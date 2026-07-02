AI thay thế vai diễn của Trương Ngọc Ánh

Sau hơn nửa năm im ắng, bộ phim Chiếc kén (Chrysalis) chính thức ra mắt khán giả trong khuôn khổ Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF) 2026. Tại buổi chiếu, ê-kíp xác nhận đã sử dụng công nghệ để thay thế hình ảnh và lồng tiếng lại cho nhân vật do Trương Ngọc Ánh đảm nhận.

Chiếc kén đánh dấu sự trở lại màn ảnh của Trương Ngọc Ánh sau 10 năm kể từ phim Truy sát. Dự án là sự hợp tác giữa công ty của nữ diễn viên với ê-kíp Mỹ, do đạo diễn Jordan Schulz thực hiện.

Ngoài vai trò nhà sản xuất, Trương Ngọc Ánh còn tham gia diễn xuất với một vai có thời lượng ngắn nhưng nặng về tâm lý, bên cạnh các diễn viên Daniel K. Winn, Kiều Chinh, Samuel An và Lan Thy.

Tuy nhiên, sau khi Trương Ngọc Ánh vướng vòng lao lý vào tháng 10/2025, số phận của bộ phim nhận được nhiều sự quan tâm.

Trương Ngọc Ánh và diễn viên Kiều Chinh

Tại buổi chiếu trong khuôn khổ DANAFF 2026, khán giả có thể nhận thấy nhân vật của Trương Ngọc Ánh đã được chỉnh sửa đáng kể. Ở các góc quay chính diện, gương mặt nhân vật gần như được thay đổi hoàn toàn, trong khi ở một số góc nghiêng vẫn có thể nhận ra nữ diễn viên.

Nhà sản xuất Daniel K. Winn cho biết trước khi giới thiệu bộ phim tại liên hoan phim, ê-kíp đã thực hiện thêm một số công đoạn hậu kỳ đối với nhân vật cũng như tổng thể tác phẩm.

Theo ông, nhân vật người mẹ do Trương Ngọc Ánh đảm nhận được xử lý bằng ba công nghệ gồm AI, CGI và ADR. Việc này giúp thay thế hình ảnh, đồng thời lồng lại phần thoại để phù hợp với tạo hình mới của nhân vật sau khi điều chỉnh.

Nhà sản xuất cho biết quá trình chỉnh sửa khiến chi phí tăng thêm khoảng 10% so với dự toán ban đầu, nhưng đây là quyết định cần thiết.

"Chúng tôi đã nỗ lực nhiều và thực hiện kỹ lưỡng việc này. Quyết định làm lại nhân vật xuất phát từ mong muốn tôn trọng câu chuyện và nhân vật phim. Ê-kíp không muốn vì bất kỳ lý do nào làm ảnh hưởng đến tính chân thực của tác phẩm", Daniel K. Winn chia sẻ.

Đoàn phim Chiếc kén

Ông cũng cho biết Việt Nam sẽ là thị trường đầu tiên phát hành chính thức Chiếc kén, trước khi bộ phim được giới thiệu tại các thị trường khác như Mỹ và Pháp. Bản phim đã chỉnh sửa hiện nay sẽ được sử dụng khi phát hành ở các thị trường quốc tế.

Chiếc kén được lấy cảm hứng từ tuổi thơ của họa sĩ Daniel K. Winn. Bộ phim không chỉ xoay quanh chiến tranh hay hành trình di cư mà tập trung khai thác mối quan hệ gia đình, ký ức tuổi thơ và con đường nghệ thuật của một người con rời quê hương từ sớm. Phần lớn bối cảnh được thực hiện tại Việt Nam.

Sau khi tham gia tranh giải ở hạng mục Phim châu Á tại DANAFF 2026, Chiếc kén đã hoàn tất các công đoạn hậu kỳ và đang trong quá trình xin giấy phép phát hành tại Việt Nam. Theo kế hoạch của nhà sản xuất, bộ phim dự kiến ra rạp vào tháng 9 năm nay.

Phim đánh dấu sự tái xuất của nữ diễn viên Kiều Chinh

Trao đổi với VOV.VN, Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường cho biết việc một bộ phim được trình chiếu tại liên hoan phim không đồng nghĩa với việc đã được cấp phép phổ biến thương mại. Theo ông, việc thẩm định phim phụ thuộc vào mục đích trình chiếu và do hai hội đồng khác nhau thực hiện.

"Đối với phim phát hành thương mại, cấp giấy phép phổ biến lâu dài tại rạp sẽ do Hội đồng thẩm định và phân loại phim truyện xem xét. Trong khi đó, những bộ phim chỉ trình chiếu phi thương mại trong khuôn khổ liên hoan phim, tuần phim hoặc sự kiện điện ảnh sẽ được Hội đồng thẩm định phim phục vụ đối ngoại và các mục đích phi thương mại thẩm định, cấp phép trình chiếu trong phạm vi sự kiện", ông Đặng Trần Cường cho biết.

Theo Cục trưởng Cục Điện ảnh, mức phí thẩm định đối với phim trình chiếu tại liên hoan phim cũng thấp hơn so với phim xin giấy phép phổ biến thương mại.

Trước trường hợp của Chiếc kén, phim Chốt đơn cũng từng gây chú ý khi sử dụng AI và công nghệ "digital human" để thay thế toàn bộ hình ảnh cùng phần lồng tiếng của Hoa hậu Thùy Tiên sau khi cô bị bắt tạm giam. Đây là một trong những trường hợp hiếm hoi tại Việt Nam mà ê-kíp lựa chọn giải pháp công nghệ thay vì quay lại hoặc cắt bỏ vai diễn.