuyệt đối

Thành tích 14 giải không đến từ một vài chiến thắng đơn lẻ. Trước đêm trao giải chính, “Widow’s Bay” đã giành 8 Emmy ở các hạng mục như casting, thiết kế sản xuất, dựng âm thanh, hòa âm, quay phim, giám sát âm nhạc và sáng tác nhạc. Betty Gilpin cũng được vinh danh với vai khách mời trong series. Những giải thưởng này cho thấy sức mạnh của “Widow’s Bay” không chỉ nằm ở câu chuyện hay diễn xuất. Series được ghi nhận ở cả những thành phần phía sau màn ảnh – từ âm thanh, âm nhạc đến thiết kế và xây dựng thế giới.

Nhưng đó mới chỉ là phần mở đầu. Trong đêm trao giải chính, “Widow’s Bay” bước vào cuộc đua ở 6 hạng mục và thắng cả 6. Series giành giải Series hài xuất sắc; Hiro Murai thắng giải Đạo diễn; Katie Dippold thắng giải Kịch bản; Matthew Rhys giành Nam diễn viên chính xuất sắc; Stephen Root và Kate O’Flynn lần lượt thắng hai giải diễn xuất phụ.

Nói cách khác, “Widow’s Bay” gần như không để lại khoảng trống nào cho đối thủ trong cuộc đua hài năm nay.

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Katie Dippold khoe tượng vàng Kịch bản xuất sắc series hài với “Widow’s Bay”. (Ảnh: Reuters)

Chiến thắng quan trọng nhất lại đến ở cuối cùng

Khoảnh khắc được chờ đợi nhất đến ở cuối lễ trao giải. “Widow’s Bay” được xướng tên ở hạng mục Series hài xuất sắc. Đây là chiến thắng mang ý nghĩa biểu tượng.

Đối thủ trực tiếp của series có “Hacks” – tác phẩm đã tạo dấu ấn lớn tại Emmy trong những mùa trước và bước vào năm nay với mùa thứ năm cũng là mùa cuối cùng. Nếu “Hacks” đại diện cho một thương hiệu đã có vị thế, “Widow’s Bay” là gương mặt mới. Và cuối cùng, chiếc cúp cao nhất của thể loại hài thuộc về tân binh.

Katie Dippold, nhà sáng tạo series, đã gọi đây là một “cú đánh liều sáng tạo” và cảm ơn Apple vì đã cho phép ê-kíp thực hiện một tác phẩm “kỳ quặc” như vậy. Câu nói ấy phần nào lý giải thành công của “Widow’s Bay”: Series không cố trở thành một phiên bản khác của những chương trình đã thành công trước đó. Nó chọn con đường riêng.

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Sự kết hợp giữa hài hước, kinh dị và yếu tố siêu nhiên tạo nên màu sắc riêng cho “Widow’s Bay”.(Ảnh: Apple TV+)

Matthew Rhys có một đêm lịch sử

Nếu 14 giải Emmy là thành tích của cả series thì Matthew Rhys lại có một đêm đặc biệt trong lịch sử cá nhân. Anh giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc thể loại hài với “Widow’s Bay”. Nhưng sau đó, Rhys tiếp tục được xướng tên ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc trong phim giới hạn hoặc tuyển tập với “The Beast in Me”.

Anh trở thành nam diễn viên đầu tiên giành hai giải Nam diễn viên chính ở hai thể loại khác nhau trong cùng một mùa Emmy. Trước đó, Rhys từng thắng ở thể loại chính kịch với “The Americans” năm 2018. Đặc biệt, Rhys còn là một trong những nhà sản xuất của “Widow’s Bay”, vì vậy cá nhân anh mang về tổng cộng ba tượng vàng trong đêm. Một cho vai diễn trong “Widow’s Bay”, một cho “The Beast in Me” và một với tư cách nhà sản xuất của Series hài xuất sắc.

Đây là một trong những dấu ấn mạnh nhất của mùa Emmy năm nay, nhưng đồng thời cũng cho thấy “Widow’s Bay” đã trở thành một phần quan trọng trong đêm lịch sử của Rhys.

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Matthew Rhys khoe hai tượng vàng Emmy cho “Widow’s Bay” và “The Beast in Me”, đánh dấu một đêm đặc biệt trong sự nghiệp tại lễ trao giải lần thứ 78 ở Los Angeles. (Ảnh: Reuters)

Kỷ lục 14 giải có thể còn được nhắc đến rất lâu

“Widow’s Bay” đã vượt qua kỷ lục 13 giải mà “The Studio” thiết lập chỉ một năm trước. Cả hai đều là những series của Apple TV+, cho thấy vị thế ngày càng mạnh của nền tảng này trong cuộc đua Emmy. Nhưng “Widow’s Bay” có một lợi thế đặc biệt trong câu chuyện lịch sử ấy: 14 giải được tạo ra ngay trong mùa đầu tiên.

Không cần chờ đến mùa thứ hai hay thứ ba, series đã có một vị trí trong lịch sử Emmy. Từ một câu chuyện về một cộng đồng trên hòn đảo bị ám bởi lời nguyền, “Widow’s Bay” đã trở thành câu chuyện về chính mình: Một series mới, kỳ quặc, khó đoán nhưng đủ sức chinh phục gần như toàn bộ những hạng mục quan trọng của Emmy.

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Dàn diễn viên và ê-kíp “Widow’s Bay” nâng cao tượng vàng Series hài xuất sắc, khép lại đêm Emmy lịch sử với kỷ lục 14 giải thưởng. (Ảnh: Reuters)

14 tượng vàng không chỉ biến “Widow’s Bay” thành series hài thắng lớn nhất Emmy 2026. Nó còn biến mùa đầu tiên của tác phẩm thành một trong những màn ra mắt ấn tượng nhất mà truyền hình Mỹ từng chứng kiến.

 

Hải Hà/VOV.VN
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