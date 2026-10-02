Tuần Sân khấu Việt Nam tại Pháp: Đối thoại, gắn kết từ chiều sâu văn hóa

Cầu nối văn hóa Việt tại Pháp từ sáng kiến của phu nhân Ngô Phương Ly

Sáng 2/10, Tuần Sân khấu Việt Nam tại Pháp - Vietnam en Scène được chính thức công bố. Sự kiện văn hóa đặc biệt này do Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO cùng các bộ, ngành, địa phương và đơn vị nghệ thuật liên quan tổ chức. Diễn ra từ ngày 24 - 31/10 tại thủ đô Paris, sự kiện không chỉ hướng tới mốc son 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO mà còn mở ra một không gian đối thoại văn hóa tầm vóc giữa lòng châu Âu.

Họp báo công bố Tuần Sân khấu Việt Nam tại Pháp – Vietnam en Scène sáng 2/10 tại Hà Nội.

Khởi nguồn từ sáng kiến tâm huyết của phu nhân Ngô Phương Ly - phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Tuần Sân khấu Việt Nam tại Pháp - Vietnam en Scène được kỳ vọng phác họa trọn vẹn một "chân dung Việt Nam" tinh tế và giàu bản sắc văn hóa dân tộc.

Nhấn mạnh ý nghĩa của chương trình, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn khẳng định Paris không chỉ là thủ đô của đối tác chiến lược mà còn là kinh đô nghệ thuật thế giới và nơi đặt trụ sở UNESCO. Việc lựa chọn Paris làm điểm đến chính là cơ hội vàng để lan tỏa hình ảnh Việt Nam đổi mới, hội nhập, đồng thời khơi dậy niềm tự hào và sự gắn kết trong cộng đồng 300.000 người Việt tại Pháp.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn phát biểu tại buổi họp báo công bố Tuần Sân khấu Việt Nam tại Pháp - Vietnam en Scène.

“Chúng tôi tin rằng ngôn ngữ sân khấu sẽ giúp công chúng Pháp và bạn bè quốc tế cảm nhận sâu sắc hơn về chiều sâu văn hóa Việt Nam. Hai nền văn hóa Việt Nam và Pháp có nhiều gắn bó trong lịch sử và sân khấu chính là nhịp cầu tự nhiên để hai dân tộc tiếp tục đối thoại, hiểu biết và gắn kết”- Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn chia sẻ.

Cánh cửa rộng mở để nghệ thuật sân khấu Việt cất lời

Theo Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông, Tuần Sân khấu Việt Nam tại Pháp - Vietnam en Scène không dừng lại ở chuỗi ngày trình diễn mà hướng tới việc tạo dựng nền tảng hợp tác bền vững: đồng dàn dựng, trao đổi nghệ sĩ và đào tạo chuyên môn. Được tổ chức tại các thánh đường nghệ thuật danh giá bậc nhất Paris như Nhà hát Marigny, Le Grand Rex hay Le Carreau du Temple, tuần lễ hứa hẹn sẽ trở thành một cánh cửa rộng mở để nghệ thuật sân khấu Việt cất lời, chạm tới trái tim công chúng Pháp và bạn bè quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông tại họp báo công bố Tuần Sân khấu Việt Nam tại Pháp.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh: “Tuần Sân khấu Việt Nam tại Pháp lần này sẽ giới thiệu một diện mạo đa dạng, giàu bản sắc nhưng cũng rất năng động và sáng tạo của sân khấu Việt Nam trong thời gian qua. Từ những di sản sân khấu truyền thống đến những tác phẩm đương đại, từ múa rối nước đến kịch nói, múa, các chương trình được lựa chọn nhằm giúp khán giả quốc tế có được cơ hội tiếp cận nhiều hơn và sâu hơn về nghệ thuật sân khấu của Việt Nam”.

Các nghệ sĩ tham gia Tuần Sân khấu Việt Nam tại Pháp.

Tuần Sân khấu Việt Nam tại Pháp sẽ vẽ nên bức tranh đa sắc của sân khấu Việt: từ nhịp sống múa rối nước gần gũi tại Quảng trường Bastille đến sự hòa quyện của các di sản tuồng, chèo, cải lương ba miền và múa ballet đương đại “Dó”. Điểm tựa làm nên sức hút đặc biệt của chuỗi sự kiện chính là tinh thần đồng sáng tạo quốc tế.

Tác phẩm “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” của cố nhà viết kịch Lưu Quang Vũ sẽ ra mắt bản dựng mới dưới góc nhìn của đạo diễn Pháp Anne-Laure Liégeois cùng dàn diễn viên Việt Nam. Trong khi đó, “Trương Chi” lại được kể bằng ngôn ngữ âm nhạc và tâm hồn của các nghệ sĩ nước bạn.