Không giới hạn tập 32: Lam Anh bị bắt cóc, Phong cho nổ tung căn cứ

Trong "Không giới hạn" tập 32, sau khi phát hiện ra Lam Anh (Minh Trang) cũng bị bắt cóc trong khu mỏ bỏ hoang, Phong (Trọng Trí) ngay lập tức bảo cô đi theo mình. Tuy nhiên, Linh (Anh Đào) và Yến (Trang Emma) ngăn cản, không cho Lam Anh đi cùng Phong.

Ở một diễn biến khác của "Không giới hạn" tập 32, Kiên (Steven Nguyễn) cùng đồng đội và lực lượng dân quân tự vệ đang chuẩn bị đi giải cứu những người bị bắt cóc trong khu mỏ của Phong.

Cũng trong "Không giới hạn" tập 32, Lam Anh cùng trinh sát ngầm của "phe ta" phối hợp với nhau tìm mọi cách để đảm bảo an toàn cho các con tin. Khi thấy Phong đang bắt đầu nghi ngờ, Lam Anh cố tình thu hút sự chú ý để đánh lạc hướng. Kế hoạch của Phong và Trang (Maya) là sẽ cho sập căn cứ.

"Không giới hạn" tập 32 sẽ lên sóng VTV1 vào 21h tối nay (25/3).