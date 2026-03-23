Không giới hạn tập 31: Lợi mất liên lạc với Linh

Trong "Không giới hạn" tập 31, Linh (Anh Đào) vẫn quyết tâm chứng tỏ giá trị bản thân với Lợi (Tô Dũng) bằng cách bám theo Phong (Trọng Trí) đến cùng. Tới cửa hầm mỏ đã dừng hoạt động từ lâu nhưng thấy Phong đi vào đó, Linh vẫn liều mình đi theo.

Ở một diễn biến khác của "Không giới hạn" tập 31, Lợi không chỉ không liên lạc được với Linh mà ngay cả Phúc (Đức Anh) cũng mất liên lạc với vợ. Bà Thoa (NSƯT Thanh Quý) nói Yến (Trang Emma) sau khi biết tin đã tìm được chỗ của bọn lừa đảo trong vụ ngân hàng đã ngay lập tức đi đòi lại tiền.

Cũng trong "Không giới hạn" tập 31, Lam Anh (Minh Trang) cũng đang nằm trong tầm ngắm của Trang (Maya) và đồng bọn. Trang yêu cầu đồng bọn phải đảm bảo Lam Anh và Yến đều rời khỏi chỗ bà Thoa, không để cho hai người trao đổi với nhau. Cô cũng nói không để cho Phong biết chuyện này.

"Không giới hạn" tập 31 sẽ lên sóng VTV1 vào 21h tối nay (23/3).