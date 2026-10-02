English
/ VĂN HÓA
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tuần Sân khấu Việt Nam tại Pháp: Đối thoại, gắn kết từ chiều sâu văn hóa

Thứ Sáu, 13:37, 02/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tuần Sân khấu Việt Nam tại Pháp - Vietnam en Scène diễn ra từ 24 -31/10 tại Paris. Sự kiện mang dấu ấn tâm huyết từ sáng kiến của phu nhân Ngô Phương Ly nhằm tôn vinh di sản, góp phần mở ra bước tiến mới cho ngoại giao văn hóa Việt - Pháp.

Cầu nối văn hóa Việt tại Pháp từ sáng kiến của phu nhân Ngô Phương Ly

Sáng 2/10, Tuần Sân khấu Việt Nam tại Pháp - Vietnam en Scène được chính thức công bố. Sự kiện văn hóa đặc biệt này do Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO cùng các bộ, ngành, địa phương và đơn vị nghệ thuật liên quan tổ chức. Diễn ra từ ngày 24 - 31/10 tại thủ đô Paris, sự kiện không chỉ hướng tới mốc son 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO mà còn mở ra một không gian đối thoại văn hóa tầm vóc giữa lòng châu Âu.

tuan san khau viet nam tai phap Doi thoai, gan ket tu chieu sau van hoa hinh anh 1
Họp báo công bố Tuần Sân khấu Việt Nam tại Pháp – Vietnam en Scène sáng 2/10 tại Hà Nội.

Khởi nguồn từ sáng kiến tâm huyết của phu nhân Ngô Phương Ly - phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Tuần Sân khấu Việt Nam tại Pháp - Vietnam en Scène được kỳ vọng phác họa trọn vẹn một "chân dung Việt Nam" tinh tế và giàu bản sắc văn hóa dân tộc.

Nhấn mạnh ý nghĩa của chương trình, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn khẳng định Paris không chỉ là thủ đô của đối tác chiến lược mà còn là kinh đô nghệ thuật thế giới và nơi đặt trụ sở UNESCO. Việc lựa chọn Paris làm điểm đến chính là cơ hội vàng để lan tỏa hình ảnh Việt Nam đổi mới, hội nhập, đồng thời khơi dậy niềm tự hào và sự gắn kết trong cộng đồng 300.000 người Việt tại Pháp.

tuan san khau viet nam tai phap Doi thoai, gan ket tu chieu sau van hoa hinh anh 2
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn phát biểu tại buổi họp báo công bố Tuần Sân khấu Việt Nam tại Pháp - Vietnam en Scène. 

“Chúng tôi tin rằng ngôn ngữ sân khấu sẽ giúp công chúng Pháp và bạn bè quốc tế cảm nhận sâu sắc hơn về chiều sâu văn hóa Việt Nam. Hai nền văn hóa Việt Nam và Pháp có nhiều gắn bó trong lịch sử và sân khấu chính là nhịp cầu tự nhiên để hai dân tộc tiếp tục đối thoại, hiểu biết và gắn kết”- Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn chia sẻ.

Cánh cửa rộng mở để nghệ thuật sân khấu Việt cất lời

Theo Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông, Tuần Sân khấu Việt Nam tại Pháp - Vietnam en Scène không dừng lại ở chuỗi ngày trình diễn mà hướng tới việc tạo dựng nền tảng hợp tác bền vững: đồng dàn dựng, trao đổi nghệ sĩ và đào tạo chuyên môn. Được tổ chức tại các thánh đường nghệ thuật danh giá bậc nhất Paris như Nhà hát Marigny, Le Grand Rex hay Le Carreau du Temple, tuần lễ hứa hẹn sẽ trở thành một cánh cửa rộng mở để nghệ thuật sân khấu Việt cất lời, chạm tới trái tim công chúng Pháp và bạn bè quốc tế.

tuan san khau viet nam tai phap Doi thoai, gan ket tu chieu sau van hoa hinh anh 3
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông tại họp báo công bố Tuần Sân khấu Việt Nam tại Pháp.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh: “Tuần Sân khấu Việt Nam tại Pháp lần này sẽ giới thiệu một diện mạo đa dạng, giàu bản sắc nhưng cũng rất năng động và sáng tạo của sân khấu Việt Nam trong thời gian qua. Từ những di sản sân khấu truyền thống đến những tác phẩm đương đại, từ múa rối nước đến kịch nói, múa, các chương trình được lựa chọn nhằm giúp khán giả quốc tế có được cơ hội tiếp cận nhiều hơn và sâu hơn về nghệ thuật sân khấu của Việt Nam”.

tuan san khau viet nam tai phap Doi thoai, gan ket tu chieu sau van hoa hinh anh 4
Các nghệ sĩ tham gia Tuần Sân khấu Việt Nam tại Pháp.

Tuần Sân khấu Việt Nam tại Pháp sẽ vẽ nên bức tranh đa sắc của sân khấu Việt: từ nhịp sống múa rối nước gần gũi tại Quảng trường Bastille đến sự hòa quyện của các di sản tuồng, chèo, cải lương ba miền và múa ballet đương đại “Dó”. Điểm tựa làm nên sức hút đặc biệt của chuỗi sự kiện chính là tinh thần đồng sáng tạo quốc tế.

