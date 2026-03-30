Không giới hạn tập 34: Kiên hốt hoảng khi biết Lam Anh đi với chàng trai khác

Trong "Không giới hạn" tập 34, tình thế "ngàn cân treo sợi tóc" khi chỉ còn duy nhất Lam Anh (Minh Trang) đang mất tích cùng nhóm chống phá. Kiên (Steven Nguyễn) đã đưa ra 2 nhận định để có thể xác định vị trí của Lam Anh và quả nhiên nhận định thứ hai đã đúng. Lam Anh đã rời khỏi hầm và ra khu vực biên giới, trên mình phải đeo mìn hẹn giờ có thể nổ bất kỳ lúc nào.

Ở một diễn biến khác của "Không giới hạn" tập 34, Linh (Anh Đào) gửi cho Kiên hình ảnh Lam Anh đi cùng chàng trai khác, đúng lúc Kiên đang vào viện thăm người yêu cũ Hà Lê (Thùy Anh). Linh chê Kiên là người đứng "đứng núi này trông núi nọ". Trong khi đó, thấy Kiên vào thăm, Hà Lê không quên dặn mai anh nhớ vào thăm cô.

Cũng trong "Không giới hạn" tập 34, Kiên tâm sự với Lợi (Tô Dũng) về việc Lam Anh đi với chàng trai khác. Lợi bảo hai người đã chia tay rồi thì Lam Anh quen người khác thì không liên quan gì đến Kiên. Đúng lúc này, Linh chạy về báo tin vừa nhìn thấy Lam Anh đi với "khởi đầu mới". Linh kể chàng trai này sấn sổ, vồ vập, rồi kéo tay Lam Anh đi mất. Kiên nghe thấy thế vô cùng hốt hoảng, liền phóng xe đi tìm Lam Anh.

"Không giới hạn" tập 34 sẽ lên sóng VTV1 vào 21h tối nay (30/3).