Lời hứa đầu tiên tập 10: Hải Đăng muốn tiếp tục tài trợ cho Vi Minh

Thứ Sáu, 09:52, 15/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong Lời hứa đầu tiên tập 10, Hải Đăng muốn tiếp tục đồng hành và tài trợ cho dự án thiện nguyện của Vi Minh sau khi nhận thấy hiệu ứng truyền thông tích cực. Tuy nhiên, Quang Lee lại lo ngại Vi Minh sẽ sa đà vào cảm xúc, quên mất mục tiêu ban đầu khi trở về bản làng.

Trong Lời hứa đầu tiên tập 10, dự án thiện nguyện của Vi Minh (Huyền Trang) tiếp tục tạo ra những chuyển biến mới, không chỉ với người dân bản làng mà còn với chính những người đang đồng hành cùng cô. Sau khi nhìn thấy hiệu ứng truyền thông tích cực từ dự án “Tiếng vọng hy vọng”, Hải Đăng (Hoàng Anh Vũ) bày tỏ mong muốn Tập đoàn Hải Minh sẽ tiếp tục tài trợ và đồng hành với Vi Minh trong các hoạt động vì cộng đồng.

 

Trong cuộc trò chuyện với Quang Lee và Vi Minh, Hải Đăng cho biết tại cuộc họp gần đây của Tập đoàn Hải Minh, anh đã trình bày về dự án của nàng hậu. Theo đánh giá cá nhân, Hải Đăng cho rằng đây là dự án ý nghĩa, có giá trị và tạo được tác động tốt. Vì vậy, tập đoàn không muốn chỉ dừng lại ở việc đồng hành với Vi Minh trong các hoạt động hiện tại, mà còn sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ cô trong những dự án riêng sau này.

Tuy nhiên, đề nghị này dường như không khiến Sơn (Linh Sơn) thoải mái. Anh lập tức đặt vấn đề rằng điều đó có nghĩa là Hải Đăng sẽ tiếp tục “yêu cầu” Vi Minh đi tìm những hoàn cảnh khó khăn, kể lại các câu chuyện éo le rồi dùng tiền của Tập đoàn Hải Minh để giúp đỡ. Hải Đăng cho rằng cách dùng từ “yêu cầu” có phần nặng nề, bởi anh nhìn nhận mọi chuyện theo hướng đồng hành và hỗ trợ.

Vi Minh cũng thừa nhận, càng chứng kiến những hình ảnh bình dị, bền chắc nơi bản làng, cô càng muốn làm điều gì đó thật sự ý nghĩa, không chỉ cho riêng mình. Suy nghĩ này cho thấy Vi Minh dường như đã có sự thay đổi nhất định sau thời gian tiếp xúc với người dân và cuộc sống nơi đây.

Trong khi đó, Quang Lee lại tỏ ra lo lắng cho Vi Minh. Anh sợ cô mải mê với cảm xúc, với những câu chuyện đời thật nơi bản làng mà quên mất mục tiêu ban đầu của cả hai khi trở về đây. Quang Lee nhắc lại rằng ban đầu họ đến bản là để xây dựng hình ảnh “một chút chất quê, một chút thiện nguyện” nhằm làm đẹp hồ sơ đi thi quốc tế, chứ không phải để Vi Minh biến mình thành “con người của núi rừng”. Lời nhắc này đặt Vi Minh trước câu hỏi: cô đang làm thiện nguyện vì mục tiêu hình ảnh hay vì thật sự muốn gắn bó và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn?

Ở một diễn biến khác, Vi Minh đến nhà bà Ngọ và không khỏi bức xúc khi biết chú Sinh để mẹ già bệnh tật ở nhà, còn bắt con bé trong nhà bỏ học để đi nương, đi rẫy. Cô cho rằng dù là đàn ông hay đàn bà cũng không thể bỏ mặc mẹ già như vậy, càng không thể để trẻ nhỏ phải nghỉ học để gánh việc người lớn.

Đáng chú ý, chú Sinh vừa mua điện thoại mới. Khi được hỏi lấy tiền đâu ra, chú giải thích rằng điện thoại cũ không dùng được nhiều, còn điện thoại mới có nhiều tính năng hơn để livestream bán hàng và sáng tạo nội dung. Chi tiết này khiến Vi Minh càng thêm nghi ngờ về cách chú Sinh sử dụng tiền bạc trong gia đình.

Cuối tập, Hải Đăng nhận được thông tin quan trọng về Sơn. Theo đó, tên đầy đủ của Sơn là Triệu Văn Sơn, từng tốt nghiệp đại học loại ưu, từ chối cơ hội làm giảng viên để trở về làm cho trang trại Ánh Dương. Sơn cũng từng hoạt động công tác Đoàn năng nổ và được quy hoạch làm cán bộ nguồn. Ngoài ra, Sơn còn có một em gái là Ngân Khánh, hiện làm mẹ đơn thân và cũng đang ở trang trại Ánh Dương.

Diễn biến chi tiết tập 10 phim Lời hứa đầu tiên sẽ lên sóng lúc 20h tối nay trên kênh VTV3.

Hà Phương/VOV.VN
Hà Phương/VOV.VN
"Lời hứa đầu tiên" tập 8: Vi Minh bị bố cảnh tỉnh vì câu view bất chấp
VOV.VN - Trong “Lời hứa đầu tiên” tập 8, Vi Minh tiếp tục bị cuốn vào vòng xoáy truyền thông khi cố đẩy câu chuyện về bà cháu Dín thành nội dung “truyền cảm hứng”. Tuy nhiên, việc bất chấp dàn dựng hoàn cảnh để câu view khiến cô vấp phải sự phản đối từ bố.

“Lời hứa đầu tiên” tập 7: Thanh Hương ghen tức vì Vi Minh được ưu ái

VOV.VN - Trong tập 7 phim truyền hình "Lời hứa đầu tiên" lên sóng lúc 20h tối nay trên VTV3, những mâu thuẫn trong giới hoa hậu và showbiz tiếp tục bị đẩy lên cao khi Thanh Hương ngày càng cảm thấy vị trí của mình bị đe dọa bởi Vi Minh.

"Lời hứa đầu tiên" tập 5: Vi Minh đòi "nhận vơ" ý tưởng thiện nguyện của Sơn

VOV.VN - Trong tập 5 "Lời hứa đầu tiên", Vi Minh không ngần ngại đề nghị Sơn nhường lại quyền sở hữu các dự án thiện nguyện để cô "nhận vơ" làm ý tưởng của mình nhằm đánh bóng tên tuổi.

"Lời hứa đầu tiên" tập 4: Vi Minh được thiếu gia “chống lưng” thi quốc tế

VOV.VN - Tập 4 “Lời hứa đầu tiên” xoáy sâu vào hành trình đưa Vi Minh ra đấu trường quốc tế khi cô bất ngờ nhận được lời “chống lưng” mạnh mẽ từ Hải Đăng.

"Lời hứa đầu tiên" tập 3: Vi Minh cao tay xoá sạch scandal với thiếu gia

VOV.VN - Tập 3 “Lời hứa đầu tiên” đẩy cao kịch tính khi Vi Minh vừa cao tay xử lý scandal với thiếu gia Hải Đăng, vừa tận dụng đời tư để phủ sóng truyền thông. Tuy nhiên, tham vọng xây dựng hình ảnh “hoa hậu nhân ái” của cô lại vấp phải sự phản đối quyết liệt từ chính cha ruột.

