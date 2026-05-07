“Lời hứa đầu tiên” tập 7: Thanh Hương ghen tức vì Vi Minh được ưu ái

Thanh Hương (Quỳnh Anh) tỏ rõ sự bất bình khi cho rằng chị Mai (Maya) đang thiên vị Vi Minh (Huyền Trang). Theo Thanh Hương, mọi cơ hội tốt, các dự án lớn và sự chú ý của truyền thông đều đang đổ dồn về phía Vi Minh. Không chỉ vậy, cô còn cho rằng Vi Minh có sự hậu thuẫn từ thiếu gia Hải Đăng của tập đoàn Hải Minh nên ngày càng được ưu ái.

Trong cuộc nói chuyện căng thẳng với chị Mai, Thanh Hương thẳng thắn chất vấn: “Chị quá ưu ái Vi Minh rồi đấy. Bây giờ truyền thông đổ dồn hết vào nó. Tại sao miếng bánh ngon như thế chị lại không để dành cho em?”. Cô cho rằng dự án nhân ái đáng lẽ phải thuộc về mình thay vì rơi vào tay đối thủ.

Đáp lại, chị Mai bất ngờ nhắc lại chuyện vương miện hoa hậu từng suýt thuộc về Thanh Hương nhưng cuối cùng lại được trao cho Vi Minh, khiến mối quan hệ giữa hai người càng thêm căng thẳng.

Ở diễn biến khác, Vi Minh tiếp tục cho thấy hình ảnh giàu lòng trắc ẩn khi quan tâm tới bé Dín - cậu bé có hoàn cảnh đáng thương. Khi Dín từ chối đến trường vì bị bạn bè gọi là “quạ đen”, cho rằng chính mình mang đến xui xẻo cho gia đình, Vi Minh nhẹ nhàng động viên và khẳng định cậu bé không phải là điều xui rủi mà là “một món quà” của bố mẹ và bà ngoại.

Khoảnh khắc Dín nghẹn ngào nói chỉ mong được gặp bố một lần khiến Vi Minh xúc động và hứa sẽ giúp cậu thực hiện điều đó. Chi tiết này hé lộ hành trình nhân ái mà Vi Minh đang theo đuổi, đồng thời cho thấy cô ngày càng nhận được sự yêu mến từ nhiều người xung quanh.

Trong khi đó, việc Vi Minh quyên góp tiền hỗ trợ mổ tim cho bà Ngọ cũng khiến bố cô nghi ngại khi biết số tiền này đến từ các dự án và hoạt động do công ty của tập đoàn Hải Minh tài trợ. Ông cho rằng “ở đời không ai cho không ai cái gì mà không đòi quyền lợi”.

Cũng trong tập phim, thiếu gia Hải Đăng chất vấn chị Mai về chiến lược xây dựng hình ảnh cho Vi Minh. Đáp lại, chị Mai tiết lộ kế hoạch từng bước biến cô trở thành “đại diện quốc dân” và xây dựng một vị trí “không ai thay thế được”. Đáng chú ý, Thanh Hương đã vô tình nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện này.

Tập 7 "Lời hứa đầu tiên" phát sóng lúc 20h tối nay trên VTV3.