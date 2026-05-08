"Lời hứa đầu tiên" tập 8: Vi Minh bị bố cảnh tỉnh vì câu view bất chấp

Thứ Sáu, 09:02, 08/05/2026
VOV.VN - Trong “Lời hứa đầu tiên” tập 8, Vi Minh tiếp tục bị cuốn vào vòng xoáy truyền thông khi cố đẩy câu chuyện về bà cháu Dín thành nội dung “truyền cảm hứng”. Tuy nhiên, việc bất chấp dàn dựng hoàn cảnh để câu view khiến cô vấp phải sự phản đối từ bố.

Trong “Lời hứa đầu tiên” tập 8, câu chuyện tiếp tục được đẩy lên cao trào khi chị Mai (Maya) quyết định đưa cả 2 Á hậu Thanh Hương (Quỳnh Anh), Linh Anh (Hương Liên) về quê của Vi Minh (Huyền Trang) để thực hiện hợp đồng quảng cáo mới. Ban đầu, hợp đồng này vốn thuộc về Thanh Hương nhưng vì sức hút truyền thông của Vi Minh đang quá lớn sau câu chuyện về bà cháu Dín, phía đối tác đã cân nhắc phương án để cả ba nàng hậu cùng xuất hiện. Với chị Mai, đây là cơ hội để công ty tạo nên hình ảnh đoàn kết, tích cực và tận dụng hiệu ứng truyền thông đang lên.

Tuy nhiên, sự xuất hiện cùng lúc của ba người đẹp không mang đến bầu không khí hòa thuận như mong đợi. Ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên, mâu thuẫn giữa Vi Minh và Thanh Hương đã âm ỉ bùng lên. Thanh Hương không ngại mỉa mai Vi Minh là người lần đầu được đối xử ngang hàng với Á hậu, trong khi Vi Minh cũng đáp trả đầy sắc sảo. Những lời qua tiếng lại cho thấy sự cạnh tranh giữa họ không chỉ nằm ở danh tiếng mà còn ở vị trí, cơ hội và lòng tự trọng.

Căng thẳng càng lớn hơn khi Vi Minh tiếp tục khai thác hoàn cảnh của bà cháu Dín để quay clip truyền cảm hứng. Để hình ảnh trông “khó khăn” hơn, Vi Minh còn yêu cầu sắp xếp lại bối cảnh trong nhà, cất bớt đồ ăn và tháo những phần đã được sửa sang. Hành động này khiến ông Tài vô cùng tức giận. Ông cho rằng con gái đang lợi dụng nỗi khổ của người khác để câu view, biến sự thiếu thốn của bà cháu Dín thành công cụ phục vụ cho sự nổi tiếng của bản thân.

 

Cuộc đối thoại giữa hai cha con trở thành điểm nhấn nặng cảm xúc của tập 8. Vi Minh cho rằng con đường mình chọn không hề dễ dàng, cô phải cạnh tranh và giành lấy từng cơ hội. Với cô, nếu không làm như vậy thì sẽ chẳng ai quan tâm, cũng chẳng ai giúp đỡ những người như bà cháu Dín. Nhưng ông Tài lại nhìn thấy mặt trái cay đắng hơn: nếu cái giá của sự nổi tiếng là đánh đổi nhân phẩm thì không có gì đáng tự hào. Ông khuyên Vi Minh, nếu còn một chút lòng tự trọng, hãy dừng lại.

Ở phía công ty, chị Mai tiếp tục gây sức ép. Thay vì khuyên Vi Minh chậm lại, chị cho rằng các chỉ số truyền thông vẫn đang rất tốt và đây là lúc phải “thu hoạch”, không thể buông tay. Dù Vi Minh lo sợ phản ứng ngược từ bố và dư luận, chị Mai vẫn muốn cô tiếp tục đẩy câu chuyện truyền cảm hứng đi xa hơn.

Tập 8 phim "Lời hứa đầu tiên" sẽ lên sóng lúc 20h tối nay trên kênh VTV3.

Hà Phương/VOV.VN
