"Hộ linh tráng sĩ" và 4 phim Việt tham dự Liên hoan phim Busan

5 phim Việt góp mặt tại Liên hoan phim quốc tế Busan

Lần đầu tiên, 5 phim Việt tham dự ở 4 hạng mục mục khác nhau - nhiều hạng mục nhất từ trước đến nay tại Liên hoan phim quốc tế Busan (BIFF).

Nổi bật trong số các phim Việt Nam góp mặt tại Liên hoan phim Quốc tế Busan năm nay là “1982” của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp, được lựa chọn tranh giải ở hạng mục Vision-Asia. Phim hứa hẹn chinh phục giới chuyên môn bằng tư duy nghệ thuật sâu lắng và ngôn ngữ hình ảnh giàu tính triết lý.

Diễn viên Đỗ Thị Hải Yến trong phim "1982", một trong số 5 phim Việt dự Liên hoan phim quốc tế Busan.

"1982" kể câu chuyện của mùa đông ở Hà Nội, xoay quanh một gia đình nhiều thế hệ, khi nhân vật Nguyễn Thu Yến (40 tuổi), một đạo diễn điện ảnh bước vào chuỗi vận rủi của đời mình sau khi bị lừa mất tất cả tiền tiết kiệm của gia đình. Em trai cô cần tiền cưới vợ, em gái cô cần tiền để trả nợ vì đầu tư bất động sản thua lỗ, Yến phải cắt phần chi phí gia sư của cậu con trai đang ôn thi tốt nghiệp trong lúc ekip sản xuất phim thúc bách dọa bỏ việc nếu không có tiền.

Góp mặt trong “1982” là Đỗ Thị Hải Yến, ngôi sao của phim "Người Mỹ trầm lặng" và đạo diễn hình ảnh Sven Zellner, người đã tạo nên những thước phim chấn động của "Don't Look at Me that Way" và "Black Milk". Ngoài ra, phim còn có sự tham gia của NSUT Chiều Xuân, Thùy Anh…

Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp.

Bên cạnh đó, Việt Nam còn có các tác phẩm như: "Sợi chỉ đỏ/Red Thread" của đạo diễn Hàm Trần được chọn công chiếu thế giới (World Premiere) tại hạng mục “Midnight Passion”; "Thính giác/Hearing" của đạo diễn Lê Bảo và "Hộ linh tráng sĩ" của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình góp mặt tại chương trình Icons (A Window on Asian Cinema); Phim "Em bé đồng bóng, em bé ngạo nghễ và em bé đau lòng" của đạo diễn Nông Nhật Quang được chọn trình chiếu tại Wide Angle: Documentary Showcase, mang đến góc nhìn chân thực và những tầng sâu tâm lý xã hội đương đại.

Một cảnh trong phim "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ Vua Đinh".

Liên hoan phim quốc tế Busan (BIFF) lần thứ 31 kéo dài 10 ngày, đến hết ngày 15/10. Năm nay, BIFF giới thiệu 247 tác phẩm đến từ 59 quốc gia, mức cao nhất kể từ năm 2019, trong đó có 95 phim ra mắt thế giới tại liên hoan.

14 tác phẩm đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Indonesia, Iran, Đài Loan (Trung Quốc) và Uzbekistan sẽ cạnh tranh giải thưởng Busan. Ban giám khảo gồm 7 thành viên, do đạo diễn nổi tiếng Trung Quốc Trương Nghệ Mưu làm trưởng ban.