Tác phẩm “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” của cố nhà viết kịch Lưu Quang Vũ sẽ ra mắt bản dựng mới dưới góc nhìn của đạo diễn Pháp Anne-Laure Liégeois cùng dàn diễn viên Việt Nam. Trong khi đó, “Trương Chi” lại được kể bằng ngôn ngữ âm nhạc và tâm hồn của các nghệ sĩ nước bạn.

Hoàng Yến/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Việt Nam có “mỏ IP” từ di sản, ẩm thực, làng nghề nhưng khai thác thế nào?
Việt Nam có “mỏ IP” từ di sản, ẩm thực, làng nghề nhưng khai thác thế nào?

VOV.VN - Việt Nam sở hữu nguồn tài nguyên văn hóa phong phú, từ di sản, lịch sử, ẩm thực, làng nghề đến những câu chuyện, nhân vật và địa danh. Để những tài nguyên này trở thành chất liệu sáng tạo, phát triển thành IP và tạo giá trị trên thị trường cần sự tham gia của nhiều mắt xích.

Việt Nam có “mỏ IP” từ di sản, ẩm thực, làng nghề nhưng khai thác thế nào?

Việt Nam có “mỏ IP” từ di sản, ẩm thực, làng nghề nhưng khai thác thế nào?

VOV.VN - Việt Nam sở hữu nguồn tài nguyên văn hóa phong phú, từ di sản, lịch sử, ẩm thực, làng nghề đến những câu chuyện, nhân vật và địa danh. Để những tài nguyên này trở thành chất liệu sáng tạo, phát triển thành IP và tạo giá trị trên thị trường cần sự tham gia của nhiều mắt xích.

Khơi dậy nguồn lực sáng tạo
Khơi dậy nguồn lực sáng tạo

VOV.VN - Để một di sản thực sự trở thành “nguồn lực phát triển”, chỉ sáng tạo thôi chưa đủ. Cần một hệ sinh thái đủ rộng để kết nối, đầu tư, tổ chức và đưa những giá trị văn hóa ấy đến với công chúng và thị trường...

Khơi dậy nguồn lực sáng tạo

Khơi dậy nguồn lực sáng tạo

VOV.VN - Để một di sản thực sự trở thành “nguồn lực phát triển”, chỉ sáng tạo thôi chưa đủ. Cần một hệ sinh thái đủ rộng để kết nối, đầu tư, tổ chức và đưa những giá trị văn hóa ấy đến với công chúng và thị trường...

Tưng bừng khai mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ 2 - năm 2026
Tưng bừng khai mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ 2 - năm 2026

VOV.VN - Tối 1/10, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Hoàng thành Thăng Long, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai - năm 2026 đã chính thức khai mạc trong không khí tưng bừng, tràn ngập sắc màu văn hoá Việt Nam và thế giới cùng hội tụ trên sân khấu.

Tưng bừng khai mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ 2 - năm 2026

Tưng bừng khai mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ 2 - năm 2026

VOV.VN - Tối 1/10, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Hoàng thành Thăng Long, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai - năm 2026 đã chính thức khai mạc trong không khí tưng bừng, tràn ngập sắc màu văn hoá Việt Nam và thế giới cùng hội tụ trên sân khấu.

Từ di sản văn hóa đến tài sản trí tuệ, hướng đi mới cho Việt Nam
Từ di sản văn hóa đến tài sản trí tuệ, hướng đi mới cho Việt Nam

VOV.VN - Việt Nam có nguồn tài nguyên văn hóa dồi dào, nhưng nhiều giá trị vẫn dừng ở bảo tồn, trưng bày hoặc khai thác đơn lẻ. Bài toán đặt ra là làm thế nào để những chất liệu ấy được kể lại, sáng tạo và hình thành các tài sản trí tuệ có đời sống lâu dài.

Từ di sản văn hóa đến tài sản trí tuệ, hướng đi mới cho Việt Nam

Từ di sản văn hóa đến tài sản trí tuệ, hướng đi mới cho Việt Nam

VOV.VN - Việt Nam có nguồn tài nguyên văn hóa dồi dào, nhưng nhiều giá trị vẫn dừng ở bảo tồn, trưng bày hoặc khai thác đơn lẻ. Bài toán đặt ra là làm thế nào để những chất liệu ấy được kể lại, sáng tạo và hình thành các tài sản trí tuệ có đời sống lâu dài.

UNESCO Việt Nam đề nghị đánh giá sơ bộ về khu cảnh quan sinh thái Voọc mông trắng
UNESCO Việt Nam đề nghị đánh giá sơ bộ về khu cảnh quan sinh thái Voọc mông trắng

VOV.VN - Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam đề nghị Trung tâm Di sản Thế giới đánh giá sơ bộ hồ sơ Khu cảnh quan văn hóa - sinh thái voọc mông trắng Vân Long - Kim Bảng - Tam Chúc, trước khi Việt Nam xây dựng hồ sơ đề cử chính thức.

UNESCO Việt Nam đề nghị đánh giá sơ bộ về khu cảnh quan sinh thái Voọc mông trắng

UNESCO Việt Nam đề nghị đánh giá sơ bộ về khu cảnh quan sinh thái Voọc mông trắng

VOV.VN - Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam đề nghị Trung tâm Di sản Thế giới đánh giá sơ bộ hồ sơ Khu cảnh quan văn hóa - sinh thái voọc mông trắng Vân Long - Kim Bảng - Tam Chúc, trước khi Việt Nam xây dựng hồ sơ đề cử chính thức.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc