Không giới hạn tập 33: Trang cho kích nổ toàn bộ căn cứ

Trong "Không giới hạn" tập 33, cả Lợi (Tô Dũng) và Phúc (Đức Anh) đều muốn tham gia vào lực lượng giải cứu con tin, và Kiên (Steven Nguyễn) tất nhiên không thể từ chối. Ở trong hang, Phương Trang đã đi đến một quyết định liều lĩnh.

Ở một diễn biến khác của "Không giới hạn" tập 33, bà Thoa (NSƯT Thanh Quý) rất lo lắng cho các con đang tham gia chiến dịch giải cứu cũng như những con tin đang bị mắc kẹt. Bà chỉ biết ở nhà, không dám ra hiện trường, sợ ảnh hưởng đến các con.

Cũng trong "Không giới hạn" tập 33, ở trong hầm mỏ, Trang (Maya) đã đi đến một quyết định liều lĩnh. "Để đảm bảo tin tưởng và an toàn cho tất cả mọi người, bây giờ chỉ còn một cách", Trang nói, chuẩn bị cho kích nổ toàn bộ căn cứ.

"Không giới hạn" tập 33 sẽ lên sóng VTV1 vào 21h tối nay (26/3).