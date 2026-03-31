Không giới hạn tập 35: Kiên ra mắt bố mẹ Lam Anh

Trong "Không giới hạn" tập 35, bà Thoa (NSƯT Thanh Quý) phát cáu khi Lợi (Tô Dũng) và Linh (Anh Đào) muốn hoãn tổ chức đám cưới. Linh nói Lợi muốn hoãn việc trọng đại vì có lý do chính đáng.

Ở một diễn biến khác của "Không giới hạn" tập 35, sau khi Hà Lê (Thùy Anh) ra viện, Kiên (Steven Nguyễn) đã đưa ra quan điểm rõ ràng một lần cuối cùng. Kiên nói anh rất yêu Lam Anh (Minh Trang). "Đáng lẽ ra anh phải ở bên cạnh cô ấy, chăm sóc cho cô ấy, bảo vệ cô ấy, sát cánh cùng cô ấy, để cô ấy thấy được cảm giác an toàn", Kiên nói với Hà Lê.

Cũng trong "Không giới hạn" tập 35, Kiên đến nhà ra mắt bố mẹ Lam Anh. Dù không phải ở đơn vị nhưng bố vợ tương lai của Kiên là thủ trưởng nên ngay khi vừa đến cửa, Kiên đã chào bố vợ bằng tác phong rất nghiêm túc. Sau đó, Thượng tướng Hà Đình Quân gọi Kiên ra nói chuyện riêng.

"Không giới hạn" tập 35 sẽ lên sóng VTV1 vào 21h tối nay (31/3).