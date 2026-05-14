Lời hứa đầu tiên tập 9: Hải Đăng tuyên bố Vi Minh là ngoại lệ

Trong “Lời hứa đầu tiên” tập 9, câu chuyện tại bản tiếp tục mang đến nhiều tình huống vừa hài hước, vừa đáng chú ý xoay quanh Vi Minh (Huyền Trang), Sơn (Linh Sơn), Dín và Hải Đăng (Hoàng Anh Vũ). Sau những va chạm liên tiếp, Vi Minh dường như không muốn bị Sơn xem thường. Khi Sơn nửa đùa nửa thật cho rằng “hoa hậu” chỉ quen sạch sẽ, khó có thể chịu được việc xuống ruộng nhổ mạ, Vi Minh lập tức nhận ra anh đang cố tình khích mình.

Không chấp nhận bị thua, Vi Minh tuyên bố mình là “gái bản” chính hiệu và hoàn toàn không sợ khó, không sợ bẩn. Trước sự chứng kiến của Dín, cô quyết định đi chân trần xuống ruộng, không cần ủng, để chứng minh bản thân có thể làm được những việc tưởng như xa lạ với hình ảnh một nàng hậu. Màn “đấu khẩu” giữa Vi Minh và Sơn hứa hẹn tiếp tục tạo nên không khí vui nhộn cho tập phim, đồng thời cho thấy Vi Minh không phải kiểu nhân vật dễ bị bắt nạt hay chịu lép vế.

Ở một diễn biến khác, nhóm ghi hình tại bản cũng có những cảnh quay cùng trẻ em. Hai Á hậu Linh Anh (Hương Liên) và Thanh Hương (Quỳnh Anh) được yêu cầu chủ động kết nối, chơi đùa và bôi kem chống nắng cho các em nhỏ để tạo nên những hình ảnh tự nhiên, gần gũi.

Trong khi đó, Dín bất ngờ phát hiện có người lạ bám theo mình trên đường đi học về. Vẻ mặt hoảng hốt của Dín khi chạy về báo cho chị Minh và anh Sơn cho thấy sự việc không đơn giản. Em nói rằng có ai đó cứ đi theo mình, khiến bản thân vô cùng sợ hãi. Chi tiết này mở ra một nút thắt đáng lo trong tập 9: kẻ lạ mặt kia là ai, mục đích bám theo Dín là gì và liệu có liên quan đến những rắc rối đang âm thầm diễn ra quanh Vi Minh hay không?

Đáng chú ý nhất trong tập này là sự thay đổi thái độ của thiếu gia Hải Đăng. Không còn vẻ bông đùa thường thấy, Hải Đăng bất ngờ nghiêm túc bày tỏ với Vi Minh. Anh thừa nhận từ trước đến nay gần như không có điều gì thật sự quan trọng với mình, nhưng cuộc gặp gỡ tình cờ với Vi Minh đã khiến anh nhìn thấy một phần con người thật của cô. Chính điều đó khiến anh bắt đầu để ý và xem Vi Minh là “ngoại lệ”.

Lời “thả thính” đầy nghiêm túc của Hải Đăng khiến mối quan hệ giữa anh và Vi Minh trở nên khó đoán hơn. Trong khi Sơn và Vi Minh vẫn liên tục đối đầu nhưng ngày càng có nhiều khoảnh khắc gần gũi, Hải Đăng lại bất ngờ bước vào bằng sự chân thành hiếm thấy.

“Lời hứa đầu tiên” tập 9 sẽ lên sóng lúc 20 giờ tối nay trên kênh VTV3.